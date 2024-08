Comment bien porter des lunettes de soleil en bois ?

Loin des traditionnelles montures plastiques ou métalliques, les lunettes de soleil en bois ont connu une augmentation fulgurante de 70% de leurs ventes en 2020. Est-ce simplement une tendance passagère ou le reflet d’un nouveau style de vie plus respectueux de l’environnement ? Comment intègre-t-on cet accessoire original et stylé à notre quotidien ? Nous vous proposons dans cet article, une plongée dans l’univers authentique et durable des lunettes de soleil en bois. À vous de découvrir comment les porter pour faire la différence !

Ce qu’il faut retenir :

Les lunettes de soleil en bois sont d’abord un choix de mode écologique et durable qui nécessite un soin particulier pour préserver leur éclat et leur durabilité.

Il est recommandé de tenir compte de la forme de votre visage et de vos préférences de style lors du choix de votre paire, car toutes les lunettes de soleil en bois ne conviennent pas à tous les formats de visage.

Enfin, n’oubliez pas de vérifier la protection UV offerte par les lunettes de soleil en bois, car elles doivent aussi vous protéger des rayons nocifs du soleil.

Comprendre les avantages des lunettes de soleil en bois

Naturel et écologique

Opter pour du matériel en accord avec la nature n’a jamais été aussi tendance qu’à l’heure actuelle. Les lunettes de soleil en bois appartiennent à cette nouvelle génération de produits qui s’inscrit dans une démarche eco-responsable. L’utilisation de bois pour la fabrication des montures est une alternative radicale aux matériaux plastiques souvent utilisés dans l’industrie des lunettes de soleil. Et la grande nouvelle, c’est qu’on n’a pas à sacrifier du tout l’aspect esthétique pour embrasser une démarche écologique !

Unique et stylisé

Chaque paire de lunettes de soleil en bois est unique, grâce à la nature même du matériau. Même si deux paires peuvent être faites à partir du même type de bois, les textures et les motifs varient d’une planche de bois à l’autre. Cela fait de vos lunettes un véritable accessoire de mode qui saura vous démarquer. De plus, le bois est un matériau intemporel qui ne se démode jamais et s’adapte à tous les styles.

Ultraléger et confortable

Sélectionner les bonnes lunettes de soleil en bois

La forme de votre visage

La première chose à prendre en compte lors du choix d’une paire de lunettes est la forme de votre visage. Il est important que vos lunettes de soleil en bois soient en harmonie avec votre visage.

– Les visages ronds conviennent souvent mieux avec des lunettes de forme rectangulaire ou carrée.

– Les visages carrés peuvent se porter sur des lunettes rondes ou ovales pour adoucir leurs traits.

– Les visages ovales ont plus de flexibilité et peuvent se permettre un large éventail de styles.

La qualité des verres

N’oubliez pas que les lunettes de soleil ne sont pas seulement un accessoire de mode. Elles doivent aussi protéger vos yeux du soleil. Assurez-vous donc de choisir des lunettes équipées de verres de qualité, capables de bloquer 100% des rayons UVA et UVB. Peu importe combien vous aimez le cadre, si les verres ne protègent pas correctement, il est préférable de passer à la paire suivante.

Voilà, vous êtes maintenant prêt pour choisir de manière éclairée vos prochaines lunettes de soleil ! Dans la prochaine section, nous parlerons de l’entretien de vos nouvelles lunettes de soleil en bois.

Comment entretenir vos lunettes de soleil en bois

Porter des lunettes de soleil en bois, c’est prendre soin de nos précieux yeux tout en faisant un geste pour la planète. Mais ce type de lunettes exige quelques attentions particulières pour les garder en parfait état. Une fois que vous savez comment choisir des lunettes de soleil en bois, il est important de communiquer correctement sur leur entretien. Voici nos conseils pour chouchouter vos lunettes de soleil en bois.

Le nettoyage

Premier aspect à considérer dans l’entretien des lunettes de soleil en bois, le nettoyage doit être réalisé avec douceur. Le bois n’aime pas l’eau, il est donc préférable d’éviter de plonger vos lunettes de soleil dans l’eau. Optez plutôt pour un chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer les verres et le cadre. Évitez d’utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le bois. Pour un nettoyage plus en profondeur, vous pouvez utiliser un peu d’huile de bois ou de cire sur la monture, cela contribuera également à préserver et nourrir le bois.

La réparation et l’entretien

Contrairement aux lunettes de soleil traditionnelles, les lunettes de soleil en bois sont réparables. Si vos lunettes sont rayées ou si les charnières sont desserrées, un bon opticien pourra faire des merveilles. Par précaution, évitez de laisser vos lunettes en plein soleil pendant de longues périodes, car cela pourrait dénaturer le bois. Pour les protéger, utilisez un étui, que la plupart des marques de lunettes en bois fournissent avec les lunettes.

Adapter les lunettes de soleil en bois à votre style

Les lunettes de soleil en bois sont tendance et peuvent facilement s’adapter à tous les styles. Que vous soyez plutôt casual ou chic, les lunettes en bois peuvent ajouter une touche spéciale à votre look.

Comment les porter avec des tenues décontractées

Pour un look décontracté, couplez vos lunettes de soleil en bois avec un jean brut, un t-shirt blanc et une paire de baskets . Que vous optiez pour des lunettes de soleil en bois pour hommes ou pour femmes, elles ajoutent toujours une touche d’originalité et de style à votre tenue.

Comment les porter avec des tenues formelles

Pour une tenue plus formelle, pensez à assortir vos lunettes de soleil en bois à vos accessoires. Si vous portez une montre en bois, des lunettes de la même essence seront du plus bel effet. En somme, les lunettes en bois sont assez polyvalentes et s’accordent bien avec les vêtements formels, qu’il s’agisse d’un costume, d’une robe ou d’un bel ensemble de bureau. Après tout, elles sont l’incarnation de la mode durable! Ainsi, que vous vous prépariez pour une journée de travail ou pour une occasion spéciale, n’oubliez pas d’ajouter vos lunettes de soleil en bois à votre look pour un style eco-responsable unique.

Lunettes de soleil en bois et occasions spéciales

Les lunettes de soleil en bois présentent une grande polyvalence qui en fait l’accessoire idéal pour diverses occasions, que vous soyez au travail, à la plage ou à un événement en plein air.

Au travail

Si la tendance de la mode durable a atteint la porte de votre bureau, et vous cherchez à vous démarquer, à laisser une impression de conscience écologique et de style authentique, opter pour une paire de lunettes de soleil en bois serait grandement bénéfique. Que vous portiez un costume classique, une tenue décontractée chic ou un look plus casual pour le vendredi, les lunettes en bois sauront ajouter un charme unique à votre tenue.

À la plage

Que serait un moment de détente à la plage sans une bonne protection pour vos yeux ? Les lunettes de soleil en bois sont non seulement parfaitement adaptées pour bloquer les UV, mais avec leur matière naturelle et leurs différents styles, elles s’accordent parfaitement avec les tenues estivales. De plus, grâce à la flottabilité de certains types de bois, vous n’avez pas à vous soucier de perdre vos lunettes pendant vos activités nautiques.

Lors des événements extérieurs

Festivals, pique-niques, mariages ou autres événements en plein air, les lunettes de soleil en bois se marient bien avec une variété de tenues et de décorations de fête. De plus, leur aspect naturel apportera une touche écologique et chic à votre look, quel que soit le thème ou l’occasion.

Pour en apprendre d’avantage…

Pour conclure, les lunettes de soleil en bois sont une excellente option pour ceux qui souhaitent allier style, confort et respect de l’environnement. Elles permettent à chaque individu de montrer son engagement envers un style de vie plus durable, tout en restant à la mode. Que vous soyez au travail, à la plage ou à un événement, ces lunettes ajoutent du caractère à votre apparence.

Il est temps d’embrasser le mouvement de la mode durable, et rien de mieux pour commencer que de choisir une paire de lunettes de soleil en bois. Et rappelez-vous, ce n’est pas seulement une question de look, c’est un choix qui impacte notre planète. Choisissez le bois, choisissez la durabilité.

FAQ sur comment porter des lunettes de soleil en bois

1. Comment prendre soin de mes lunettes de soleil en bois?

Les lunettes de soleil en bois nécessitent un peu plus de soin que les lunettes ordinaires. Évitez de les mouiller excessivement et utilisez uniquement des produits de nettoyage spécifiques pour bois. De plus, gardez-les dans un étui protecteur lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

2. Les lunettes de soleil en bois sont-elles durables?

Oui, elles le sont. Le bois est un matériau assez résistant. Cependant, cela dépend aussi de la qualité du bois utilisé. Dans l’ensemble, avec un bon entretien, ces lunettes peuvent durer longtemps.

3. Comment savoir si mes lunettes de soleil en bois sont de bonne qualité?

Vous pouvez vérifier la qualité de vos lunettes de soleil en bois en examinant la finition. Si elle est lisse et sans aucun signe d’effilochage, c’est un bon signe. De plus, une bonne paire de lunettes de soleil en bois devrait se sentir solide et confortable à porter.

4. Peuvent-elles être ajustées pour s’adapter parfaitement à mon visage?

Oui, certaines lunettes de soleil en bois sont ajustables. Toutefois, en raison de la nature du matériau, il serait préférable de tenir compte des mesures fournies avant de procéder à l’achat pour vous assurer qu’elles conviennent à la forme de votre visage.

5. Les lunettes de soleil en bois protègent-elles efficacement contre les UV?

Oui, la plupart des lunettes de soleil en bois ont des verres avec une protection UV à 100 %. Néanmoins, assurez-vous que cela soit clairement indiqué par le fabricant avant d’effectuer votre achat pour garantir la protection de vos yeux contre les rayons ultraviolets nocifs.