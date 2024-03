Numérisation croissante : quel impact sur l’environnement ?

Dans notre monde moderne, la transition vers le numérique est en constante évolution. Avec plus de 4,66 milliards d’utilisateurs Internet dans le monde en 2021, les conséquences environnementales de cette numérisation sont-elles vraiment envisageables ? Nous nous demandons souvent si le fait de dématérialiser la plupart des services pourrait réduire notre empreinte écologique, mais est-ce vraiment le cas ? Dans cet article, nous allons analyser de façon détaillée les impacts environnementaux de ce changement numérique. Alors, êtes-vous prêts à découvrir la face cachée de la révolution numérique ?

Ce qu’il faut retenir :

La production d’équipements numériques représente une importante utilisation des ressources naturelles non renouvelables, générant une quantité significative de déchets électroniques.

La consommation d’énergie croissante due aux infrastructures numériques (data centers, réseaux…) contribue à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

L’augmentation massive du trafic de données favorise l’obsolescence programmée, ce qui renforce la production des dispositifs électroniques et amplifie les problèmes associés.

Impacts environnementaux directs de la numérisation

La numérisation de la société, en offrant de nombreux avantages, contribue cependant à une augmentation de la consommation d’énergie et des déchets électroniques, avec des conséquences qui se répercutent sur notre environnement.

Consommation d’énergie

La numérisation aujourd’hui est principalement alimentée par des énergies non renouvelables. Les centres de données, par exemple, qui hébergent des *données et environnement* interagissent, en consommant une énorme quantité d’énergie pour fonctionner et être refroidis. De plus, nous avons l’impact des data centers qui sont de véritables usines numériques, qui fonctionnent 24 heures sur 24, générant une consommation d’énergie importante. De plus, l’avènement de nouvelles technologies, comme la 5G et son impact sur l’environnement, ne fera qu’accroître cette consommation.

Déchets électroniques

La numérisation croissante entraîne également une augmentation de la production de déchets électroniques, appelés également e-Waste. Il s’agit d’appareils électriques et électroniques devenus obsolètes ou indésirables. En effet, l’essor des technologies entraîne un cycle de vie de plus en plus court des appareils électroniques, ce qui multiplie le volume des déchets. La gestion des déchets électroniques constitue alors une problématique majeure. À lire Que signifient PM et AM en anglais ?

La production de matériel numérique

En plus de l’énergie consommée pour faire fonctionner les appareils, il faut prendre en compte l’impact environnemental de leur production.

Extraction des métaux rares

L’extraction de métaux précieux nécessaires à la fabrication de composants électroniques a un lourd impact environnemental de la numérisation. Cette extraction (or, argent, platine, palladium, etc) est souvent réalisée dans des conditions défavorables pour l’environnement, entraînant une dégradation des écosystèmes, des pollutions parfois graves et une consommation d’eau importante.

Production et fin de vie des appareils électroniques

La production d’affichages, de batteries et d’autres composants des appareils électriques et électroniques nécessite divers processus industriels qui consomment beaucoup d’énergie et qui sont également sources de pollution. De plus, la fin de vie de ces appareils électroniques possède également un impact écologique digital non négligeable. Souvent, ceux-ci ne sont pas correctement recyclés, ce qui pose des problèmes environnementaux et sanitaires. Cela nous amène à réfléchir sur la numérisation et le recyclage, deux aspects de notre société moderne qui peuvent sembler contradictoires mais qui doivent être simultanément abordés pour une transition numérique écologique.

Nous comprenons donc que les impacts environnementaux de la numérisation sont bien réels, mais ils peuvent être atténués par l’adoption de bonnes pratiques, que nous explorerons dans les sections suivantes.

Impacts environnementaux indirects de la numérisation

L’impact environnemental de la numérisation ne se limite pas seulement à ses conséquences directes, il existe aussi ce que l’on appelle des impacts indirects de la numérisation. Ces impacts ne sont pas toujours faciles à quantifier et à comprendre, car ils peuvent résulter de phénomènes complexes et de chaînes de cause à effet indirectes.

Dématérialisation et réduction des déplacements

La numérisation a permis une dématérialisation importante de multiples activités. Autrement dit, nous sommes en mesure d’effectuer un bon nombre de nos tâches quotidiennes sans quitter notre domicile: travailler, faire du shopping, effectuer des transactions bancaires, étudier, etc. Cette dématérialisation peut, de prime abord, sembler bénéfique pour l’environnement. En effet, moins de déplacements signifie généralement moins de pollution liée aux transports, un des principaux contributeurs aux gaz à effet de serre.

Toutefois, il faut prendre en compte les conséquences indirectes de la numérisation sur notre consommation d’énergie. Bien que nous nous déplacions moins, l’énergie que nous consommons en restant chez nous, en utilisant nos ordinateurs et d’autres appareils numériques, peut augmenter considérablement.

Le Cloud et la consommation d’énergie

Une part importante de notre consommation énergie numérique est liée au stockage et à l’accès à des données sur des serveurs distants, c’est-à-dire les fameux « Clouds ». À chaque fois que nous recherchons une information sur internet, que nous streamons une vidéo ou que nous sauvegardons un fichier sur un disque dur en ligne, nous consommons de l’énergie. En fait, l’impact énergétique du Cloud est si important que l’on parle aujourd’hui d’internet pollution.

Effets rebonds de la numérisation

Certains effets secondaires de la numérisation, que l’on regroupe sous le terme d’effets rebonds, ont des conséquences paradoxales sur l’environnement.

Augmentation de la consommation d’énergie

On pourrait penser en toute logique que plus les appareils sont performants et économes, moins ils consomment d’énergie. Pourtant, la réalité est tout autre. On a constaté avec l’augmentation de l’efficacité énergétique des appareils numériques un phénomène contrintuitif: l’augmentation de la consommation d’énergie globale. C’est-à-dire que malgré des appareils plus économes, notre consommation d’énergie augmente. Mais pourquoi?

Le paradoxe de Jevons

C’est là qu’intervient le paradoxe de Jevons. Cette théorie, émise au milieu du 19ème siècle, stipule que l’augmentation de l’efficacité des ressources conduit à une consommation accrue et non à une réduction. En d’autres termes, plus nous sommes efficaces, plus nous consommons. Ceci s’explique notamment par le fait que l’augmentation de l’efficacité nous incite à utiliser davantage l’appareil ou le service concerné. De plus, les économies réalisées sont souvent réinvesties dans d’autres secteurs, suscitant ainsi une demande supplémentaire en énergie.

En conclusion de cette section, si la numérisation offre des réductions visibles de pollution directe, ses effets indirects, tels que l’augmentation de la consommation d’énergie ou la pollution numérique, peuvent avoir de graves conséquences sur notre empreinte écologique numérique. De plus, les effets rebonds de la numérisation, comme le paradoxe de Jevons, soulèvent de nouvelles questions sur la gestion de notre consommation d’énergie à l’ère numérique.

Atténuation des impacts environnementaux

L’éco-conception pour une numérisation responsable

Devant les pressions sur l’environnement, il devient essentiel de réinventer nos méthodes de production. L’application de l’ éco-conception dans la sphère numérique se présente donc comme une solution possible.

L’éco-conception s’agit d’intégrer les enjeux environnementaux dès la phase de conception d’un produit ou d’un service. Pour la numérisation, elle se traduit par le développement de logiciels et d’appareils ayant une empreinte écologique numérique réduite. Cela passe par la sélection appropriée de composants pour les appareils électroniques, avec une préférence pour ceux ayant une quantité réduite de métaux rares, une consommation énergétique minimale, une durabilité maximale et une facilité de recyclage. Pour les logiciels, l’éco-conception implique l’optimisation de leur performance énergétique, ainsi que la taille et la vitesse de traitement des données qu’ils manipulent.

L’économie circulaire au service de la durabilité numérique

En complément de l’éco-conception, responsable, l’ économie circulaire dans le secteur de l’électronique peut être une solution viable pour minimiser le seuil d’impact numérique sur l’environnement.

Le principe de l’économie circulaire est de boucler la boucle de la production et de la consommation, en jumelant l’usage à la réutilisation, la réparation, la location, le recyclage ou la valorisation des objets. Dans la sphère de la numérisation, cela passe par la prolongation de la vie des appareils (smartphones, ordinateurs, etc.) et la gestion déchets électroniques appropriée qui met l’emphase sur la réparation, la réutilisation et le recyclage plutôt que la mise au rebut.

Pour aller plus loin : numérisation et environnement, quel avenir ?

Le paysage numérique révolutionne nos modes de vie et d’interaction au quotidien, c’est un fait indéniable. Cependant, cette transformation n’est pas sans conséquence sur notre environnement. Compte tenu de l’consommation énergie numérique et du taux croissant des déchets électroniques, le besoin d’une transition responsable vers une économie numérique durable est plus que nécessaire.

Les solutions existent, allant de l’éco-conception à l’économie circulaire en passant par les technologies vertes et la numérisation verte. Néanmoins, ce n’est qu’avec la prise de conscience collective et un engagement envers des pratiques numériques plus respectueuses de l’environnement que nous pourrons véritablement minimiser l’impact environnemental de la numérisation.

Pour influencer le cours des choses, chaque geste compte, que ce soit la diminution de l’usage des données, la prolongation de la vie des appareils électroniques ou leur recycle. Il est également important de ne pas négliger les avantages de la numérisation, tels que la réduction des déplacements, qui peut contribuer à diminuer notre empreinte écologique globale.

La technologie a le potentiel de nous aider à prendre soin de notre environnement – en condition, toutefois, que nous en fassions une utilisation responsable et durable.

