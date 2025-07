Budget serré à la fac ? Ce plan repas à 60€ max par semaine va tout changer

Préparer ses repas à l’avance sans exploser son budget est possible, même pour les étudiants les plus pressés. En misant sur des aliments simples, des préparations groupées et un budget de moins de 60 euros par semaine, vous pouvez manger sainement toute la semaine tout en économisant du temps et de l’argent.

Un planning complet pour petits budgets

Avec quelques ingrédients de base bien choisis, vous pouvez composer un menu hebdomadaire équilibré comprenant petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Chaque repas est conçu pour être rapide à préparer ou prêt à emporter, parfait pour les journées bien remplies entre les cours, le travail et les devoirs.

Pour le matin, optez pour des options nutritives et rapides :



Overnight oats à la banane et au beurre de cacahuète

à la banane et au beurre de cacahuète Œufs durs à emporter et tartine grillée



Yaourt accompagné de granola et d’une pomme

et d’une pomme Porridge saupoudré de cannelle et orange tranchée

Tartine de beurre de cacahuète et banane

Le midi, des repas déjà prêts vous attendent : À lire Prestations sociales : ce revirement protège-t-il vraiment les plus vulnérables ?

Sauté de poulet et légumes avec du riz

avec du riz Wrap de thon et d’épinards

Pâtes au fromage, thon et épinards

Wrap de dinde, fromage et carottes

Riz frit simple avec dinde cuite et légumes

Le soir, place à la simplicité sans compromis sur le goût :

Tacos de dinde et salade de chou

Poulet et asperges rôtis, servis avec du riz

Chou sauté avec dinde hachée et riz



Quesadilla au fromage et au poulet

et au poulet Riz frit express avec restes de viandes ou légumes

De bonnes habitudes au supermarché

Pour maximiser votre budget, adoptez aussitôt ces réflexes de consommation. D’abord, téléchargez l’application de votre supermarché pour bénéficier de réductions, bons de réduction et offres spéciales. Ensuite, tournez-vous vers les produits de marques distributeurs, souvent équivalents aux grandes marques mais bien moins chers.

Autre astuce essentielle : choisissez des recettes qui utilisent des ingrédients polyvalents pour limiter les pertes alimentaires. Par exemple, la carotte, le riz ou encore les œufs seront utilisés dans plusieurs repas tout au long de la semaine.

Liste de courses optimisée

Voici un exemple de liste à moins de 60 euros, qui vous permet de cuisiner pour une semaine entière : À lire Peau grasse et boutons en saison des pluies ? 6 gestes clés pour une peau saine selon une experte

Protéines :

900 g de cuisses ou pilons de poulet

450 g de dinde hachée

12 œufs

2 boîtes de thon

Féculents :

900 g de riz

450 g de pâtes

Pack de 10 tortillas

Flocons d’avoine

Pain de mie

Légumes de saison (avril) :

1 botte d’épinards

450 g de carottes

1 petit chou

1 botte d’asperges

1 tête de brocoli

Fruits de saison (avril) :

3 pommes

3 oranges

3 bananes

Produits laitiers :

230 g de fromage en bloc

1 petit pot de yaourt nature

Épicerie de base :

1 pot de beurre de cacahuète

1 boîte de haricots noirs

Huile de cuisson



Épices essentielles : sel, poivre, ail en poudre, piment, cannelle

Un dimanche pour tout préparer

Le secret d’une semaine fluide réside dans la préparation de vos éléments de base :

Cuisson du riz : rincer et cuire 900 g de riz avec le double d’eau. Laisser reposer avant de l’aérer.



rincer et cuire 900 g de riz avec le double d’eau. Laisser reposer avant de l’aérer. Poulet rôti et asperges : au four à 200°C, assaisonnés d’huile et d’épices pendant 25 minutes.



au four à 200°C, assaisonnés d’huile et d’épices pendant 25 minutes. Dinde hachée : faire revenir avec de l’huile et assaisonner. Diviser en portions pour tacos et plats sautés.



faire revenir avec de l’huile et assaisonner. Diviser en portions pour tacos et plats sautés. Œufs durs : cuire 6 œufs, les plonger dans de l’eau glacée puis réfrigérer.



cuire 6 œufs, les plonger dans de l’eau glacée puis réfrigérer. Découpe des légumes : émincer carottes, brocoli et chou en les conservant séparément.

Recettes rapides et efficaces

Même après une journée chargée, vous pouvez assembler vos repas en moins de 10 minutes :

Overnight oats : mélanger avoine, lait ou eau, banane en rondelles, beurre de cacahuète. Refermer et conserver au frigo : prêt en une nuit, se conserve 3 jours.

Sauté de poulet : faire revenir votre poulet déjà rôti avec des légumes dans un peu d’huile, ajouter du riz, un peu de sauce soja et faire sauter.

Wrap de thon : mélanger thon, yaourt et épices de votre choix. Étaler sur une tortilla, ajouter feuilles d’épinards, rouler et c’est prêt.

Riz frit express : faire revenir les légumes hachés, brouiller un œuf, ajouter riz et viande (restes), assaisonner et réchauffer le tout rapidement.

Avec un peu d’organisation, chacun peut déguster des plats économiques, savoureux et nourrissants, sans sacrifier ni nutrition ni plaisir.