Le sexe oublié par la médecine ? Emma Thompson veut l’intégrer aux soins de santé

Emma Thompson revendique une approche audacieuse du bien-être, en affirmant que le sexe devrait faire partie intégrante du système de santé britannique. Pour l’actrice, ce n’est pas seulement une source de plaisir, mais une véritable pratique thérapeutique aux bénéfices prouvés, méritant l’attention du National Health Service (NHS).

Le sexe comme pilier de santé publique

Lors d’une intervention à Londres après la projection de son film “Good Luck to You, Leo Grande”, Emma Thompson a surpris l’audience en déclarant que le sexe devrait être prescrit par la sécurité sociale. À 66 ans, elle insiste sur le fait que la sexualité, loin d’être superflue, est essentielle pour la qualité de vie. Selon elle, l’intimité physique et émotionnelle permet non seulement de se sentir mieux, mais devrait faire partie des plans officiels de santé.

Cette proposition repose sur un constat clair : les pratiques sexuelles bénéfiques peuvent agir positivement sur l’humeur, réduire le stress et renforcer les liens affectifs. En faire un élément reconnu de santé publique permettrait, selon elle, de briser les tabous et de favoriser une approche plus holistique du bien-être.

Un film qui libère la parole féminine

Dans "Good Luck to You, Leo Grande", Emma Thompson incarne une femme mûre, veuve et frustrée, qui engage un escort pour découvrir son corps. Ce rôle a eu un résonance forte chez les femmes, en particulier les plus âgées. À la suite du film, plusieurs de ses amies lui auraient confié avoir elles-mêmes fait appel à des escort pour retrouver une forme de plaisir perdu et mieux se connaître.

Pour l’actrice, il est urgent de briser le silence qui entoure la sexualité des femmes de plus de 50 ans. Elle considère que ces expériences ne sont pas anecdotiques mais traduisent un besoin émotionnel et physique qu’il faut reconnaître, sans honte ni culpabilité.

Emma Thompson milite pour normaliser les conversations autour de la sexualité féminine et s’oppose à l’idée que le désir s’estompe avec l’âge. Elle met en lumière la nécessité de redonner du pouvoir aux femmes sur leur propre plaisir.

Rompre le silence autour de l’orgasme féminin

L’actrice regrette que l’orgasme féminin reste un sujet aussi délicat. Elle rappelle qu’il est fondamental de savoir se donner du plaisir seul, même si cela reste difficile pour de nombreuses femmes. Selon elle, beaucoup n’ont jamais connu l’orgasme et vivent leur sexualité dans l’incompréhension ou la frustration.

Appuyant son propos avec des données concrètes, elle cite une étude révélant un écart important entre les sexes : alors que 95 % des hommes atteignent l'orgasme lors des rapports sexuels, ce chiffre tombe à 65 % chez les femmes. De jeunes femmes lui ont même confié n'en avoir jamais ressenti durant leur vie.

Pour Emma Thompson, cette réalité témoigne du manque d’éducation sexuelle adaptée et d’écoute. Elle appelle à une prise de conscience collective sur la sexualité vécue par les femmes et souligne l’importance d’en parler librement.

Une pratique aux nombreux bénéfices médicaux

Les recherches scientifiques corroborent les affirmations de l’actrice : le sexe a des effets positifs tangibles sur la santé. Tout d’abord, il aurait un impact direct sur la réduction du stress. Grâce à l’intimité et à l’hormone de l’attachement, il permet de baisser les niveaux de cortisol dans le corps.

Une vie sexuelle régulière contribuerait également à maintenir un bon fonctionnement cardiaque, notamment chez les femmes. De plus, une sexualité épanouie est souvent associée à un niveau de bonheur plus élevé, favorisant un équilibre psychologique durable.

Autre avantage notable : la stimulation sexuelle, suivie d’un orgasme, favorise la libération de prolactine, une hormone qui aide à dormir en profondeur. Enfin, cette activité physique peut aussi jouer un rôle dans le contrôle du poids, une session de 30 minutes pouvant brûler environ 200 calories.

Ces constats renforcent l’argument d’Emma Thompson : la sexualité mérite une place dans les parcours de soins et doit être considérée comme un facteur de santé complet, au même titre que le sport ou l’alimentation.

Une vision moderne de la santé émotionnelle

Emma Thompson se démarque par une proposition inédite : elle souhaiterait que les professionnels de santé abordent plus librement les sujets liés au bien-être sexuel dans leurs échanges avec les patients. Pour elle, parler de plaisir et de désir n’est pas frivole, mais relève du soin et de l’accompagnement global de la personne.

Cette approche invite à une redéfinition des priorités dans les politiques de santé. Ignorer les besoins affectifs revient à passer à côté d’un levier essentiel pour le bien-être physique et psychologique.

En affirmant que la sexualité est bonne pour la santé et devrait être prise en charge par la sécurité sociale, Emma Thompson bouscule les normes et incite le NHS à envisager une vision inclusive du soin, où le corps et le plaisir seraient réconciliés.