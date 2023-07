© C'est la raison dangereuse pour laquelle vous ne devez pas conserver vos pommes de terre dans le réfrigérateur

Les pommes de terre sont l’un des légumes les plus polyvalents. De plus, on peut les consommer de presque toutes les façons, sauf crues. Nous avons entendu parler des frites, des pommes de terre au four, des pommes de terre bouillies et des chips. Elles possèdent la réputation d’être l’un des légumes les plus durables et se gâtent moins vite que les autres.

Nous les conservons généralement à l’extérieur du réfrigérateur. Mais lorsque nous vivons dans un appartement exposé à la chaleur, nous avons l’habitude de mettre tous nos fruits et légumes dans le réfrigérateur. Cela, afin de les faire durer un peu plus longtemps, surtout concernant les pommes de terre.

Mais est-il vraiment sain d’y conserver nos aliments végétaux ?

Selon la chef Mariana Orozco, « aucun ingrédient n’est fait pour être conservé au réfrigérateur pendant des siècles. Le problème est de penser que ce qui entre dans le réfrigérateur doit durer mille siècles et que l’on peut faire un mois de courses sans avoir de pertes alimentaires ». Elle explique tout sur ses réseaux sociaux. Elle explique également la raison pour laquelle vaut mieux ne pas conserver les pommes de terre dans le réfrigérateur.

Pourquoi il vaut mieux ne pas conserver les pommes de terre au réfrigérateur ?

« Lorsque les pommes de terre sont réfrigérées, l'amidon se transforme en sucres libres qui rendent les pommes de terre plus sucrées, plus foncées à la cuisson et lorsque ces sucres sont libres, ils s'associent à l'acide aminé asparagine, ce qui peut former de l'acrylamide, un important agent cancérigène », explique la chef cuisinière.

Que dit la FDA ?

Pour sa part, l’information officielle provenant d’études venant de la FDA confirme ce que nous dit le chef. Elle souligne que l’acrylamide provoque le cancer chez les animaux exposés à des doses très élevées. Ce constat découle d’une démonstration scientifique en bonne et due forme concernant les pommes de terre. Pour l’heure, il n’existe pas de preuves épidémiologiques cohérentes sur l’effet de l’acrylamide. Cela, provenant de la consommation alimentaire sur le cancer chez l’homme. Tant le National Toxicology Program des États-Unis et la Joint Food and Agriculture Organization que le Comité d’experts sur les additifs alimentaires (JECFA) de l’Organisation mondiale de la santé considèrent ce composé comme un point chaud pour la santé.

Pour sa part, la chef a demandé à ses disciples de ne pas réfrigérer les pommes de terre et les oignons trop longtemps, car ils contiennent tous deux la substance acrylamide ; par précaution, il est donc préférable de suivre les recommandations.