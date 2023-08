© Vous ne le saviez probablement pas ! Voici les effets du café sur vos dents

Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. La consommation excessive de cette boisson peut endommager vos dents.

Commencer la journée avec une bonne tasse de café chaud est peut-être l’une des pratiques et routines les plus courantes dans la population générale. Sans aucun doute, beaucoup de gens consomment cette boisson en raison de ses propriétés antioxydantes et d’autres avantages. Mais sa consommation fréquente peut donc avoir des effets négatifs sur les dents.

En matière de santé bucco-dentaire, de nombreuses recommandations de base sont axées sur le brossage et l’hygiène générale. Mais il est également important de noter que certains aliments contiennent des composés susceptibles d’endommager les dents. Certaines boissons comme le vin rouge, le thé ou le café contiennent des chromogènes. Ce sont des substances qui peuvent donc provoquer des taches permanentes sur les dents.

Effets du café sur les dents

Le café est une boisson qui contient des tanins, un type de polyphénol qui se décompose dans l’eau. Cependant, si vous consommez les tanins en petites quantités, ils provoquent également l’adhésion de pigments chromogènes à l’émail des dents. Ce qui crée des taches sur les dents.

L'acidité du café peut également affaiblir l'émail des dents. D'ailleurs, l'altération de l'apparence des dents peut être compliquée par les caractéristiques de l'émail dentaire de chaque personne. Avec le temps, l'émail peut s'affaiblir, provoquant des taches ou un jaunissement des dents.

Un autre effet négatif du café sur la santé bucco-dentaire est l’apparition d’une halitose, c’est-à-dire d’une mauvaise haleine. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire, au tabagisme, à la prise de médicaments, au régime alimentaire, entre autres s’associe souvent à ce phénomène. En effet, le café peut être à l’origine d’une haleine désagréable, en raison de la déshydratation causée par sa consommation excessive.

Comment prévenir les taches sur les dents dues à la consommation de café ?

Pour profiter de cette délicieuse boisson sans se soucier de ses effets, il suffit de suivre ces mesures préventives. N’oubliez pas de vous brosser les dents au moins trois fois par jour et d’utiliser du fil dentaire pour éliminer les débris alimentaires.

Après avoir bu du café, il est préférable de se rincer. Vous pouvez préparer une solution avec du bicarbonate de soude. Cela aidera donc à réduire l’acidité. Et comme conseil, après avoir bu du café, attendez au moins 20 minutes avant de vous brosser les dents. On vous conseille également de réguler la consommation de cette boisson. En effet, elle peut non seulement endommager les dents, mais aussi avoir des effets sur d’autres organes du corps.