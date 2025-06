Commotion cérébrale en cyclisme : le cri d’alerte fort de Romain Bardet

Romain Bardet, l’une des figures marquantes du cyclisme français, tire la sonnette d’alarme sur la dangerosité des commotions cérébrales dans le sport de haut niveau. À 34 ans, récemment retraité, il témoigne dans le documentaire « Crash, peloton sous tension » des effets encore méconnus de ces blessures invisibles sur le corps et l’esprit.

Un choc invisible au cœur du peloton

Après treize saisons professionnelles et une carrière marquée par des exploits, Romain Bardet partage une réalité bien plus sombre : celle des commotions cérébrales subies en course. Il estime en avoir connu quatre au total, des incidents souvent minimisés que le cycliste décrit comme difficiles à détecter et encore plus délicats à surmonter. Contrairement aux os cassés, une commotion ne suit pas de courbe de guérison précise, ce qui en fait un véritable défi médical et psychologique.

Son témoignage est appuyé par des souvenirs douloureux, notamment ceux du Tour de France 2020 et plus récemment de l’édition 2023, où il a été contraint d’abandonner. Ces expériences illustrent combien une blessure neurologique peut déstabiliser même les athlètes les mieux préparés du peloton.

La chute du Tour 2020, un tournant marquant

La 13e étape du Tour de France 2020 est restée gravée dans la mémoire des fans, mais pas dans celle de Bardet. Occupant alors la quatrième place au classement général, il a chuté violemment avant de remonter sur son vélo, désorienté, titubant mais poussé par l’instinct de compétition. « Je souffrais beaucoup, j’étais dans un état second », confie-t-il.

Une fois l’étape terminée avec plus de deux minutes de retard, les symptômes n’ont fait qu’empirer : nausées, maux de tête, étourdissement… Malgré l’effort surhumain pour finir l’étape, il ne se souvenait plus de rien, un signe alarmant laissé par le traumatisme cérébral. Le soir-même, le diagnostic tombe, il doit quitter la course.

Des séquelles durables et invisibles

Dans son témoignage, Bardet insiste sur la difficulté de revenir à la compétition après une commotion. Les effets secondaires varient selon les athlètes, mais ils peuvent être persistants et irréversibles. Troubles de la concentration, fatigue chronique, sensibilité à la lumière ou au bruit : ces séquelles ne sont pas visibles, pourtant elles impactent profondément le quotidien des sportifs.

Il regrette le manque de protocoles stricts dans le peloton. Si une fracture se voit et se soigne par un parcours clair, une commotion est un champ médical encore flou dans le cyclisme professionnel. Cette incertitude prolonge la souffrance des coureurs, souvent sous pression pour revenir trop vite en selle.

Un appel collectif pour un cyclisme plus sûr

Le documentaire de L'Équipe Explore donne aussi la parole à d'autres figures du monde du cyclisme : Anthony Turgis, Marc Madiot, Marion Rousse, Nacer Bouhanni ou encore la médecin Yaël Joalland. Tous décrivent une réalité crue : la violence des chutes et le silence qui entoure leurs conséquences psychologiques.

Des pistes pour améliorer la sécurité sont évoquées, notamment :

L’amélioration des protocoles médicaux après chute

Une sensibilisation accrue au sein des équipes

La mise en place de temps de récupération plus longs

Cette mobilisation vise à dépasser la culture du silence et de l’effort héroïque à tout prix. Bardet espère que son témoignage contribuera à changer les mentalités dans un sport encore trop marqué par la performance immédiate au détriment de la santé des coureurs.

Une fin de carrière éclairée par la lucidité

En choisissant de parler, Romain Bardet transforme sa souffrance en prise de conscience collective. Sa décision de mettre un terme à sa carrière est mue par le souci de préserver sa santé, et celle de ses pairs, face à des risques souvent ignorés.

Il livre ainsi un regard lucide sur un monde où l’on salue la ténacité mais où l’on oublie souvent le prix humain de l’effort. Son témoignage contribue à ouvrir un débat essentiel sur la protection des athlètes dans une discipline où, trop souvent, la douleur est perçue comme signe de grandeur.