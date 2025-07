Ces fruits trop sucrés font grimper la glycémie : lesquels réduire et comment les remplacer

Limiter sa consommation de certains fruits, bien qu’ils soient naturels et nutritifs, peut s’avérer nécessaire pour préserver sa santé. Certains contiennent en effet une grande quantité de sucres, pouvant entraîner une prise de poids et des pics de glycémie. Il ne s’agit pas de les bannir, mais plutôt d’en consommer avec modération.

Les risques d’une consommation excessive de sucre

De nombreux problèmes de santé sont associés à une ingestion trop importante de sucre. Parmi les plus connus, les maladies cardiovasculaires sont favorisées par une alimentation sucrée, en raison de l’aggravation de l’hypertension, de l’inflammation chronique et de l’accumulation de graisses dans le sang.

Le sucre est également un facteur important dans la prise de poids. Présent dans de nombreux aliments, il apporte beaucoup de calories sans véritable intérêt nutritionnel. Il est souvent consommé sans qu’on s’en rende compte, notamment à travers les fruits riches en sucres naturels.

Autre conséquence : les caries dentaires. Les bactéries buccales se nourrissent du sucre et libèrent des acides qui attaquent l’émail, provoquant la formation de caries. De plus, une glycémie en constante variation devient un terrain propice au développement du diabète de type 2. À lire Le vin fait-il grossir ? Voici comment éviter la prise de poids sans renoncer au plaisir

Les fruits à consommer avec attention

Tous les fruits ne se valent pas en matière de sucre. Certains contiennent des concentrations particulièrement élevées qu’il convient de surveiller, surtout pour les personnes fragiles sur le plan métabolique comme les diabétiques.

Les raisins, bien qu’excellents pour leur teneur en vitamine C, vitamine K et antioxydants, sont très sucrés : 16,1 g pour 100 g. Une portion de 50 g, l’équivalent d’une demi-tasse, suffit largement au quotidien.

La mangue, tropicale et savoureuse, est aussi un fruit à surveiller. Elle contient entre 14 et 15 g de sucre pour 100 g. Pour éviter tout excès, une demi-mangue par jour est amplement suffisante.

La sapotille, ou chikoo, renferme également entre 13 et 14 g de sucre pour 100 g. Bien qu’elle apporte du potassium, du fer, de la vitamine A et des fibres, une petite unité par jour est recommandée. À lire Diabète gestationnel : 5 gestes simples pour contrôler la glycémie pendant la grossesse

Avec 15,2 g de sucre pour 100 g, les litchis sont à consommer avec modération. Une portion de 5 à 6 fruits permet de bénéficier de ses bienfaits, notamment en vitamine C et en polyphénols, sans abuser de sa teneur sucrée.

La banane, surtout bien mûre, contient en moyenne 15,8 g de sucre pour 100 g. Elle reste toutefois une bonne source de potassium, vitamine B6, fibres et magnésium. Une seule banane par jour est souvent suffisante.

Les figues fraîches ne sont pas en reste, avec 16,3 g de sucre pour 100 g. Bien qu’elles soient riches en calcium et magnésium, une figue moyenne au quotidien constitue un bon compromis.

L’ananas, fruit riche en vitamine C, bromélaïne et manganèse, contient entre 10 à 12 g de sucre pour 100 g. Une tranche suffit pour éviter les effets indésirables liés à sa teneur sucrée.

Enfin, la pomme-cannelle ou custard apple, offre une dose significative de sucre, entre 14 et 15 g pour 100 g. La consommation d’une moitié de fruit est généralement suffisante, tout en profitant de ses fibres et minéraux.

Adapter sa consommation pour mieux gérer sa glycémie

L’adoption de bonnes pratiques permet de continuer à bénéficier des bienfaits des fruits sans nuire à la santé. Une astuce valorisée par les nutritionnistes consiste à associer les fruits sucrés à des aliments riches en protéines ou en graisses saines. Quelques exemples efficaces :

Accompagner une banane de beurre de cacahuète non sucré,

Déguster des figues avec une poignée d’amandes,

Ajouter du yaourt nature à un bol de mangue.

Cela permet de ralentir l’absorption des sucres et de limiter les pics de glycémie, responsables de la fatigue, des fringales soudaines ou des complications chez les personnes diabétiques.

Il est aussi important de privilégier la consommation de fruits entiers plutôt que de jus, qui suppriment une grande part des fibres essentielles participant à la régulation du sucre dans le sang.

Des alternatives fruitées à faible teneur en sucre

Pour ceux qui souhaitent limiter leur consommation de sucre sans renoncer à consommer des fruits, certains choix sont particulièrement judicieux. Le fruit le moins sucré de tous est l’avocat, qui contient entre 0,2 et 0,7 g de sucre pour 100 g. En plus d’être doux pour la glycémie, il est riche en bonnes graisses et en fibres.

D’autres options comme la goyave, la papaye ou encore la pomme sont également recommandées pour leur indice glycémique bas à moyen. Ainsi, un diabétique peut généralement consommer 2 à 3 portions de fruits par jour, à condition de bien choisir les variétés et de répartir leur consommation tout au long de la journée.

Questions fréquentes sur les fruits et la glycémie

Les personnes diabétiques s’interrogent souvent sur le rôle des fruits dans leur alimentation. Les raisins peuvent être consommés, mais en petite quantité et pas quotidiennement, compte tenu de leur fort apport en sucre.

Concernant les dattes, si elles font bien grimper le taux de sucre dans le sang, elles ont toutefois un effet plus progressif que d’autres sucreries. Elles doivent donc être consommées avec modération.

La quantité idéale de fruits pour les diabétiques se situe autour de deux à trois portions par jour. Il est essentiel d’opter pour des fruits à indice glycémique bas, et de les accompagner de protéines pour ralentir l’absorption du sucre.