Covid : comment reconnaître les symptômes du variant Nimbus et s’en protéger efficacement

Les cas de Covid-19 repartent à la hausse, notamment aux États-Unis, où un nouveau sous-variant d’Omicron, nommé NB.1.8.1, préoccupe les autorités sanitaires. Surnommé « Nimbus », ce variant provoque des symptômes particulièrement marqués, en particulier une douleur aiguë à la gorge qualifiée de « gorge à lame de rasoir ».

Une propagation rapide des cas aux États-Unis

Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le sous-variant NB.1.8.1 serait responsable d’environ 37 % des contaminations récentes. Cette progression rapide inquiète surtout par les symptômes très prononcés qu’il provoque, bien que les formes graves semblent rares.

Aux États-Unis, les patients infectés signalent des douleurs intenses dans la gorge, au point de gêner l’élocution, l’alimentation et même l’hydratation.

Ce sous-variant a été surnommé « Nimbus » ou encore « Stratus », bien que ces appellations ne soient pas validées par les autorités sanitaires. Elles servent surtout à désigner plus facilement certaines souches d'Omicron qui, bien que toujours extrêmement contagieuses, restent majoritairement bénignes chez les personnes en bonne santé.

Des symptômes différents des précédents variants

La particularité du variant NB.1.8.1 est qu’il se manifeste par des signes peu habituels par rapport aux souches précédentes. Les patients rapportent une sensation dans la gorge proche de l’ingestion de verre brisé, un symptôme décrit comme une « gorge à lame de rasoir ». Cette douleur peut empêcher de parler, manger ou boire, impactant fortement la qualité de vie quotidienne.

D’autres signes cliniques ont été observés avec ce variant :

Douleurs à la mâchoire, derrière les oreilles et dans la nuque, créant une sensation de raideur musculaire.



et dans la nuque, créant une sensation de raideur musculaire. Perte nette d’appétit , sans cause digestive apparente, menant à un affaiblissement physique chez plusieurs patients.



, sans cause digestive apparente, menant à un affaiblissement physique chez plusieurs patients. Congestion nasale persistante, pouvant gêner la respiration et perturber le sommeil.

Des manifestations plus connues, comme la fatigue intense, la fièvre, les frissons, les céphalées et les douleurs généralisées, restent fréquentes. Chez certains, les symptômes peuvent imiter des réactions allergiques, ce qui complique parfois le diagnostic.

Une situation plus calme en Inde

En comparaison, la situation est différente en Inde où le nombre de cas de Covid-19 reste faible et les hospitalisations rares. Les hausses de maladies respiratoires actuelles sont principalement dues à des virus saisonniers comme H3N2 ou l'adénovirus, selon les spécialistes.

Les chercheurs de l’Indian Council of Medical Research (ICMR) indiquent que le sous-variant NB.1.8.1 n’entraîne pas de formes plus graves que celles causées par les précédents variants d’Omicron. Toutefois, certaines populations vulnérables doivent rester prudentes et surveiller l’apparition de symptômes atypiques, en particulier la douleur au niveau de la gorge.

Les gestes à adopter pour se protéger

Malgré l’évolution du virus, les mesures de prévention restent les mêmes et doivent être appliquées avec rigueur. Les experts recommandent en priorité de :

Porter un masque dans les espaces publics fermés et bondés.



dans les espaces publics fermés et bondés. Se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique.



avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Se faire tester rapidement en cas de maux de gorge intenses ou persistants.



rapidement en cas de maux de gorge intenses ou persistants. Consulter un médecin si les symptômes s’aggravent ou durent plusieurs jours.



si les symptômes s’aggravent ou durent plusieurs jours. Mettre à jour sa vaccination , notamment en recevant une dose de rappel si nécessaire.



, notamment en recevant une dose de rappel si nécessaire. Respecter l’isolement en cas de test positif afin de limiter la propagation à ses proches.

Ces gestes simples permettent de réduire les risques, en particulier pour les personnes âgées ou immunodéprimées, plus exposées aux complications. Le variant « Nimbus », bien que préoccupant, peut être géré efficacement grâce à une vigilance et des précautions appropriées.