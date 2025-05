Techniques et méthodes pour gagner à la roulette en 2025

Bien que le jeu de la roulette repose sur la chance, certaines méthodes permettent d’optimiser la gestion de vos mises. Nous vous présenterons dans cet article ces stratégies pouvant améliorer vos chances et vous permettre de maximiser vos gains à la roulette.

Des techniques populaires comme la Martingale ou la Fibonacci en passant par les moins connues comme la Labouchère ou la Paroli : vous deviendrez expert en la matière.

Rappelons que ces méthodes ne garantissent pas de gains sûrs, mais elles peuvent offrir des repères pour mieux gérer vos sessions et prolonger votre temps de jeu. D’ailleurs, l’immense majorité des casinos en ligne interdisent l’utilisation des techniques visant à contourner leurs règles.

Les différentes méthodes pour jouer à la roulette

Que vous soyez un joueur de roulette expérimenté ou novice, il est important de vous familiariser avec les différentes stratégies existantes. Qu'elles soient connues ou peu répandues, ces techniques peuvent vous permettre d'aborder vos sessions avec une approche plus réfléchie pour faire en sorte que vos gains décollent, même si la chance reste maîtresse.

Par exemple, si vous placez une mise initiale à 2€ et que vous perdez, vous devrez passer à 4€, puis 6€ pour les prochaines mises jusqu'à ce que vous remportiez une manche. Une fois que vous gagnez, vous devez revenir à votre mise de départ pour que cela soit avantageux.

La méthode Zographos

Cette stratégie est basée sur une séquence de 24 coups divisés en 8 séquences de trois coups. Son but va être d’éviter une augmentation trop rapide des mises en se référant aux tendances observées sur les tirages précédents.

Vous pouvez aussi vous en servir pour les paris simples comme rouge/noir, pair/impair ou manque/passe (1-18 et 19-36).

Elle est tout de même assez compliquée à maitriser, car elle exige une bonne compréhension des cycles de jeu et demande de la patience. Cette technique n’est pas adaptée à des joueurs impatients et qui souhaitent un jeu rapide.

Le système de Wells

Cette stratégie de mise progressive utilise une série de mises qui augmentent au fur et à mesure. Vous commencez avec une mise de départ de 5 unités et vous ajustez votre stratégie en fonction du résultat du tour.

Si vous perdez le tour : vous devez retourner à la mise précédente sans descendre en dessous de 1 unité.

Si vous gagnez le tour : vous pouvez décider d’augmenter votre mise à la suivante, et cela, jusqu’à 9 unités.

Cette stratégie s’applique à tous types de paris : les paris simples (rouge/noir, pair/impair ou manque/passe (1-18 et 19-36)) mais également aux douzaines et aux colonnes.



Nous vous déconseillons d’utiliser cette technique sur les numéros pleins, car ces paris ont des probabilités de gains plus faibles.

Tour Mise Résultat du tour Nouvelle action 1 5€ Perdu 5€ (retour à l’unité de départ) 2 5€ Gagné 6€ (car +1€) 3 6€ Perdu 5€ (car -1€) 4 5€ Gagné 6€ (car +1€) 5 6€ Gagné 7€ (car +1€)

La Martingale

La Martingale est la stratégie la plus populaire, en partie due à sa simplicité d’exécution. En effet, le but est de doubler sa mise après chaque perte afin de récupérer les pertes précédentes tout en essayant de réaliser un bénéfice.

En l’utilisant, vous devez en théorie toujours devoir gagner et récupérer vos pertes sur le long terme. Cette stratégie est adaptée aux mises “pair/impair”, « rouge/noir » ou « manque/passe ».

Faites bien attention au plafond de mise des casinos qui impose dans la grande majorité des cas une limite ne permettant pas de doubler indéfiniment.

Tour Mise Résultat du tour Nouvelle action 1 2€ Perdu Doublez la mise 2 4€ Perdu Doublez la mise 3 8€ Perdu Doublez la mise 4 16€ Gagné Reprendre mise initiale 5 2€ Perdu Doublez la mise

La méthode Andrucci

Cette technique se base sur la théorie du “chaos”. Créée par le joueur italien Andrucci, elle s’appuie sur le fait que certains numéros ont tendance à sortir plus souvent que les autres sur le long terme. Après une période d’observation, vous devrez miser sur les numéros tirés le plus souvent dans l’espoir qu’ils apparaissent de nouveau.

Il est important de préciser que cette méthode repose sur une hypothèse non prouvée, chaque tour de roulette est bien indépendant et n’est pas influencé par les précédents.

La méthode Grolex

Inventée par le streamer Teufeurs, cette technique doit son nom à la célèbre marque de montre de luxe associée à la caractéristique physique du streamer lui-même.

Le but de la méthode Grolex est d’imiter une forme de montre sur le tapis de mise, en y ajoutant les plus grosses mises au milieu pour y mimer les diamants.

Même si vous pouvez remporter gros en cas de succès, nous ne la recommandons pas. Les risques de pertes sont très élevés, particulièrement pour les joueurs qui disposent de fonds limités.

La stratégie pour les petits budgets : la méthode Paroli

La méthode Paroli est la technique parfaite si vous avez un budget limité; elle est d’ailleurs considérée comme étant l’une des moins risquées.

Son principe repose sur une méthode de progression positive, ce qui signifie que vous devez doubler vos mises tant que vous gagnez.

Si vous perdez, vous devez revenir à votre mise de départ et recommencer, jusqu’à ce que vous décidiez de vous arrêter.

Il est recommandé de s’arrêter après un certain nombre de victoires consécutives, généralement 3.

Cette stratégie de mise progressive est adaptée aux paris simples comme rouge/ noir, pair/impair, manque/passe.

Tour Mise Résultat du tour Nouvelle action 1 2€ Gagné 4€ 2 4€ Gagné 8€ 3 8€ Gagné 2€ (reset) 4 2€ Perdu 2€ 5 2€ Gagné 4€

Les techniques roulette de Bidule

Bidule est un streamer français très populaire dans l’univers des jeux de casinos en ligne, particulièrement pour ses gains astronomiques. Il excelle au jeu de la roulette sans vraie stratégie mathématique, car il utilise un schéma de positionnement précis de mises. Avec sa personnalité amicale et son sens de l’humour, il attire un large public passionné des jeux de casinos en ligne.

La bidulation

Sa méthode la plus connue est la Bidulation, il l’a développée dès ses débuts.

Elle consiste à miser sur tous les paris possibles entre 0 et 9 en incluant les chiffres pleins, les carrés et les mises à cheval (mise sur 2 numéros adjacents en plaçant jeton sur la ligne qui les sépare). Il va ensuite booster les chiffres suivants : 3, 5 et 7.

La Taour

Taour est un ami de Bidule qui lui rend souvent visite lors de ses lives. Il présente sa technique comme la suivante : “un dessin qui évolue sans cesse pour que cela donne une belle forme sur les chiffres”. En bref, Taour suit son instinct et fait confiance au hasard tout en s’arrangeant pour que le résultat soit harmonieux visuellement.

La triple 7

Le chiffre 7 étant le porte-bonheur de notre cher Bidule, il a élaboré la technique du triple 7. Pour l’utiliser, il faut miser uniquement sur les chiffres où le 7 est présent : le 7, le 17 et le 27.

La mini-bidulation

Il s’agit d’un dérivé de la bidulation elle-même. Cette méthode consiste à miser sur les mises pleines de 4 à 9 ainsi que sur les 2 carrés de cette séquence. L’idéal dans ce cas est de mettre le triple, voir le quadruple des mises pleines en carré.

8 techniques et stratégies pour gagner à la roulette

Connaitre les différentes approches à la roulette peut grandement affiner votre jeu et optimiser la gestion de vos mises. Apprenez à éviter les pièges et à adopter les stratégies qui correspondent à votre manière de jouer pour améliorer vos performances.

La Martingale

La Martingale est, comme nous l’avons mentionné précédemment, la stratégie de roulette la plus connue et la plus réputée. Son principe est simple et les règles sont très faciles à comprendre : doubler sa mise après chaque perte. Le but ici est de récupérer ses pertes et réaliser un bénéfice lorsque vous gagnez.

Par exemple, si vous choisissez une mise d’une unité et vous pariez sur une chance simple comme “Rouge” dès le début de votre session :

Si vous gagnez : vous continuez avec votre mise initiale

Si vous perdez : vous doublez votre mise (vous passez d’une unité à deux unités)

Cette méthode nécessite tout de même une bankroll assez importante, car si une longue série de pertes se suit, vous pouvez atteindre des limites de mise instaurées par le jeu ou alors épuiser votre bankroll.

Face à ce scénario en utilisant la martingale, nous avons doublé notre mise car nous avons perdu.

L’Alembert

Cette méthode est parfaite si vous souhaitez prendre peu de risques avec un petit budget. Elle demande certes beaucoup de patience, mais elle sait porter ses fruits.

Le principe est simple : il faut d’abord que vous sélectionniez une mise de départ qui sera votre mise de base.

Pour votre premier pari, vous pourrez placer une unité. Ensuite en fonction du résultat, vous pourrez ajuster votre stratégie en suivant les consignes suivantes :

Si vous gagnez : re-misez votre unité pour le second pari

Si vous perdez : misez deux unités pour le second pari

Pour votre second pari, 2 cas s’offrent de nouveau à vous :

Si vous gagnez : redescendez votre mise à une unité pour le prochain pari

Si vous perdez : ajoutez une autre unité pour le prochain pari

Il en sera de même pour les paris suivants, et sur le long terme, vous pouvez en théorie maximiser vos gains.

La méthode d’Alembert s’applique aux mises simples telles que rouge/noir, pair/impair ou manque/passe, offrant une approche équilibrée pour gérer son budget.

Tour Mise Résultat du tour Nouvelle action 1 2€ Perdu 3€ (car +1€) 2 3€ Perdu 4€ (car +1€) 3 4€ Gagné 3€ (car -1€) 4 3€ Gagné 2€ (car -1€)

La méthode Paroli

La méthode Paroli fonctionne à l’inverse de la Martingale. Au lieu de doubler votre mise après une perte, vous devez doubler après un gain. Le but est de maximiser les profits sans risquer de grosses pertes.

Prenons un exemple en supposant que vous partiez avec une mise de départ de 2€.

Si vous gagnez : vous doublez la mise à votre tour suivant : 4€, 8€, 16€ etc…

Si vous perdez : vous recommencez avec votre mise initiale de 2€

Nous vous conseillons de fixer une limite pour gérer votre budget. Après 3 ou 4 gains consécutifs, encaissez vos bénéfices et recommencez pour optimiser vos gains.

Il est pertinent d’utiliser cette stratégie de mise progressive pour les paris simples comme rouge/ noir, pair/impair, manque/passe.

Tour Mise Résultat du tour Nouvelle action 1 2€ Gagné 4€ 2 4€ Gagné 8€ 3 8€ Gagné 2€ (reset) 4 2€ Perdu 2€ 5 2€ Gagné 4€

La méthode Labouchère

Comme expliqué plus haut, cette technique est aussi connue sous le nom de “système d’annulation”. Elle se base sur une séquence de nombres établie par le joueur lui-même en amont de la partie. Cette séquence désigne les mises que vous souhaitez récupérer.

Par exemple, une séquence simple s’apparente à 1, 2, 3, 4, 5. Une fois la séquence établie, vous allez devoir additionner le premier et le dernier nombre de la séquence pour définir la mise à placer.

Dans la séquence présente, la première mise serait de 1+5=6 unités.

Si vous gagnez, vous devez supprimer les 2 nombres utilisés de la séquence. Ici, la séquence deviendrait donc 2, 3, 4.

Si vous perdez, vous devez ajouter le montant de la mise perdante à la séquence. Dans ce cas, la séquence serait 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Cette méthode peut vous permettre de récupérer les pertes, mais elle nécessite de porter une attention particulière à votre bankroll pour ne pas dépasser vos limites.

Elle est parfaite pour les mises simples : rouge/noir, pair/impair et manque/passe. Il est toutefois déconseillé de l’utiliser sur des numéros pleins, car une série de pertes prolongées pourrait faire grimper les mises très rapidement.

Voici un tableau récapitulatif en utilisant la séquence 1-2-3-4 :

Séquence Mise (1e + dernier) Résultat du tour Nouvelle action 1-2-3-4 5€ Gagné 2-3 2-3 5€ Perdu 2-3-5 2-3-5 7€ Perdu 2-3-5-7 2-3-5-7 9€ Gagné 3-5 3-5 8€ Gagné séquence complète

La méthode Fibonacci

Cette méthode est basée sur la fameuse série mathématique de Fibonacci, où chaque nombre est la somme des deux précédents. Dans le cadre de la roulette, elle est utilisée comme telle :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc .

Vous devez donc commencer votre session en misant une unité “1”.

Si vous perdez, vous passez à la mise suivante de “1”, puis “2”,”3”, “5” et ainsi de suite.

Si vous gagnez, vous devez descendre de 2 positions dans la séquence.

Cette technique doit être utilisée avec beaucoup de précautions, car il est aisé d’arriver très rapidement à des mises astronomiques. Nous vous encourageons grandement à déterminer votre budget avant de commencer à jouer et à le respecter.

La Fibonacci fonctionne très bien avec avec les paris simples. Pour la mise de départ, elle peut varier en fonction de votre budget, mais elle est généralement d’une unité.

Tour Mise Résultat du tour Nouvelle action (en fonction de la séquence) 1 1€ Perdu 1€ 2 1€ Perdu 2€ 3 2€ Perdu 3€ 4 3€ Gagné 1€ 5 1€ Perdu 2€

La méthode Zographos

Cette technique est basée sur un système précis de 24 coups répartis en 8 séquences de 3 coups chacune. Son atout est que son principe vise à limiter les hausses excessives de mises tout en essayant de compenser les pertes progressivement.

Les séquences à suivre sont les suivantes :

Séquences d’observation : les 2 premiers coups sont sans mise, ils servent à identifier les couleurs qui sortent fréquemment.

Mises unitaires sur des paris simple selon les résultats : dès la seconde séquence, vous commencez à miser une unité à chaque coup suivant le schéma d’observation.

Couleur dominante : en prenant en compte les 2 premières séquences, vous allez miser sur la couleur dominante observée durant les coups précédents

Une fois les 24 coups atteints, la méthode recommence depuis le début avec une nouvelle séquence d’observation.

Tour Mise Résultat du tour Nouvelle action (en fonction de la séquence) 1 1€ Gagné 1€ 2 1€ Perdu 2€ (doublez la mise de base) 3 2€ Gagné 1€ (revenez à la mise de base) 4 1€ Perdu 1€ (doublez la mise de base) 5 2€ Perdu 4€ x2 (doublez la mise)

La méthode James Bond

La méthode James Bond est une stratégie de mise couvrant une grande partie des numéros de la roulette avec un seul pari.

La plupart des joueurs utilisant cette technique y jouent avec une bankroll avoisinant les 200 unités pour pouvoir dispatcher les mises en 3 paris de la manière suivante :

140 unités sur les numéros 19 à 36

50 unités sur les numéros de 13 à 18

10 unités sur le 0

Vous n’êtes pas obligé de jouer 200 unités pour pouvoir jouer avec cette stratégie, vous pouvez tout à fait l’adapter à votre bankroll en gardant la base de ces paris.

Dans ce scénario, vous gagnez si la bille tombe sur le 13 ou le 36 et 0, mais vous perdez tout si elle tombe sur un chiffre entre 1 et 12.

La méthode Andrucci

Cette technique crée par Andrucci, le joueur italien, se base sur l’analyse de la tendance des numéros qui tombent le plus lors d’une session. Le but est d’observer les 37 tours d’une partie de roulette et de noter les numéros sortis.

Par exemple, vous observez que le numéro 17 est apparu 6 fois tandis que les autres sont sortis 3 à 4 fois en moyenne.

Vous devez donc miser sur le 25 pendant les prochains tours en espérant qu’il continue d’apparaître aussi fréquemment.

Cette technique est parfaite pour les joueurs patients qui n’ont pas peur de l’exigence que le suivi des résultats demande.

Cette méthode a tout de même des limites ; notamment le fait que la roulette reste un jeu de hasard et que chaque tirage est indépendant.

Notre top 5 des meilleurs casinos en ligne pour jouer à la roulette

PampaGo Casino

PampaGo Casino est un de nos casinos préférés pour jouer à la roulette. Son large catalogue propose plusieurs types de jeux : des slots, des paris sporitfs et bien-sûr, jeux lives. Vous trouvez dans leur onglet “Casino live” une sélection spéciale de jeux de la roulette pour que vous trouviez la table de jeu qui vous correspond à coup sûr.

Nous aimons ce casino pour son visuel particulièrement réussi et sa fluidité. De plus, le casino propose un joli bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 1 000€ + 50 tours gratuits pour votre inscription.

Touch Casino

Touch Casino est une plateforme sur laquelle nous aimons beaucoup jouer à la roulette, car elle propose un large choix de jeux. Son univers sobre et simple permet de naviguer facilement sur le site sans aucune difficulté. Que vous préfériez la roulette européenne, américaine ou française : Touch vous propose une multitude de tables adaptées à différents budgets.

En tant que nouveaux inscrits, vous pouvez bénéficier d’un bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 1 000€ + 100 tours gratuits. Le seul bémol, le wager un peu élevé qui rend les conditions de retraits plus contraignantes.

Winzter

Wintzer sort du lot par sa proposition de jeux de roulette très intéressante. Le casino a misé sur la clarté avec des visuels attrayants et une barre de recherche par nom et par fournisseur, ce qui permet de trouver un jeu en quelques secondes.

Nous avons été agréablement surpris par la manière dont il est facile de s’inscrire sur le site et de rentrer ses informations dès la page d’accueil tout en bénéficiant du bonus de bienvenue allant jusqu’à 3 000€.

Fatboss

Fatboss nous a permis de nous plonger dans un tout autre décor lorsque nous jouions à la roulette.

Nous avons découvert une variété de roulettes et de dérives du jeu dans leur onglet comme Golden Chip Roulette et ses multiplicateurs aléatoires. Ou encore Common Draw Roulette qui permet à plusieurs joueurs de parier sur le même tirage tout en interagissant avec le croupier en direct.

Le casino propose en effet des versions en direct avec des croupiers pour une expérience totalement immersive et réaliste.

Son univers classe faisant référence à la mafia apporte une vraie valeur ajoutée lors des sessions. Le catalogue de jeux de roulette est très intéressant et varié. Vous pouvez aussi bénéficier d’un pack de bienvenue de 500€ + 100 tours gratuits sur vos trois premiers dépôts.

De plus, la plateforme vous propose de réaliser vos dépôts et retraits par cryptomonnaie de manière très accessible. Nous avons cependant été un peu déçus par leur service client pas toujours disponible.

Rizz Casino

Nous avons testé Rizz Casino et nous avons beaucoup aimé les différents jeux de la roulette présents dans son catalogue. Il répertorie une dizaine de roulettes au total.

Son design à néons et son interface moderne nous ont permis de passer un très bon moment. De plus, nous avons pu profiter de leur jolie offre de bienvenue de 100% jusqu’à 500€ sur le 1er dépôt accompagné de 100 tours gratuits.

Conclusion

Les stratégies abordées dans cet article proposent différentes approches pour jouer à la roulette.

À vous maintenant de sélectionner celle qui vous correspond le plus en fonction de votre style de jeu et de vos préférences entre progression de mise, observation des tendances, mises par séquences ou répartition des paris.

Il est important de rappeler que ces techniques sont souvent déconseillées et peuvent être interdites dans certains casinos. Aucune stratégie ne garantit de gains à long terme, il est donc essentiel de jouer de manière responsable en se fixant un budget.

Questions fréquentes

Est-il possible de gagner de l’argent à la roulette ?

Il est tout à fait possible de gagner de l’argent à la roulette en effet. Rappelez-vous cependant que sur le long terme, c’est toujours le casino qui aura l’avantage.

Où jouer à la roulette ?

Vous pourrez jouer à la roulette sur Winzter, Fatboss, Rizz Casino, Touch Casino ou encore PampaGo. Ces sites proposent une large sélection de jeux allant des roulettes classiques aux variantes les plus innovantes, avec tables en direct et expériences immersives.

Les roulettes sont-elles truquées ?

Les roulettes dans les casinos en ligne certifiés sont réglementées et ne sont pas truquées. Vous pouvez trouver la licence d’un casino sur le site en question, généralement en bas de la page d’accueil. Cette licence est une certification légale prouvant la transparence et l’équité des jeux.

Quand jouer le zéro à la roulette ?

Vous pouvez jouer le zéro lors des stratégies qui incluent cette case, dans le but de couvrir des paris extérieurs.

Quels sont les numéros qui sortent le plus souvent à la roulette ?

Il n’existe pas de numéros qui sortent de manière systématique à la roulette, car chaque tirage est aléatoire. Certains joueurs se basent cependant sur des tendances observées sur des sessions précédentes, comme avec la technique Andrucci.

Comment placer ses jetons à la roulette ?

Vous devez d’abord placer vos jetons sur les numéros ou les sections de la table qui correspondent. Veillez à bien respecter les limites de mises de la table.