Peau grasse et boutons en saison des pluies ? 6 gestes clés pour une peau saine selon une experte

Avec la mousson, notre peau subit des changements souvent déstabilisants à cause de l’humidité excessive. Pour préserver une peau saine et éclatante malgré la saison des pluies, la Dre Blossom Kochhar dévoile six astuces naturelles et simples à adopter au quotidien. Des gestes essentiels pour garder douceur et éclat.

Hydrater la peau sans surcharge

Contrairement à une idée reçue, l’hydratation reste primordiale même lorsque l’air est humide. Pendant la mousson, l’utilisation d’une crème légère et non collante est conseillée pour nourrir la peau tout en évitant l’accumulation de sébum. Privilégiez des formulations sans huiles minérales et non comédogènes qui laissent votre peau respirer sans briller.

Nombreux sont ceux qui abandonnent leur soin hydratant en pensant qu’il est inutile, mais cette erreur favorise souvent les ridules et la déshydratation cutanée. Intégrer un hydratant adapté à votre type de peau permettra de conserver un équilibre sain malgré les variations climatiques.

Ne jamais faire l’impasse sur la crème solaire

Même sous des nuages épais, les rayons UV traversent l’atmosphère et endommagent la peau au quotidien. Opter pour une protection solaire à large spectre est donc indispensable, même lorsqu’il ne fait pas soleil. Elle doit contenir un SPF élevé pour barrer la route aux UVA et UVB invisibles mais nocifs.

Intégrer cette étape dans votre routine, c’est protéger votre peau contre le vieillissement prématuré, les taches pigmentaires et prévenir des affections comme les coups de soleil inattendus. Les textures gel ou fluides, plus légères, sont idéales pendant l’humidité de la saison.

Hydrater votre corps de l’intérieur

L’éclat de la peau passe aussi par ce que vous buvez. Boire suffisamment d’eau est essentiel pour maintenir une hydratation naturelle et durable. Enrichissez votre jour avec de l’eau de coco, des boissons detox à base de concombre ou de menthe, ou encore une limonade maison sans sucre raffiné.

À cela s’ajoute l’application de masques hydratants, notamment ceux enrichis en aloe vera ou acide hyaluronique, qui renforcent la barrière d’hydratation naturelle de la peau pendant votre sommeil. Ces gestes combinés favorisent une peau éclatante et équilibrée.

Un toner rafraîchissant pour équilibrer l’humidité

Ce geste simple contribue à prévenir les inflammations, chasse les impuretés et offre à votre peau une sensation immédiate de fraîcheur. Une bouteille en spray transportable est idéale pour offrir un effet tonifiant à tout moment.

Nettoyer deux fois par jour pour une peau propre

En période de mousson, la peau attire davantage de poussière, de saletés et de sébum, ce qui obstrue les pores. Le bon réflexe consiste à nettoyer la peau matin et soir, en utilisant des produits doux adaptés à votre épiderme.

Choisissez des nettoyants naturels, comme ceux à base de jasmin, camomille ou fleur d’oranger, qui purifient sans agresser l’équilibre cutané. Ce rituel prévient les imperfections et laisse la peau fraîche et souple.

Exfolier avec douceur une à deux fois par semaine

L’excès d’humidité favorise l’accumulation de cellules mortes à la surface de la peau, conduisant à un teint terne et aux points noirs. Il est essentiel d’adopter une méthode d’exfoliation douce, en utilisant des exfoliants enzymatiques ou naturels une à deux fois par semaine.

Évitez les gommages mécaniques à grains, souvent trop agressifs pendant les périodes humides. Privilégiez plutôt des formules à base d’enzymes de fruits ou d’acides doux qui délogent les impuretés sans irriter la barrière cutanée. Une peau exfoliée est plus réceptive aux soins et retrouve tout son éclat naturel.