Problèmes de digestion ou de peau ? 6 graines à consommer au bon moment pour des bienfaits réels

Les graines, souvent oubliées et pourtant pleines de vertus, sont une précieuse source de nutriments essentiels. Riches en fibres, protéines, oméga-3, vitamines et minéraux, elles renforcent le cœur, la digestion, les os et la peau, tout en aidant à gérer le poids. Voici les plus recommandées selon un expert.

Les graines de chia, de petits trésors pour le cœur et le cerveau

Souvent utilisées dans les recettes santé, les graines de chia sont une source remarquable d’oméga-3 et oméga-6, nutriments essentiels au bon fonctionnement du cœur et du cerveau. Leur richesse en fibres aide à réguler la digestion, stabiliser la glycémie et apporter une sensation de satiété durable.

Le meilleur moment pour en consommer est le matin à jeun ou au petit-déjeuner. Il suffit de laisser tremper une cuillère à soupe dans de l’eau au moins 30 minutes, voire toute une nuit. Vous pouvez ensuite les ajouter à vos smoothies, puddings, flocons d’avoine ou boissons détox pour un effet rassasiant garanti.

Les graines de citrouille, alliées de l’immunité et du sommeil

À lire Syndrome du nid vide : 5 clés pour surmonter la solitude et se réinventer

Souvent négligées, les graines de citrouille contiennent du zinc et du magnésium, deux éléments clés pour soutenir l’immunité et favoriser un meilleur sommeil. Elles sont également connues pour leurs bienfaits sur la santé de la prostate ainsi que sur le bon fonctionnement du cœur.

Il est conseillé de les déguster en collation durant la matinée, de préférence sous forme grillée pour en relever le goût. Une à deux cuillères à soupe peuvent être croquées seules, intégrées à des soupes ou saupoudrées sur des salades pour un apport nutritif renforcé.

Les graines de lin, un soutien hormonal et digestif

Les graines de lin se distinguent par leur teneur en lignanes, des composés végétaux qui contribuent à réguler les hormones féminines et pourraient jouer un rôle dans la prévention du cancer du sein. Elles sont aussi très utiles en cas de constipation et améliorent l’apparence de la peau.

Il est impératif de les griller et les moudre pour favoriser leur absorption. À consommer le matin ou au déjeuner, une simple cuillère à soupe peut être intégrée dans un yaourt, un smoothie ou une pâte à pain.

Les graines de tournesol, partenaires jeunesse et immunité

Riches en vitamine E et sélénium, les graines de tournesol participent à la beauté de la peau et possèdent des propriétés anti-âge. Le sélénium renforce également les défenses immunitaires et atténue les inflammations. À lire Peau sèche, grasse ou sensible : comment l’eau de riz améliore visiblement votre teint

À savourer en collation pendant l’après-midi ou en accompagnement des repas, ces graines s’incorporent facilement dans des salades, du granola ou des flocons d’avoine. Une cuillère à soupe par jour, crue ou légèrement grillée, suffit pour en retirer les bénéfices.

Le quinoa, une graine complète et rassasiante

Malgré sa classification controversée, le quinoa est assimilé aux graines pour ses incroyables qualités nutritionnelles. Naturellement sans gluten et riche en protéines complètes, il contient les neuf acides aminés essentiels, ce qui est idéal pour les personnes souffrant d’intolérances alimentaires ou difficultés digestives.

Il se consomme idéalement au déjeuner ou au dîner. Après un bon rinçage, faites cuire le quinoa comme du riz. Il se glisse avec aisance dans une salade, un pilaf ou en accompagnement. Une demi à une tasse de quinoa cuit constitue une portion adaptée.

Les graines de sésame, pour des os solides et une belle chevelure

Sources exceptionnelles de calcium, les graines de sésame aident à renforcer les os et les articulations. Elles soutiennent aussi l’équilibre hormonal, le métabolisme et sont reconnues pour leurs effets positifs sur la qualité des cheveux et de la peau.

À privilégier le soir ou lors des saisons froides, les graines s’associent facilement aux desserts traditionnels, chutneys ou légumes rôtis. Il est préférable de consommer une cuillère à soupe cuite ou grillée, et d’éviter les excès sous forme crue.

Consommer des graines en conscience pour en apprécier tous les bienfaits

Si toutes ces graines regorgent de vertus, leur consommation nécessite un bon équilibre. Trop de graines dans l’alimentation peut entraîner des désagréments digestifs comme des ballonnements, des gaz ou une constipation. Dans certains cas, cela peut même contribuer à une prise de poids.

Il est donc important de varier les types de graines, de respecter les quantités recommandées et de choisir les bons moments pour les intégrer à votre alimentation. Un choix judicieux qui contribue à une meilleure santé globale sur le long terme.