© Est-il bon de prendre un verre d'huile d'olive le matin ? La réponse des experts

Les vidéos de jeûne à l’huile d’olive sont à la mode sur Tiktok. Elles vantent les incroyables bienfaits d’un verre ou d’une cuillerée mélangée à de l’eau et du citron à jeun. Selon eux, ce mélange regorge d’antioxydants, de vitamines, de minéraux et de graisses saines de grande valeur.

Parmi les avantages qui ressortent, ils affirment que l’huile d’olive à jeun aide à perdre du poids. Elle a d’ailleurs des propriétés rassasiantes qui calment l’appétit et accélèrent le métabolisme.

Ils soulignent également qu’il améliore le transit intestinal et réduit l’acidité gastrique. D’autant qu’il protège le cœur grâce à ses polyphénols antioxydants. Il prévient ainsi les maladies cardiovasculaires. Ces mêmes antioxydants réduisent le stress oxydatif, combattent l’inflammation et confèrent une action anti-cancérigène.

Pour renforcer les effets de l’huile d’olive, on recommande de la prendre avec de l’eau et du jus de citron. Cela permet d’ailleurs d’ajouter la vitamine C du fruit. De quoi renforcer le système immunitaire et aider à prévenir les infections. En outre, ce mélange est censé réduire les pics de sucre, le risque de diabète et les envies d’aliments sucrés. En effet, il est très rassasiant. À lire Voici pourquoi de plus en plus de personnes utilisent des grains de sel sous le lit

Ceci étant dit, voyons ce qui est vrai d’après les preuves scientifiques concernant l’huile d’olive.

L’HUILE D’OLIVE DOIT ÊTRE EXTRA VIERGE

Tout d’abord, la première chose à signaler est que les merveilleux nutriments de l’huile d’olive sont en grande partie perdus lorsqu’il ne s’agit pas d’un produit extra vierge. Les études menées sur les bienfaits de cet aliment ne concerne que ceux de ce type.

UNE ACTION ANTI-CANCÉRIGÈNE PROUVÉE

On a prouvé l’action anticancérigène de l’huile d’olive. Une étude publiée dans la revue internationale European Journal of Clinical Nutrition révèle que les femmes qui en prennent deux cuillères à soupe ou plus par jour dans leur alimentation (pain, salade ou plat) ont un risque réduit de 30 % de développer un cancer du sein. Et ce, par rapport aux femmes qui ne consomment pas régulièrement ce type d’huile.

L’huile d’olive fournit des antioxydants tels que l’acide oléique, les composés phénoliques, les tocophérols, les phytostérols, les caroténoïdes, etc. Nombre de ces substances ont montré des effets positifs contre le cancer. Elle lutte également contre l’inflammation chronique (qui favorise également l’apparition du cancer) dans des études expérimentales. Un effet confirmé par Saber Vivir le Dr Marina Pollán, directrice du Centre national d’épidémiologie de l’Institut de santé Carlos III (CNE-ISCIII).

PROTÈGE LA SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

La consommation d’une demi-cuillère à soupe d’huile d’olive par jour s’associe à une réduction significative du risque cardiovasculaire. C’est ce qu’a montré une étude de l’université de Harvard. À lire Les experts révèlent pourquoi il ne faut pas rester dans des vêtements trempés par la pluie

L’huile d’olive est riche en graisses mono-insaturées, notamment en acide oléique. Elle contient également de la vitamine E, des polyphénols et des molécules lipidiques. De quoi lui conférer des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Tout cela lui confère un effet cardioprotecteur car elle prévient l’inflammation et le vieillissement des vaisseaux sanguins. Elle agit aussi sur l’accumulation de graisses nocives dans ces vaisseaux.

L’HUILE D’OLIVE FAIT-ELLE MAIGRIR ?

L’huile d’olive est une matière grasse. Et, en tant que telle, elle contient beaucoup de calories (884 calories pour 100 g d’aliment). Une seule cuillerée fournit déjà 90 calories. C’est pourquoi l’ajout d’une grande quantité d’huile aux aliments augmente le nombre de calories ingérées. Ce qui explique d’ailleurs que la consommation d’huile d’olive soit également limitée dans les régimes amincissants. Les experts conseillent donc de consommer 3 cuillères à soupe d’huile d’olive par jour.

La prise d’une cuillère à soupe d’huile d’olive à jeun a peu d’effet sur le nombre de calories quotidiennes. Mais une dose est plus importante qu’une cuillère à soupe le peut. Il suffit de multiplier par 90 le nombre de cuillères à soupe que vous versez dans le petit verre (dont la taille peut varier). S’il y en a quatre, vous avez déjà 360 calories.

FAUT-IL BOIRE À JEUN ?

Les études qui ont démontré les bienfaits de l’huile d’olive ne mentionnent pas la nécessité de la consommer à jeun. Cette dernière devrait être la matière grasse de choix dans l’alimentation pour la cuisson ou l’assaisonnement. Mais sa consommation à jeun n’apporte pas de bénéfices. Ou du moins il n’a pas été démontré qu’elle en apportait.

En revanche, il est vrai qu’en tant que matière grasse, elle peut aider à lutter contre la constipation. En effet, elle ramollit les selles, et pour certaines personnes, elle peut aider à aller aux toilettes si elle est prise le matin. Elle est alors mélangée à de l’eau et, pourquoi pas, à quelques gouttes de jus de citron.