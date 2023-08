© Qu'arrive-t-il à mes reins si je bois plus de deux tasses de café par jour ? Voici la réponse

Le café est l’une des boissons indispensables à tous. Beaucoup d’entre nous l’adorent, car il nous endort, nous donne de l’énergie le matin. De plus, il nous permet même de nous concentrer. Mais la vérité est qu’à long terme, au-delà de la dépendance qu’il peut créer, il pourrait avoir d’autres effets néfastes ou bénéfiques sur la santé.

Selon des recherches récentes, le café pourrait avoir des effets bénéfiques sur l’élimination ou la prévention des calculs rénaux. Mais une consommation excessive pourrait entraîner des problèmes de calculs rénaux. On sait que certains effets secondaires de la caféine peuvent provoquer de l’hypertension et une hyperinfiltration. Et si elle se prolonge dans le temps, elle peut entraîner des lésions rénales.

La quantité et la fréquence de la consommation de café sont déterminantes pour la détérioration ou l’amélioration de certaines fonctions, notamment rénales. Selon diverses institutions de santé et universités, elles pourraient présenter des avantages pour notre santé. Entre autres, on recense la réduction du risque de souffrir d’une lésion rénale aiguë.

Que se passe-t-il lorsque l’on consomme 2 ou 3 tasses de café par jour ?

Selon des résultats publiés le 5 mai dans la revue scientifique Kidney International Reports, la consommation quotidienne de café, quelle qu'en soit la quantité, réduit le risque de lésions rénales aiguës de 15 %. Le risque étant même plus faible chez ceux qui consomment deux ou trois tasses de café par jour. Et ce, avec une réduction comprise entre 22 % et 23 %.

« Nous connaissions le lien entre la consommation régulière de café et la prévention des maladies chroniques et dégénératives telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et les maladies du foie, mais nous pouvons maintenant ajouter aux bienfaits de la caféine la réduction du risque de lésions rénales aiguës », a déclaré le Dr Chirag Parikh. Ce dernier s’avère être le directeur de la division de néphrologie et professeur de médecine à l’université Johns Hopkins.

Qu’est-ce qu’une lésion rénale aiguë ?

L’insuffisance rénale aiguë est un dysfonctionnement rénal brutal qui peut survenir en quelques heures ou quelques jours. Elle implique l’accumulation de déchets dans le sang et une altération de l’homéostasie des fluides. Cette affection peut survenir plus fréquemment chez les patients hospitalisés dont la fonction rénale est altérée. Ce, en raison de complications et d’altérations physiologiques résultant d’interventions chirurgicales et pharmacologiques.