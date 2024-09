Qu’est-ce que PM et AM signifient en anglais ?

Qui n’a jamais été déconcerté face à l’indication « AM » ou « PM » en essayant de régler une heure en anglais ? Nous utilisons le système de 24 heures en France, tandis que les anglophones utilisent un système de 12 heures comprenant les termes AM et PM. Mais que signifient réellement ces termes ? Comment les utiliser correctement pour éviter les malentendus ou les erreurs d’heure ? Cet article fera la lumière sur ces questions. Alors, si vous voulez maîtriser ce concept, n’hésitez pas à poursuivre votre lecture.

Ce qu’il faut retenir :

PM et AM sont des abréviations issues du latin. AM signifie « Ante Meridiem » qui veut dire « avant midi » en Français, et PM signifie « Post Meridiem » qui se traduit par « après midi ».

En anglais, ces termes sont utilisés pour distinguer le matin de l’après-midi dans le système de temps de 12 heures. AM couvre la période de minuit à 11:59 du matin et PM de midi à 23:59.

Contrairement à de nombreux pays européens qui utilisent le système de temps de 24 heures, aux États-Unis et dans d’autres pays anglophones, le système de 12 heures est couramment utilisé.

Explication des Termes PM et AM en Anglais

Lorsque nous parlons de temps en anglais, deux termes reviennent très souvent: PM et AM. Ces termes, bien que familiers pour les anglophones, sont souvent source de confusion pour de nombreuses personnes ailleurs dans le monde. Pour comprendre l’heure AM et PM en anglais, il est important de connaître le sens de PM et AM, leur origine et comment ils sont utilisés. Donc, c’est quoi PM et AM en anglais ?

Origine et signification de PM

Le terme « PM », est un acronyme venant de l’expression latine « post meridiem« , qui se traduit littéralement par « après midi ». Historiquement, le terme a été utilisé pour décrire la période de la journée qui suit le point médian du jour, c’est-à-dire après midi. En effet, dans le format horaire américain, la journée est divisée en deux périodes de 12 heures; la première commence à minuit et se termine à midi, et la seconde commence à midi et se termine à minuit. Ainsi, lorsque vous voyez le terme « PM » derrière l’heure, cela signifie que l’heure mentionnée se situe dans la seconde moitié de la journée.

Il est à noter que, bien que le terme « PM » soit largement utilisé dans les pays anglophones, il est également reconnu dans le reste du monde, en grande partie grâce à la globalisation et au besoin universel de comprendre le format horaire anglais AM et PM. À lire Comment visionner la TV sur son pc ? Guide pratique

Origine et signification de AM

Similairement à « PM », « AM » est aussi un acronyme, découlant de l’expression latine « ante meridiem« , qui se traduit par « avant midi ». Il est donc utilisé pour décrire la première moitié de la journée, c’est-à-dire, la période de minuit à midi.

Il est important de noter que l’utilisation de AM et PM est un aspect crucial du système horaire anglais. Ce dernier diffère du système horaire de 24 heures utilisé dans de nombreux pays, en ce sens qu’il divise chaque journée en deux périodes de 12 heures.

En conclusion, AM et PM font partie intégrante du format horaire anglais. Bien qu’ils puissent paraître déroutants au premier abord, une bonne compréhension de l’origine de AM et PM peut aider à interpréter correctement ces termes et à les utiliser de manière appropriée.

Comprendre la Différence entre PM et AM

Lorsque vous vous familiarisez avec le système horaire anglais , il est important de bien comprendre quand et comment utiliser PM et AM. À lire Comment réussir la cuisson de votre pizza surgelée ?

Quand utilise-t-on PM et AM ?

Beaucoup de gens se demandent quel est le bon moment pour utiliser PM et AM. Pour faire simple, PM (Post Meridiem) est utilisé pour décrire l’heure de midi jusqu’à 23h59 et AM (Ante Meridiem) est utilisé pour décrire l’heure de minuit à 11h59. Ce format horaire anglais AM et PM est principalement utilisé dans les pays anglophones et représente une alternative au système horaire de 24 heures que nous utilisons généralement en France.

Par exemple, si vous voulez exprimer l’heure d’un rendez-vous qui se passe à 1 heure de l’après-midi, au lieu de dire 13h00, vous pouvez utiliser le format PM et dire, « 1 PM ». De même, si un événement commence à 8 heures du matin, vous pouvez dire « 8 AM » à la place de 8h00.

Erreurs courantes et comment les éviter

Il n’est pas rare que des erreurs se glissent lors de la conversion horaire anglais français. Une source commune de confusion est de penser que AM est utilisé pour l’après-midi et PM pour le matin, à cause de la ressemblance avec les termes français “après-midi” et “post-midi”. Cependant, c’est l’inverse. AM représente les heures avant midi et PM les heures après midi.

Une autre erreur frequente est de mélanger le format de l’heure en anglais avec celui à 24 heures. Par exemple, dire 14 PM au lieu de 2 PM est incorrect.

Pour éviter ces erreurs de conversion, il est essentiel de vous familiariser avec le format de 12 heures et de vous rappeler que AM commence à 00h00 et se termine à 11h59, tandis que PM commence à midi et se termine à 23h59.

Un autre conseil pratique est d’utiliser des ressources en ligne ou des applications de conversion d’heure qui permettent de convertir heure AM PM en format 24 heures et vice versa. Cela peut être utile pour éviter les erreurs lors de la planification d’événements ou de voyages internationaux.

Enfin, la pratique est la clé. Plus vous vous entrainerez à lire et à écrire l’heure en format AM et PM, plus ces concepts deviendront naturels pour vous. Vous pourrez ainsi naviguer facilement dans le système horaire anglais sans avoir à vous soucier des erreurs de conversion.

En somme, PM et AM sont deux termes essentiels pour comprendre et utiliser correctement l’heure en anglais. Bien qu’il puisse sembler déroutant au début, avec un peu de pratique et de patience, vous serez capable de maitriser l’utilisation de AM et PM dans le système horaire anglais .

L’impact de PM et AM sur la Culture et la Communication

Impact de l’utilisation de PM et AM dans la Culture Anglophone

Le système horaire anglais de AM et PM a une profonde influence sur la culture et la vie quotidienne dans les pays anglophones.

Tout d’abord, la segmentation de la journée en deux blocs distincts – AM et PM – reflète un ordre quotidien structuré autour du cycle solaire. C’est une manifestation de l’organisation sociale où les heures de travail, les heures de repas, les programmes de télévision et les heures de coucher sont toutes alignées de façon synchronisée.

Il est courant d’entendre des phrases comme « See you at 7 PM! » pour indiquer des plans du soir, ou « my alarm is set for 6 AM » lorsque l’on parle de se lever tôt. La familiarité avec ce format horaire anglais AM et PM est donc essentielle pour interpréter l’heure PM et AM dans la communication quotidienne.

En outre, ce système a également influencé l’industrie de la technologie. Par exemple, de nombreux appareils et logiciels conçus au Royaume-Uni ou aux États-Unis utilisent par défaut le format 12 heures (AM/PM), à moins d’être configurés différemment. Cela concerne notamment les téléphones portables, les ordinateurs ou encore les réveils.

Il est bon de noter que malgré sa prévalence, le sens PM et AM n’est pas toujours compris par ceux qui n’ont pas grandi dans ces cultures. Cela peut parfois conduire à une confusion, surtout lorsqu’il s’agit de converter les horaires de 24 heures à l’heure PM ou AM, ou inversement.

Conclusion et appel à l’action

Pour en apprendre davantage

En conclusion, la compréhension de AM et PM anglais va bien au-delà de la simple traduction AM et PM. C’est une nuance culturelle qui peut avoir un impact significatif sur notre interaction avec le temps et les autres. Nous espérons que vous avez trouvé cette exploration du format horaire américain informative et fascinante!

Si vous souhaitez en savoir plus sur des sujets similaires, n’hésitez pas à consulter notre guide d’heure anglais qui offre des astuces supplémentaires sur la lecture horaire anglaise. De plus, nous avons compilé un ensemble d’outils pratiques pour aider à la conversion horaire anglais français, parfaits pour ceux qui se déplacent entre les fuseaux horaires ou qui travaillent avec des partenaires internationaux.

Continuez à explorer, et n’oubliez pas – toute heure est une bonne heure pour apprendre quelque chose de nouveau !

FAQ sur C’est quoi PM et AM en anglais ?

1. Que signifie PM et AM en anglais ?

PM signifie « Post Meridiem », ce qui se traduit littéralement par « après midi ». AM signifie « Ante Meridiem », qui se traduit par « avant midi ». Ces termes sont utilisés pour définir le temps en format de 12 heures.

2. A quoi correspondent PM et AM dans la journée ?

AM est utilisé pour signifier le temps entre minuit (0:00) et midi (11:59). De la même manière, PM est utilisé pour signifier le temps entre midi (12h00) et minuit (23:59).

3. Pourquoi utilise-t-on AM et PM en anglais ?

L’utilisation de AM et PM en anglais permet de distinguer clairement la première moitié de la journée d’après minuit jusqu’au midi, de la deuxième moitié de la journée, d’après midi jusqu’à minuit.

4. Est-ce que le système horaire AM/PM est utilisé partout dans le monde ?

Non, le système horaire AM/PM est principalement utilisé dans les pays anglo-saxons comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. D’autres pays utilisent généralement le format d’horloge de 24 heures.

5. Comment convertir l’heure en format 24 heures en format AM/PM ?

Pour convertir l’heure en format 24 heures en format AM/PM, si l’heure est supérieure à 12, soustrayez 12 à l’heure et ajoutez PM. Si l’heure est 12, cela reste 12 mais devient PM. Si l’heure est avant 12, alors il s’agit du temps AM.