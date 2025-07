Le vin fait-il grossir ? Voici comment éviter la prise de poids sans renoncer au plaisir

Le vin est une boisson courante lors des repas ou des instants de détente, mais sa richesse calorique soulève régulièrement des questions. Bien que consommé avec modération il n’ait pas d’impact direct sur la prise de poids, une consommation excessive peut en revanche poser problème, notamment au niveau métabolique et digestif.

Des calories invisibles mais bien présentes

Le vin, rouge, blanc, rosé ou pétillant, contient entre 82 et 84 calories pour 100 g. Cela peut sembler faible en soi, mais les verres s’enchaînant souvent sans qu’on les compte, l’apport calorique augmente très vite. De plus, le vin est souvent accompagné d’aliments caloriques comme :

des fromages riches en matières grasses ,

, des desserts sucrés après le repas,

des charcuteries lors d’un apéritif.

Ainsi, même un verre modéré peut s’accompagner de calories additionnelles non anticipées.

Le corps stocke plus de graisses

Lorsqu’on boit du vin, le corps priorise l’élimination de l’alcool au détriment de la combustion des graisses. En effet, l’organisme considère l’alcool comme une substance toxique à éliminer rapidement. Cela ralentit donc : À lire Diabète gestationnel : 5 gestes simples pour contrôler la glycémie pendant la grossesse

le métabolisme des lipides alimentaires ,

, l’élimination naturelle des graisses emmagasinées,

la dégradation des sucres complexes.

Les calories consommées en même temps que le vin ont donc plus de chances d’être stockées sous forme de graisses corporelles.

Un stimulateur d’appétit insidieux

Le vin n’est pas simplement calorique, il stimule aussi directement l’envie de manger. L’alcool agit sur deux hormones essentielles de la faim : la ghréline, qui augmente l’appétit, et la leptine, qui est inhibée, ce qui réduit la sensation de satiété.

Résultat :

On grignote davantage,

On a moins de contrôle sur ses portions ,

, Et l’on fait moins attention à la qualité nutritionnelle de ce qu’on mange.

En parallèle, le vin réduit les inhibitions sociales et alimentaires, ce qui facilite les excès surtout lors de repas festifs. À lire Envie de perdre du poids rapidement ? Voici 10 solutions simples et efficaces à adopter

Un impact sur le sommeil et les hormones

Boire du vin en fin de journée semble apaisant, mais en réalité, cela perturbe la qualité du sommeil. L’alcool fragmente les cycles du sommeil profond, favorise les réveils nocturnes et altère les mécanismes hormonaux qui régulent la faim et la gestion des réserves énergétiques.

En particulier, cela accentue :

le taux d’insuline, favorisant le stockage du sucre,

le cortisol, l’hormone du stress qui favorise la prise de poids abdominale ,

, et la mélatonine, liée à l’endormissement, est souvent inhibée.

Un sommeil de mauvaise qualité multiplie les risques de fringales, de fatigue chronique et de dérèglements métaboliques.

Des effets secondaires au-delà du poids

Outre les kilos superflus, une consommation excessive de vin entraîne un dépassement de la simple sphère alimentaire. Parmi les conséquences :

Des problèmes hépatiques à long terme , comme la stéatose hépatique (foie gras),

, comme la stéatose hépatique (foie gras), Des troubles digestifs fréquents, ballonnements, acidité gastrique et reflux œsophagien ,

, Une déshydratation, causant maux de tête, peau sèche et fatigue,

et fatigue, Une perturbation hormonale, pouvant accentuer les troubles menstruels chez les femmes.

Ces effets sont d’autant plus marqués si l’on dépasse la consommation modérée définie comme quatre verres (pour les femmes) ou cinq (pour les hommes), répétés plusieurs fois dans le mois.

Conseils pour une consommation équilibrée

Le vin n’est pas à bannir, mais à intégrer de manière raisonnable dans son quotidien. Il est conseillé de :

Limiter sa consommation à un petit verre trois à quatre fois par semaine ,

, Éviter de boire à jeun pour prévenir les étourdissements ou l’absorption rapide de l’alcool ,

, Privilégier les moments en début de soirée, entre 17h et 19h, lorsque le métabolisme est encore actif,

Et de l’associer à une alimentation équilibrée afin de ne pas exploser son apport calorique journalier.

Questions fréquentes autour du vin et de la silhouette

Le vin fait-il plus grossir que la bière ? Pas forcément. Bien que la bière soit plus riche en glucides, cela dépend de la quantité et de la régularité d’absorption. À consommation équivalente, les effets peuvent être similaires.

Le vin rouge rend-il la peau plus éclatante ? En petite quantité, ses antioxydants comme le resvératrol peuvent aider à lutter contre le vieillissement cutané. Mais une consommation excessive nuit à la peau.

Peut-on boire du vin à jeun ? Ce n’est pas recommandé car l’alcool sera absorbé plus rapidement. Cela peut entraîner des étourdissements ou nausées.

Le vin reste donc un plaisir gustatif, tant qu’il est consommé avec vigilance et conscience.