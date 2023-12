© Feng shui : c'est la raison pour laquelle il ne faut pas offrir de parfums en cadeau

Avec l’arrivée des vacances de décembre vient le moment d’offrir des choses avec le cœur. Entre autres, les parfums sont un élément fondamental des cadeaux. C’est une façon simple de se souvenir de cette personne spéciale grâce à son arôme unique et inégalé. Cependant, il existe une croyance au sein du Feng Shui qui indique que c’est une mauvaise idée d’offrir ou de donner du parfum à ses proches puisque c’est synonyme de mauvais présage.

Offrir un parfum à une personne spéciale est l’une des idées que les gens ont surtout pendant la période de Noël. Mais à ces dates, les parfums ne sont pas seulement offerts en cadeau mais aussi à d’autres occasions spéciales comme les anniversaires.

On offre ce type de cadeau sans vouloir du mal à la personne. Mais très peu de gens savent qu’offrir ce genre de chose est une très mauvaise idée.

Le Feng Shui ne conseille pas ce genre de cadeau

Il existe une raison pour laquelle le Feng Shui recommande de ne pas donner de parfum à une personne spéciale. En effet, c'est une manière d'attirer un mauvais présage dans la vie de la personne qui reçoit le parfum.

En parlant de relations, offrir un parfum à cette personne spéciale est une mauvaise idée. L’un des préceptes de cette philosophie chinoise dit que l’on condamne la relation à l’échec. En effet, le flacon symbolise la relation et lorsqu’il est vide, l’amour prend fin.

Maintenant que vous savez pourquoi c’est une très mauvaise idée d’offrir un parfum, vous pouvez réfléchir à d’autres options. Il convient de mentionner que le Feng Shui indique que la même chose se produit avec d’autres objets. On recense notamment les montres, les foulards et les cravates. Ceux-ci contiennent des énergies qui peuvent devenir négatives et affecter directement les sentiments et les relations des gens.

Cependant, il y a ceux qui ne laissent pas les superstitions les emporter. Alors, ils décident d’offrir un parfum car les arômes leur plaisent. Ces derniers leur rappellent à quel point ils apprécient et se rappellent de l’autre personne.

On dit que chercher un parfum pour cette personne spéciale est une façon de se manifester aux gens. En effet, vous les avez en tête à la recherche d’un parfum qui leur fait du bien.

Le Feng Shui nous enseigne qu'offrir un parfum en cadeau peut avoir des implications négatives en raison de sa nature intime et personnelle. L'odeur personnelle est unique à chaque individu. Ainsi offrir un parfum en cadeau peut interférer avec cette énergie personnelle. En outre, le parfum peut transmettre des énergies négatives et provoquer des allergies chez certaines personnes.