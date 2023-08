© Avoine : ce sont les personnes qui doivent faire attention à leur consommation

Les experts considèrent les flocons d’avoine comme l’un des aliments les plus sains qui soient, car ils sont chargés de vitamines, de minéraux et de composés bénéfiques pour la santé, et constituent une option facilement disponible et abordable qui peut être appréciée de nombreuses façons.

Selon Healthline, la consommation régulière de ces céréales peut contribuer à réduire le taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Elles contiennent des vitamines B et des minéraux tels que le fer, le sélénium, le manganèse et le cuivre, ainsi que des acides aminés essentiels et une bonne quantité de fibres.

Ses graisses saines et sa bonne teneur en matières grasses font de l’avoine l’une des meilleures céréales à ajouter au régime alimentaire ; toutefois, certaines personnes doivent être prudentes quant à une consommation fréquente en raison de certaines conditions qui pourraient déclencher d’autres problèmes.

Qui ne peut pas manger d’avoine ?

L'avoine est un aliment sûr, mais ces personnes doivent être prudentes.

Cœliaques :

L’avoine pure ne contient pas de gluten, mais il s’agit d’une céréale qui peut être contaminée par du gluten. Cela, au contact d’autres variétés de céréales qui en contiennent. Une personne atteinte de la maladie cœliaque doit être prudente à cet égard.

En cas de maladies digestives :

Les fibres et les protéines qu’il contient peuvent souvent être difficiles à digérer. De sorte qu’en cas de maladie digestive, il est préférable de limiter ou d’éviter sa consommation.

Syndrome du côlon irritable :

Les autorités médicales déconseillent les flocons de cette céréale, surtout pour les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux. En effet, ils peuvent avoir un effet « lourd » sur l’estomac.

Diabétiques :

Il existe des flocons d’avoine transformés qui contiennent des sucres ajoutés. Une personne souffrant de diabète doit donc faire attention à ces options. On les trouve souvent dans les supermarchés et se limiter à la consommation d’avoine pure et naturelle.

Conclusion:

La meilleure façon de consommer et de profiter de tous les bienfaits de l'avoine est toujours de consulter un médecin spécialiste. Ce dernier pourra déterminer la meilleure façon de la consommer. Cette céréale possède de grandes propriétés et très peu ou presque pas de contradictions. Toutefois, il faut la consommer avec précaution, guidé par la main d'un expert.