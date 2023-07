© Sommeil réparateur : deux aliments à consommer le soir pour mieux dormir

Le corps humain a besoin de diverses activités et de certaines habitudes pour fonctionner correctement. L’une des plus importantes, mais à laquelle beaucoup n’accordent pas l’importance nécessaire, est une bonne nuit de sommeil.

Un bon repos ne se limite pas à un nombre d’heures de sommeil décent. Mais il est très important d’avoir un sommeil réparateur au cours duquel le corps passe par plusieurs processus vitaux.

Selon les spécialistes du site de l’Hacienda Guzmán, l’importance d’un repos adéquat pour la santé réside dans le fait qu’il renforce la mémoire. En plus, il améliore l’agilité mentale, apporte le bonheur, renforce le système immunitaire. Il contrôle aussi l’obésité, réduit les maladies cardiaques et aide à la régénération de la peau.

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas si facile de passer une bonne nuit de sommeil. Selon une étude menée par des experts du département de psychiatrie et de psychologie médicale de la clinique universitaire de Navarre à Pampelune. Ils disaient : « on estime que 10 à 15 % de la population adulte souffre d'insomnie chronique et que 25 à 35 % ont souffert d'insomnie occasionnelle ou transitoire dans des situations de stress« .

Nos astuces pour un meilleur sommeil

Pour une bonne nuit de sommeil, des facteurs tels que : éviter de prendre des substances excitantes avant de dormir, comme le café, les boissons sucrées ou le tabac. Essayer aussi de maintenir une routine et se lever à la même heure tous les jours pour éduquer le sommeil.

Il est également essentiel de faire du sport pour évacuer les toxines et relâcher les tensions. Ce, en laissant toujours au moins deux heures entre l’exercice et le coucher. Et aussi de créer une atmosphère propice à l’endormissement. Cela, dans un endroit qui n’a pas de lumière ni bruit et où la température est confortable.

D’autre part, il est essentiel de se tenir à l’écart des écrans avant de s’endormir pour passer une bonne nuit de sommeil. Ainsi que de veiller à son alimentation et de maintenir des habitudes saines, en évitant les dîners extrêmes.

Une astuce pour s’endormir et passer une bonne nuit de sommeil consiste à consommer des aliments riches en nutriments spécifiques. D’ailleurs, ils peuvent contribuer à améliorer votre capacité à dormir, comme l’explique la nutritionniste Vadana Sheth.

En voici quelques-uns :

Le kiwi : ce fruit est une excellente source d'antioxydants qui contribuent à améliorer le cycle du sommeil. En effet, il favorise également la production de sérotonine. Ce qui permet donc un sommeil efficace et ininterrompu.

Baies rouges et yaourt : l’expert explique que les glucides contenus dans ce type d’aliment contribuent à augmenter la sérotonine dans le cerveau. Il est étroitement liée à l’humeur et régule la structure du sommeil.

« Le yaourt n’est pas seulement destiné au petit-déjeuner. Il aide à satisfaire la gourmandise sucrée et crémeuse que de nombreuses personnes apprécient comme collation le soir », ajoute-t-il.