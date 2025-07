Ballonnements, fatigue, fringales : que manger à chaque phase du cycle menstruel pour aller mieux

Sautes d’humeur, ballonnements et envies incontrôlables font partie du quotidien de nombreuses femmes pendant leurs règles. Pourtant, il est possible d’atténuer ces effets grâce à une alimentation adaptée aux différentes phases du cycle menstruel. Chaque période implique des besoins nutritionnels spécifiques qu’il est essentiel de connaître pour favoriser le bien-être.

Comprendre les quatre phases du cycle

Le cycle menstruel se compose de quatre étapes : menstruelle, folliculaire, ovulatoire et lutéale. Chacune est régie par des variations hormonales qui influencent l’état physique et émotionnel. Adopter une alimentation ciblée peut rééquilibrer ces fluctuations et soulager les inconforts ressentis.

Selon la gynécologue Dr Sonu Taxak, ajuster ce que l’on mange en fonction de ces phases offre un soutien précieux à l’organisme tout au long du mois.

Pendant les règles, les taux d’œstrogène et de progestérone sont au plus bas, ce qui entraîne souvent fatigue, douleurs et carences. En phase folliculaire, l’augmentation des œstrogènes se traduit par un regain d’énergie. L’ovulation marque un pic hormonal et un sentiment de vitalité. Enfin, la phase lutéale peut s’accompagner de symptômes prémenstruels classiques comme l’irritabilité ou la rétention d’eau. À lire Constipation persistante ? Voici 5 remèdes naturels qui ramollissent les selles sans danger

Phase menstruelle : recharger les batteries

Dès le premier jour des règles, le corps perd du sang et donc du fer, ce qui affaiblit les niveaux d’énergie. Il est essentiel de miser sur des aliments capables de réduire les crampes et booster les réserves en fer.

Les aliments à privilégier dans cette phase sont :

Les épinards, les lentilles, la betterave ou la viande rouge, qui sont riches en fer naturel .

. L’eau, les tisanes et l’eau de coco, pour limiter les sensations de ballonnement .

. Le curcuma et le gingembre, véritables anti-inflammatoires naturels contre les douleurs pelviennes.

Une bonne hydratation est également déterminante pour évacuer les toxines et réguler le transit.

Phase folliculaire : retrouver toute son énergie

Environ cinq jours après le début des règles commence la phase folliculaire. Le niveau d’œstrogène remonte, stimulant un regain de dynamisme et de motivation. C’est le bon moment pour favoriser la reconstruction cellulaire via une alimentation riche et équilibrée. À lire Budget serré à la fac ? Ce plan repas à 60€ max par semaine va tout changer

La priorité nutritionnelle se concentre sur :

Les glucides complexes comme le quinoa, la patate douce ou les flocons d’avoine, essentiels pour alimenter le corps en énergie durable .

. Les protéines maigres, poulet, œufs, tofu, qui soutiennent l’équilibre hormonal et la croissance .

. Les sources d’oméga-3, comme les graines de lin, les noix ou le chia, pour nourrir les follicules ovariens.

Une alimentation variée et colorée devient ici un véritable atout pour revitaliser le corps de l’intérieur.

Phase ovulatoire : optimiser sa vitalité

L’ovulation intervient autour du 14e jour du cycle et s’étend sur un à deux jours. C’est souvent la phase où l’on ressent le plus de confiance et de bien-être. Une phase courte mais puissante qui demande des micronutriments ciblés pour soutenir la fertilité et maintenir l’homéostasie hormonale.

Les aliments à introduire avec intention :

Les graines de courge, les huîtres ou les noix du Brésil, excellentes sources de zinc et de sélénium , qui jouent un rôle clef dans la fécondité.

, qui jouent un rôle clef dans la fécondité. L’avocat, les graines de tournesol ou les amandes, pour leur teneur en vitamine E et en acides gras essentiels .

. Les baies colorées ou les légumes verts à feuilles comme les épinards, qui regorgent d’antioxydants protecteurs des cellules reproductives.

Cette période est idéale pour renforcer son système immunitaire grâce à des nutriments précieux et ciblés.

Phase lutéale : apaiser les symptômes prémenstruels

Dernière phase avant un nouveau cycle, elle commence après l’ovulation et dure jusqu’à l’arrivée des règles. La progestérone augmente fortement puis chute si aucune fécondation n’a eu lieu. C’est souvent durant cette période que les troubles prémenstruels apparaissent.

Consommer les bons aliments peut réduire :

Les douleurs et les tensions musculaires avec le chocolat noir, les épinards ou les bananes , sources naturelles de magnésium.

, sources naturelles de magnésium. Les sautes d’humeur grâce à la vitamine B6 présente dans les pois chiches, le saumon ou les pistaches .

. Les ballonnements et problèmes digestifs en misant sur des aliments riches en fibres comme la pomme, les légumineuses et le pain complet.

C’est également le moment de ralentir et d’écouter son corps : une alimentation sereine et équilibrée permet de mieux vivre cette étape souvent capricieuse.

Une alimentation cyclique pour un équilibre global

Adapter son assiette au rythme du cycle menstruel est une stratégie gagnante pour soulager les troubles hormonaux et retrouver du confort. Ce type d’alimentation intuitive aide le corps à se réguler naturellement et facilite la gestion des symptômes émotionnels et physiques.

Chaque phase impose des besoins biologiques différents. Les comprendre permet d’y répondre au mieux et de soutenir une meilleure qualité de vie. Pour les femmes souffrant de troubles hormonaux sévères ou de règles irrégulières, consulter un professionnel est fortement recommandé afin d’élaborer un plan alimentaire personnalisé et adapté à leurs particularités.