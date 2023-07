© Le médicament réputé innocent lié au cancer de l'estomac

Ce médicament réputé innocent est lié au cancer de l'estomac. Découvrez toutes ses caractéristiques et pourquoi il faut y faire attention !

Par Juan Rodríguez de Rivera L’oméprazole est le fameux protecteur de l’estomac que l’on a toujours sous la main à la maison. Ce médicament permet d’éviter les effets les plus désagréables d’un excès de nourriture ou même de boissons alcoolisées. Il ne doit cependant pas être pris à la légère et doit être réservé à la prescription d’un médecin. Les médecins recommandent l’oméprazole dans certaines situations : le traitement de l’œsophagite par reflux, des brûlures d’estomac et des régurgitations acides dans le reflux gastro-œsophagien.

Effets de l’oméprazole

Techniquement, ce médicament s’avère être un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) selon les experts. Son effet repose notamment sur sa capacité à réduire la quantité d’acide sécrétée dans l’estomac. Les autorités approuvent l’oméprazole, selon les conditions fixées venant du médecin. La nuance est importante car les chercheurs prouvent que son utilisation à long terme peut présenter des risques importants pour la santé. Le plus grave : le cancer gastrique.

Les soupçons sur ce médicament apparaissent pour la première fois en 2017. Le British Journal of Medicine (BMJ) a publié une étude. Cette dernière met en évidence ce lien entre l’oméprazole et le cancer de l’estomac. L’University College London et l’Université de Hong Kong observent jusqu’à 63 000 personnes ayant surmonté une infection à Helicobacter pylori. Ils constatent que celles qui avaient été traitées avec des IPP étaient deux fois plus susceptibles de développer un cancer de l’estomac.

Cette étude explique également que les personnes qui prennent de l'oméprazole quotidiennement ont jusqu'à quatre fois plus de risques de développer ce cancer que celles qui en prennent une fois par semaine. Cependant, le débat reste ouvert et d'autres études, comme cette méta-analyse parue dans Alimentary Pharmacology and Therapeutics, affirment qu'il n'y a pas encore assez de preuves scientifiques pour être sûr de ce lien. Les auteurs de cette recherche reconnaissent toutefois qu'on consomme les médicaments IPP de manière un peu trop excessive.

Facteurs de risque de l’oméprazole

Les facteurs de risque prédisposant à ce cancer sont une infection de longue durée par Helicobacter pylori. Une inflammation de longue durée de l’estomac, un reflux gastro-œsophagien ou des polypes gastriques figurent aussi dans la liste. Dans tous ces cas, les médecins sont susceptibles de recommander l’oméprazole ou d’autres médicaments et IPP aux malades. Toutefois, ce cancer s’associe également au tabagisme. Il en va de même pour l’obésité et une alimentation pauvre en légumes et riche en viandes transformées.