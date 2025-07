Chutes mortelles au travail : pourquoi les seniors restent les plus exposés

Le Royaume-Uni enregistre une baisse significative des morts liées au travail, selon un nouveau rapport de la Health and Safety Executive. 124 personnes ont perdu la vie entre avril 2024 et mars 2025 sur leur lieu de travail, contre 138 l’année précédente. Une tendance positive, mais qui appelle à davantage de vigilance, surtout dans certains secteurs à risque.

Une tendance de fond encourageante

Le nombre de morts liées au travail est en déclin depuis plusieurs années au Royaume-Uni. On comptait 223 décès en 2004-2005 et 495 en 1981, contre seulement 124 décès survenus cette année. Cette évolution montre que les politiques de prévention commencent à porter leurs fruits, notamment grâce à de meilleures réglementations et à une plus grande sensibilisation des entreprises. Le Royaume-Uni semble s’orienter vers une société professionnelle où la culture du risque diminue progressivement.

Toutefois, la stabilité de cette baisse ne garantit pas que le danger est écarté. Chaque cas de décès reste un drame humain et un signal d’alerte indiquant que des efforts supplémentaires sont nécessaires, en particulier dans les secteurs les plus exposés. La prudence reste de mise, surtout face à des risques toujours bien présents sur certains lieux de travail.

Le secteur de la construction en tête des mortalités

À lire RSA + pension invalidité : ce courrier vous demande d’agir pour éviter une sanction

Principal contributeur aux statistiques, le secteur de la construction enregistre 35 décès, confirmant sa position comme branche la plus dangereuse. Ce chiffre est presque trois fois supérieur à certaines autres industries. Les travailleurs du BTP sont confrontés à des réalités particulièrement dures où la sécurité dépend souvent des normes appliquées sur le chantier.

L’agriculture, la sylviculture et la pêche se placent juste derrière avec 23 morts, tandis que le secteur du transport et du stockage en dénombre 15. Les risques y sont multiples : milieux isolés, conditions météorologiques extrêmes ou manipulation de machines lourdes. Ces professions réclament des protocoles de sécurité plus stricts et une formation renforcée des employés pour éviter l’irréparable.

Des causes d’accidents encore trop fréquentes

La principale cause de décès reste les chutes de hauteur avec 35 morts, en particulier dans les métiers de la construction et l’agriculture. Ces chutes peuvent être mortelles dès un mètre de hauteur si les équipements de sécurité sont absents ou mal utilisés. Il s’agit là d’un type d’accident pourtant largement évitable avec des pratiques rigoureuses.

Parmi les autres causes les plus fréquentes, on retrouve les chocs avec des objets en mouvement (18 morts) ainsi que les accidents dus à un effondrement ou un renversement (17 morts). Ces scénarios traduisent un manque chronique dans l’organisation des espaces de travail et la gestion des charges, souvent aggravés par un manque de formation continue.

Les travailleurs indépendants particulièrement exposés

Sur les 124 décès, 49 concernaient des travailleurs autonomes. Ces professionnels, souvent isolés et sans soutien hiérarchique, évoluent dans des environnements où les mesures de sécurité sont réduites ou inexistantes. La HSE estime que le taux de mortalité chez les indépendants est de deux à trois fois supérieur à celui des salariés, particulièrement dans l’agriculture et les services administratifs. À lire Mensualisé mais toujours surpris ? Comment éviter un solde d’impôt inattendu en août

Ces chiffres révèlent une vulnérabilité structurelle pour ceux qui exercent sans filet de sécurité collective. Ils montrent aussi l’importance de mettre en place des solutions adaptées pour ce public, telles qu’une meilleure information, un accompagnement réglementaire et des modules de prévention accessibles.

Les personnes âgées, des victimes surreprésentées

40 % des décès concernent des travailleurs âgés de 60 ans et plus, alors qu’ils ne représentent que 12 % de la population active. Ce déséquilibre alarme les professionnels de la sécurité qui y voient un signal clair : l’âge accroît les risques face aux dangers du travail physique.

Cela peut s’expliquer par une mobilité réduite, une attention plus lente ou la fatigue accumulée au fil des années. Il devient essentiel de réfléchir à un aménagement des postes pour les travailleurs seniors ou à un accompagnement spécifique basé sur leurs besoins afin de préserver leur sécurité.

Les dangers ne touchent pas que les travailleurs

En plus des 124 décès professionnels recensés, 92 membres du public ont également trouvé la mort dans des incidents liés à des activités professionnelles. Ces cas n’incluent pas les patients ou bénéficiaires de soins médicaux. Ces drames mettent en lumière la nécessité de mieux encadrer l’impact des entreprises sur leur environnement immédiat.

Qu’il s’agisse de passants ou de clients, ces victimes rappellent que les lieux de travail ne sont pas des bulles fermées. Les entreprises doivent pleinement intégrer la sécurité des tiers dans leur politique globale, en particulier dans les domaines du transport, de la construction ou des services publics.

Un appel à l’engagement collectif

Ruth Wilkinson, responsable des politiques publiques à l’Institut de la sécurité et de la santé au travail, alerte sur la fausse impression de sécurité que pourrait suggérer la baisse des chiffres. Selon elle, chaque chiffre est un drame humain et appelle à une remise à plat des méthodes de gestion des risques.

Elle recommande un engagement plus fort des dirigeants et une participation des salariés pour construire ensemble une culture de la sécurité, dans chaque entreprise. Pour Ruth Wilkinson, aucune économie ne vaut une vie, et c’est à cette condition seulement que l’on pourra tendre vers un monde du travail réellement sûr pour tous.