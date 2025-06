Crise du bien-être RH : 6 solutions urgentes pour stopper l’hémorragie dans votre entreprise

Lorsque les équipes RH s’effondrent, c’est toute l’entreprise qui vacille. Aujourd’hui au Royaume-Uni, les professionnels des ressources humaines affichent le plus fort taux d’absentéisme de toute la population active, signe d’un mal-être grandissant. Une situation qui résulte d’années de pression émotionnelle, de responsabilités accrues et de soutien insuffisant.

Une fonction RH en pleine mutation

Le rôle des RH a considérablement évolué, dépassant largement la simple gestion des politiques internes et des processus administratifs. Désormais, ils ont pour mission de façonner la culture d’entreprise, de promouvoir le bien-être au travail, d’encourager l’inclusion et de servir de relais stratégique à la direction.

La pandémie de Covid-19 a agi comme un accélérateur brutal de ces évolutions. Les RH ont dû mettre en place des dispositifs de chômage partiel, gérer les transitions vers le télétravail et faire face à une explosion des troubles liés à la santé mentale. Depuis la fin de la crise sanitaire, les pressions ne se sont pas allégées, bien au contraire, elles se sont intensifiées.

Une charge émotionnelle ignorée

À lire Perte de poids avec Ozempic : les stars témoignent entre succès et effets secondaires

Parmi les premières causes d’épuisement figure la charge émotionnelle. Chaque jour, les professionnels RH doivent gérer les conflits internes, accompagner des salariés en détresse, soutenir ceux en deuil ou organiser des licenciements tout en maîtrisant leurs propres émotions. Cette exigence de régulation émotionnelle est peu reconnue et rarement prise en compte par les directions.

Ils doivent aussi composer avec :

des modèles de travail hybrides difficiles à stabiliser,

une anxiété croissante chez les collaborateurs,

les conséquences psychologiques de la crise du pouvoir d’achat.

Le manque de visibilité donné à ces enjeux émotionnels rend la souffrance des RH souvent invisible dans les organisations.

Un manque criant de ressources

Les équipes RH restent largement sous-dotées et négligées, alors même qu’elles supportent le fonctionnement global de l’entreprise. Comparé à une image d’urgence, on leur demande de mettre le masque à oxygène à tout le monde sans qu’elles en portent un elles-mêmes.

Ce manque d’investissement devient intenable à long terme. On exige des RH qu’ils maintiennent la stabilité sociale de l’organisation tout en subissant le stress de multiples fronts sans renfort. À lire Chute de cheveux après fausse couche : causes hormonales et solutions efficaces à adopter

Une génération exposée et isolée

Les jeunes professionnels RH, notamment les membres de la génération Z occupant des postes débutants, sont particulièrement vulnérables. Ils sont appelés à gérer des situations complexes sur le plan émotionnel sans disposer de l’expérience ni du soutien nécessaire.

Nombre d’entre eux n’ont pas bénéficié du mentorat en présentiel durant la pandémie. Ce manque d’interactions humaines a limité le développement de leurs compétences de résilience et de régulation émotionnelle. Résultat : un isolement face à la difficulté et un risque accru de burnout.

Des conséquences en cascade sur l’entreprise

Lorsque les professionnels RH tombent malades ou s’absentent, c’est tout l’équilibre organisationnel qui est fragilisé. La capacité à recruter s’effondre, les tensions entre salariés s’aggravent, le management perd un appui crucial et les stratégies de bien-être stagnent.

S’ajoutent à cela :

des risques de non-conformité aux obligations légales,

une chute de la motivation collective,



une baisse notable de la productivité,

surtout lorsque les RH, piliers émotionnels des organisations, semblent épuisés ou dépassés.

Des solutions concrètes à mettre en place

Pour répondre à cette crise, les entreprises doivent prendre des mesures pratiques. Il est essentiel d’intégrer dans leur stratégie le bien-être des équipes RH en leur donnant accès à des services de santé mentale et à des temps de réflexion professionnelle.

D’autres leviers incluent :

la délégation ou externalisation de certaines tâches pour alléger la charge,

le développement de parcours de formation pour encadrants,

l’utilisation de la technologie RH pour automatiser certains processus,

l’accès à des thérapies comme la TCC ou l’EMDR pour les cas les plus affectés.

Changer le regard sur l’investissement RH

Une part du problème repose sur la perception de la fonction RH. Trop souvent, investir dans les ressources humaines est vu comme une dépense facultative, alors qu’il s’agit d’un atout stratégique majeur.

Pour inverser cette tendance, il est crucial de sensibiliser la direction grâce à :

des données concrètes sur l’impact du bien-être RH,

un travail interne de plaidoyer,

l’implication des leaders dans la valorisation des équipes RH.

Les professionnels des ressources humaines ont joué un rôle central dans la traversée des crises récentes. Si cette fonction n’est pas enfin soutenue, elle risque de s’effondrer, entraînant avec elle la stabilité globale des organisations. Prendre soin des RH n’est pas un luxe, c’est devenu une nécessité vitale.