Perte de poids avec Ozempic : les stars témoignent entre succès et effets secondaires

De plus en plus de personnalités hollywoodiennes se tournent vers Ozempic pour perdre du poids, bien que ce médicament soit à l’origine prescrit pour le diabète de type 2. Si certaines célébrités en louent les résultats spectaculaires, d’autres révèlent des effets secondaires sérieux, alimentant un débat sur l’usage détourné de ce traitement.

Ozempic, la pilule minceur tendance à Hollywood

À l’origine conçu pour réguler le taux de sucre dans le sang, Ozempic voit désormais sa popularité exploser auprès des stars qui cherchent une perte de poids rapide. Le médicament agit principalement en réduisant l’appétit et en prolongeant la sensation de satiété, ce qui incite certains à l’utiliser pour mincir, en dehors de son usage médical initial.

Parmi ses adeptes, on retrouve Lizzo, qui a confié s’être sentie plus rassasiée et moins tentée de grignoter. Kathy Bates, oscarisée pour son rôle dans Misery, a réussi à perdre 100 livres avec l’aide d’Ozempic, tout en insistant sur l’importance de changements de style de vie en parallèle.

Effets secondaires : un revers inquiétant

À lire Chute de cheveux après fausse couche : causes hormonales et solutions efficaces à adopter

Malgré l’engouement, plusieurs célébrités évoquent des effets indésirables sévères. Amy Schumer en est un exemple frappant : bien qu’elle ait perdu du poids rapidement, elle décrit une expérience marquée par des vomissements fréquents et une grande fatigue. De son côté, Sharon Osbourne a souffert de nausées continues, de soif excessive et d’une perte d’appétit extrême, au point de mettre en garde les jeunes contre ce traitement.

Stephen Fry, enthousiasmé au départ, a lui aussi interrompu l’utilisation du médicament à cause des vomissements. Macy Gray a vu apparaître des douleurs abdominales et des troubles du sommeil, tandis que Chelsea Handler affirme avoir pris Ozempic sans savoir ce que c’était, pensant à une simple solution anti-âge.

Une efficacité variable selon les profils

Si certains observent des résultats impressionnants, d’autres assurent que le médicament ne leur a pas convenu. James Corden explique par exemple que ses problèmes alimentaires sont plus liés à l’émotion qu’à la faim, et que le traitement n’a eu aucun effet notable sur lui. Tori Spelling, insatisfaite, a fini par se tourner vers Mounjaro, un autre médicament utilisé pour perdre du poids.

À l’inverse, Kelly Osbourne affirme avoir trouvé Ozempic plus agréable que le sport pour contrôler son poids, vantant son efficacité. Rebel Wilson, qui l’a essayé brièvement, a choisi d’arrêter, expliquant craindre un changement de traitement dans l’image que l’industrie cinématographique pourrait avoir d’elle en tant qu’actrice comique.

Un médicament qui divise les experts

Derrière l’effet de mode, les spécialistes appellent à la prudence. Ozempic peut entraîner des troubles digestifs variés, allant des nausées à la constipation en passant par des vomissements récurrents. L’automédication ou les prescriptions non justifiées inquiètent la communauté médicale, d’autant que les comportements à risque sont parfois encouragés par l’exemple visible des célébrités. À lire Graisse abdominale persistante ? Course ou vélo : voici le plus efficace pour l’éliminer durablement

La recommandation officielle reste claire : ce médicament ne doit être utilisé que sous surveillance médicale, et uniquement lorsqu’un professionnel estime qu’il est approprié. L’obsession hollywoodienne pour une silhouette mince pourrait ainsi détourner Ozempic de son usage premier, au risque de mettre en danger la santé de certains utilisateurs.