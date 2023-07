© Incroyable ! Rajeunir de 10 ans avec ce masque maison à base de laurier

Voir Ne plus voir le sommaire Les bienfaits du laurier

Un masque facial est une couche de produits cosmétiques ou naturels que l’on applique généralement sur le visage à des fins esthétiques. Ces derniers peuvent se présenter sous différentes formes : poudre, thermosolide, pâte, gel, boue ou boue thermale. Mais cela peut encore être l’utilisation de crèmes ou de produits naturels. Il est normal que les rides ou les lignes d’expression commencent à apparaître à partir d’un certain âge. Et c’est pourquoi, grâce à des traitements, il est possible de rajeunir d’une vingtaine d’années. Cette préparation à base de laurier pourrait d’ailleurs vous aider !

Le masque pour le visage agit sur la couche superficielle de la peau. Ils retiennent d’ailleurs l’eau dans la peau et l’hydrate. Ces produits atténuent les rides d’expression et exfolient les cellules mortes à la surface de la peau. Elles ont également un effet tenseur, une action hygiénique et un rôle de stimulant ou d’hydratant. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir des crèmes ou des produits adaptés pour paraître plus jeune.

Vous êtes préoccupée par les rides, les lignes d’expression ou les signes de vieillissement ? Vous pouvez faire un masque à base de feuilles de laurier. Ce dernier sera idéal pour rajeunir votre peau d’une dizaine d’années. Pour garder une belle peau à moindre coût, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser des produits coûteux. Misez plutôt sur quelques feuilles de laurier, qui sont un allié de la beauté.

Le laurier aide à combattre l’inflammation, soulage la douleur, améliore la digestion et traite la toux et les maux de gorge. Et en plus de la gastronomie, il est utilisé pour améliorer la santé de la peau et ainsi prévenir l’acné. Comme il possède des propriétés antioxydantes, il hydrate la peau et lutte contre les signes du vieillissement. Il suffit donc de feuilles de laurier, d’eau et de miel. À lire Dites adieu à la gueule de bois avec ces 3 aliments recommandés par les experts

Pour préparer ce masque au laurier, faites bouillir une tasse d’eau et ajoutez-y la feuille de laurier. L’étape suivante consiste à laisser infuser pendant environ 10 minutes et à filtrer le liquide. Ensuite, vous devrez mélanger une cuillerée de miel avec le liquide de laurier et l’appliquer sur votre visage propre pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce que vous le rinciez à l’eau tiède.