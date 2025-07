Jeune et à risque ? 7 gestes simples pour réduire les crises cardiaques sans craindre le vaccin

Aucune preuve ne lie la vaccination contre le Covid-19 aux crises cardiaques ou aux décès subits chez les jeunes adultes en Inde, selon des études approfondies menées par des institutions médicales renommées. Des facteurs de santé et de mode de vie seraient davantage en cause, selon les chercheurs et les autorités sanitaires.

Des recherches rigoureuses pour clarifier les inquiétudes

Face à l’augmentation perçue des arrêts cardiaques chez les jeunes adultes, l’Indian Council of Medical Research (ICMR), en collaboration avec l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) et le National Centre for Disease Control (NCDC), a lancé plusieurs études.

Leur objectif : comprendre les causes réelles de ces décès soudains et inexpliqués entre 18 et 45 ans. L’étude principale, menée par l’Institut national d’épidémiologie, s’est déroulée dans 47 hôpitaux répartis dans 19 États entre octobre 2021 et mars 2023.

Ses conclusions sont formelles : aucune corrélation n’existe entre la vaccination contre le Covid-19 et les décès étudiés. L’impartialité des recherches et la diversité géographique des données renforcent leur crédibilité scientifique. À lire Covid : comment reconnaître les symptômes du variant Nimbus et s’en protéger efficacement

Parallèlement, AIIMS et ICMR poursuivent actuellement une seconde étude focalisée sur les cas d’infarctus du myocarde. Les premiers résultats confirment que cette pathologie reste la principale cause de décès subit chez les jeunes, tout comme dans les années précédentes. Cela démontre que la situation actuelle n’est pas significativement aggravée par la vaccination ou la pandémie en soi.

Les causes probables : entre génétique et hygiène de vie

Les experts soulignent que plusieurs facteurs sous-jacents peuvent contribuer aux décès soudains. Le ministère indien de la Santé évoque notamment :

des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires ,

, un style de vie sédentaire ou une alimentation déséquilibrée,

le tabagisme et la consommation excessive d’alcool,

des maladies existantes telles que le diabète, l’hypertension ou l’obésité,

des séquelles post-Covid encore mal comprises.

En outre, certaines personnes jeunes présentent des mutations génétiques prédisposant aux troubles cardiaques. Ces anomalies, souvent ignorées en l’absence de symptômes, peuvent provoquer des décès inattendus dans des contextes de stress physique intense ou d’effort brutal. Ces éléments renforcent la nécessité d’adopter une approche holistique de la santé et de ne pas attribuer hâtivement ces décès à la vaccination.

Les recommandations pour préserver son cœur

Pour minimiser les risques de problèmes cardiaques, les professionnels de santé recommandent plusieurs gestes fondamentaux à inscrire dans le quotidien : À lire Covid-19 et la nouvelle vague asiatique : faut-il s’inquiéter ?

Adopter une alimentation cardio-protectrice , riche en fruits, légumes, acides gras oméga-3 et pauvre en sel,

, riche en fruits, légumes, acides gras oméga-3 et pauvre en sel, Pratiquer une activité physique modérée mais régulière, comme la marche rapide ou le vélo,



Cesser toute consommation de tabac et limiter l’alcool,

et limiter l’alcool, Apprendre à gérer le stress par des techniques comme la méditation ou la respiration consciente,

Maintenir un poids de forme et contrôler son indice de masse corporelle ,

, Vérifier régulièrement la tension artérielle et le taux de cholestérol,

Dormir au minimum 7 à 8 heures par nuit, un temps de repos essentiel pour le cœur.

En intégrant ces conseils dans leur hygiène de vie, les jeunes adultes réduisent significativement leur exposition au risque cardiovasculaire. Ces gestes simples mais efficaces agissent en prévention bien plus qu’en réaction, et restent le meilleur rempart contre l’inattendu.