© Des experts révèlent les bienfaits de la camomille, non seulement elle soulage les maux d'estomac mais bien plus

La camomille est l'une des plantes médicinales les plus importantes au monde. Voici les mythes et les vérités qui l'entourent.

La camomille est l’une des fleurs les plus populaires grâce à ses bienfaits pour la santé. Son nom vient de son parfum, qui peut aussi rappeler celui de la pomme, mais dans une moindre mesure. Elle est considérée comme l’une des plantes médicinales les plus populaires au monde.

En raison de sa faible teneur en calories, la camomille peut être idéale pour perdre du poids. Elle est parfois fortement recommandée aux personnes souffrant d’obésité ou de maladies chroniques. Extrêmement riche en minéraux tels que le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore et certaines vitamines comme la B1 et la B2. Cette plante est considérée comme un excellent choix pour soulager la douleur et pour décongestionner les voies respiratoires.

C’est pourquoi nous souhaitons mettre fin aux doutes que cette plante peut susciter de manière saine et rompre avec tous les mythes et vérités qui existent autour de la camomille.

Mythes et vérités sur la camomille

Apparemment, on ne considère la camomille que comme une plante médicinale sans but spirituel. À lire Vous ne le saviez probablement pas ! Voici les effets du café sur vos dents

Faux ! Loin d’être une plante aux propriétés médicinales, les ancêtres l’utilisaient dans l’Antiquité lors de cérémonies à but spirituel. Ce, au cours desquelles on demandait un remède contre le mauvais œil ou lors de purifications avec la plante fraîche. Ou encore, certains sèchent la plante pour guérir la peur ou la crainte. Elle se lie également à la purification et à la santé. C’est pourquoi on la retrouve dans les bouquets pendant la Semaine Sainte.

Faux ! Bien que la partie la plus utilisée de cette plante soit sa fleur. Car les spécialistes ont démontré que les infusions présentes aident à réduire divers types d’inconfort. D’ailleurs, on peut utiliser la tige entière de la plante, à condition qu’elle soit exempte de saletés ou de traces de terre qu’elle pourrait contenir.

Son usage médicinal ne sert qu’à soigner les maux d’estomac

Faux ! Tenter de calmer les crampes menstruelles, il existe des preuves scientifiques de ses bienfaits pour d’autres problèmes de santé tels que la prévention du diabète et le contrôle de la glycémie. Nous trouverons aussi la prévention de l’ostéoporose, la réduction de l’inflammation, la prévention de la croissance des gliomes, du cancer du foie, du cancer du col de l’utérus et de la leucémie, parmi d’autres maladies.

C’est une plante qui peut donc aider à calmer l’anxiété. La vérite ! Parmi les bienfaits de la camomille, il y a le fait qu’il s’agit d’une plante qui peut aider à calmer l’anxiété. Un essai clinique réalisé en 2016 a étudié l’efficacité et la sécurité de la camomille en tant que traitement à long terme du trouble anxieux généralisé

En effet, la camomille est l’une des plantes les plus couramment utilisées dans les remèdes maison pour traiter certaines affections. Selon la bibliothèque numérique de la médecine traditionnelle mexicaine de l’UNAM, on l’utilise principalement pour traiter les troubles digestifs. Tels que les vomissements, la diarrhée, les coliques, la dyspepsie, les coliques biliaires, l’empacho, l’empacho sec, pour « calmer l’estomac ». Aussi, pour réconforter l’estomac, pour stimuler la faim, dans les cas de coliques intestinales, d’inconfort gastrique, de spasmes, de gastrite nerveuse, d’indigestion. Et bien d’autres remèdes maison qui se transmettent de génération en génération grâce aux propriétés de la camomille. À lire Les œufs doivent-ils être entrés ou sortis du réfrigérateur ? Voici la réponse des experts

La camomille doit son pouvoir médicinal aux flavonoïdes qu’elle contient. C’est vrai ! La camomille contient des substances chimiques appelées flavonoïdes. C’est un type de nutriment présent dans de nombreuses plantes. Ainsi, il joue un rôle important dans les effets médicinaux de cette variété.