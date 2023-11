© Feng Shui : c'est l'endroit de la maison où il faut garder l'argent pour qu'il se multiplie

Et non, ce n'est pas dans le matelas ! Nous vous indiquons ici où se trouve le meilleur endroit pour conserver votre argent selon Feng Shui.

Certaines personnes préfèrent garder tout leur argent (ou une partie) chez elles plutôt que de le mettre à la banque. Si vous en faites partie, alors cette astuce Feng Shui est faite pour vous. Elle révèle le meilleur endroit de la maison pour conserver l’argent et le faire multiplier. Nous vous dirons ce que c’est, et tous les conseils de cette discipline chinoise afin d’attirer l’abondance dans votre maison.

Pourquoi le Feng Shui est-il si utile pour avoir de l’argent à la maison ?

La discipline chinoise Feng Shui est utile, car elle se concentre sur l’influence des objets et leur disposition dans la maison. Selon cette pratique, la décoration joue un rôle important pour qu’il y ait de l’argent, de l’harmonie, de la stabilité, du bonheur et de l’amour dans une maison. Quand quelque chose échoue, c’est qu’il y a un objet qui bloque les bonnes énergies et qu’il faut le retirer ou le déplacer.

C’est pourquoi le Feng Shui propose plusieurs recommandations pour que l’argent se multiplie et aussi pour ne pas le perdre facilement ou éloigner l’énergie positive. En ce sens, pour attirer la fortune, il est recommandé de mettre des plantes, car elles symbolisent la prospérité. Vous devez aussi ajouter une fontaine d’eau, et décorer avec des figurines en verre, votre maison. De même, il est important d’avoir des miroirs, toutefois il faut qu’ils soient propres et en bon état.

En outre, le Feng Shui recommande de toujours avoir une feuille de laurier dans son sac à main. D'ailleurs, vous ne devez jamais mettre d'objets cassés, de plantes sèches, d'objets qui ne donnent pas de lumière ou mal éclairés et de vieux draps dans la maison.

Évitez tout cela, et vous verrez que vous ne souffrez pas d’argent. Maintenant, sachez quel est le meilleur endroit selon Feng Shui pour le conserver et laissez-le s’y multiplier. Et non, ce n’est pas le matelas ! Il existe un endroit idéal et que vous ne pouvez sûrement pas imaginer.

Où garder l’argent pour qu’il se multiplie ?

Le meilleur endroit pour conserver de l’argent à la maison est celui qui répond aux caractéristiques suivantes : sûr, propre et bien rangé. En effet, il ne doit pas être visible par d’autres personnes. De même, un objet énergétiquement puissant, tel qu’une télévision ou des miroirs ne doit pas le bloquer. Il vaut mieux le placer sur votre bureau. Selon le Feng Shui, cet endroit est proche de vous et favorise la rencontre entre l’énergie de l’argent et la vôtre.

Bien sûr, il ne doit pas être visible, c’est pourquoi le Feng Shui vous recommande de le mettre dans un sac à main que vous n’utilisez pas. Cependant, il doit être celui que vous aimez le plus, car on pense que cela porte chance. Ainsi, placez l’argent dans la partie la plus cachée et laissez-le toujours là. Si pour une raison quelconque, vous devez retirer de l’argent, ce n’est pas grave. Rappelez-vous simplement que votre portefeuille a toujours besoin d’argent. Alors, laissez au moins une facture, même s’il ne s’agit que d’une petite coupure.

En suivant les conseils du Feng Shui, vous pouvez multiplier votre argent et en avoir plus chaque jour. Et n’oubliez pas de garder votre argent dans votre bureau, dans un portefeuille. Ainsi, vous bénéficierez toujours de la richesse, de la fortune et de l’abondance. Par ailleurs, la meilleure façon d’avoir de la chance économique est d’aménager vos espaces. De plus, cela permet aussi de distribuer de la bonne énergie et d’éloigner la négativité.