© Voici enfin les raisons dévoilées pour lesquelles vous vous mangez les ongles

De nombreuses personnes ont tendance à avoir différents troubles alimentaires et de mauvaises habitudes. Ces derniers peuvent nuire à leur santé à court ou à long terme. Une habitude très courante dont on parle rarement et qui est mise en évidence est le fait de se ronger les ongles. Ceci s’avère être un indicateur de stress et de nervosité, mais il existe des études qui vont plus loin.

Selon la biodescodification, les ongles représentent symboliquement la protection et l’attaque, mais parmi les causes les plus courantes du rongement des ongles figurent :

Stress et anxiété : les principaux déclencheurs

Si vous vous rongez fréquemment les ongles, le stress et l’anxiété peuvent en être les principaux déclencheurs. Lorsque nous sommes sous pression, notre corps a souvent besoin d’un exutoire pour libérer cette tension refoulée. Se ronger les ongles devient alors un moyen de canaliser cette anxiété.

Cependant, il est important de trouver des solutions plus saines pour gérer le stress. La méditation, l'exercice et le développement de techniques de relaxation peuvent vous aider à gérer votre anxiété de manière plus productive.

Mauvaises habitudes et ennui

Se ronger les ongles peut parfois devenir une habitude compulsive, même lorsque l’on ne stresse pas trop. Il peut s’agir d’un mécanisme de défense du corps qui s’est développé au fil du temps.

L’ennui est un autre facteur qui peut contribuer à cette habitude. Lorsqu’on s’ennuie, on cherche souvent des activités pour s’occuper et se distraire. Malheureusement, se ronger les ongles peut être l’une de ces activités de substitution qui procurent un soulagement temporaire.

En général, il s’agit de personnes qui ont tendance à se « ronger » de l’intérieur, c’est-à-dire émotionnellement. Cela, parce qu’elles se sentent que les événements de leur vie quotidienne ne les protègent pas. De sorte que le fait de se ronger les ongles et de se ronger soi-même dépend de chaque moment ou de chaque situation qui se présente face à la personne en question.

Si l’on se ronge les ongles dès le plus jeune âge, cela représente un manque de protection de la part de papa et maman. Il faut noter que chaque doigt qui est rongé plus fréquemment a une signification dans le biodescodage.

Si on ronge souvent l'ongle du pouce, cela fait référence à la mère, tandis que l'index évoque l'autorité et l'indépendance. Le majeur, quant à lui, parle de sexualité, l'annulaire d'engagement et, enfin, l'auriculaire de secrets de famille.

Renoncer à cette habitude néfaste est essentiel pour la santé des ongles et le bien-être général.