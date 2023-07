© Des experts révèlent un moyen simple et rapide de lutter contre le coup de froid typique de l'été

En été, nous avons tendance à souffrir moins de rhumes qu’en hiver. En effet, les virus ont plus de mal à se propager. La plupart d’entre eux ont besoin de froid, d’une faible humidité et d’un faible ensoleillement pour survivre.

En outre, en été, la température à l’intérieur de nos narines augmente. Ce qui en fait un endroit plus inhospitalier pour les germes.

Toutefois, il se peut que vous ayez la malchance d’attraper l’un de ces rhumes d’été. Si c’est le cas, prenez note des conseils suivants pour vous aider à vous en débarrasser plus rapidement… et aussi pour les éviter si vous ne les avez pas encore attrapés.

COMMENT ÉVITER LES VIRUS DU RHUME

Envie d’éviter les infections en été ? « Soyez très prudent dans les endroits bondés et surtout dans les espaces clos (comme les avions). Lavez-vous les mains plus souvent et utilisez des mouchoirs en papier », recommande le professeur Ronald Eccles, fondateur du Common Cold Centre de l’université de Cardiff (Royaume-Uni). À lire Incroyable ! Rajeunir de 10 ans avec ce masque maison à base de laurier

Nettoyer les surfaces en été : vous pouvez préparer une solution désinfectante maison. Elle contient 500 ml d’eau, 150 ml de peroxyde d’hydrogène, 50 ml de jus de citron et 10 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.

Pensez à aérer en été : lorsque la température ne semble pas baisser, même la nuit, nous laissons l’air conditionné en marche. Et ce, pendant de longues heures nous faisons même oublier d’ouvrir les fenêtres. L’atmosphère est alors chargée de germes, ce qui facilite la propagation des virus.

Sécher les vêtements au soleil : certains virus peuvent survivre sur les vêtements. Et ce, même après leur passage dans la machine à laver. Un bon moyen de s’en débarrasser est de les étendre au soleil cet été. Vous pouvez aussi les mettre dans le sèche-linge pendant au moins une demi-heure.

ÉVITER LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE

Les températures élevées contrastent avec les espaces intérieurs climatisés. Ce sont l’une des principales causes des rhumes d’été.

L’essentiel est donc d’essayer d’éviter les contrastes brusques entre le chaud et le froid. Cela oblige les muqueuses à faire un effort d’adaptation excessif, ce qui les rend moins efficaces en été. À lire Découvrez le rituel puissant avec du riz pour attirer l’argent et l’abondance dans votre vie en juillet

Cela peut se produire si vous entrez dans un bâtiment dont la climatisation est à une température très basse. Pour que le changement ne soit pas trop brutal, ayez toujours sur vous de quoi vous couvrir cet été (un foulard, une veste fine…).

À la maison, la température idéale se situe entre 24 et 26º, selon le degré d’humidité. Et il faut éviter de la mettre la nuit. N’oubliez pas que l’air conditionné assèche les muqueuses (votre première barrière de défense). Elle réduit d’ailleurs leur capacité à empêcher les germes de pénétrer dans l’organisme cet été.

Si vous êtes déjà enrhumé cet été, vous pouvez vous demander s’il est conseillé ou non de vous baigner dans les plages et les piscines.

Si vous vous sentez bien et que vous n’avez pas de fièvre, vous pouvez vous baigner sans problème. À condition que le contraste entre la température de l’eau et la température extérieure ne soit pas trop important.

LE SOLEIL SOULAGE LES RHUMES

C’est le meilleur moyen d’activer la production de vitamine D. Parmi de nombreux autres bienfaits, il prévient les infections respiratoires. Cependant, pour que cet effet se produise, il est nécessaire de s’exposer au soleil sans protection pendant environ 15 minutes. Et en été, il est encore plus important de le faire en dehors des heures centrales de la journée.

En outre, on sait que la lumière du soleil stimule le mouvement des lymphocytes T. Ces derniers jouent un rôle clé dans la réponse du système immunitaire aux attaques des germes.

Elle favorise également la production de sérotonine (l' »hormone du bonheur »), qui permet de se sentir mieux.

ALIMENTS CONTRE LE RHUME

Certains aliments peuvent vous aider à combattre les symptômes du rhume d’été.

Pour la congestion, du piquant : la capsaïcine contenue dans le poivre de Cayenne, le piment ou le paprika soulage la rhinite en été.

Pour vaincre le virus cet été, la vitamine C : les agrumes ne sont pas les seuls à en fournir. Le poivron rouge, le persil et le kiwi en fournissent également.

Combattez le mucus avec du bouillon de poulet : même si vous n’en avez pas envie en été, ses propriétés anti-inflammatoires aident à fluidifier le mucus. Et il peut donc être judicieux d’en boire si vous êtes très congestionné.

Hydratez-vous avec des crèmes végétales : elles vous apportent des vitamines et une bonne dose d’eau cet été.

Oubliez l’alcool : l’un de ses effets est de provoquer une déshydratation, ce qui aggrave les symptômes du rhume. Il peut également irriter et assécher les muqueuses.

REMÈDES CONTRE LES SYMPTÔMES DU RHUME

De nombreuses tisanes qui soulagent les symptômes du rhume en hiver lorsqu’elles sont consommées chaudes peuvent être bues fraîches en été (si vous en avez envie).

Évitez toutefois les boissons très froides : elles peuvent irriter la gorge et la rendre plus vulnérable cet été.

Soulagez votre inconfort avec du gingembre : il réduit les douleurs musculaires et dégage les voies respiratoires cet été. Faites bouillir une tranche de gingembre dans de l’eau pendant 5 minutes. Filtrez, laissez infuser et buvez avec un peu de citron et de miel.

La bonne vieille échinacée : il est scientifiquement prouvé que la prise d’un supplément d’échinacée purpurea peut aider à soulager les symptômes du rhume, explique le professeur Eccles.

Respirez mieux avec l’eucalyptus: Dans les environnements très secs, il peut être utile d’ajouter quelques gouttes de son huile essentielle à l’eau d’un humidificateur.

PROFITER DE L’OCCASION POUR SE DÉTENDRE

Souvent, pour pouvoir « baisser les volets » et partir en vacances dans les jours et les semaines qui précèdent, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous finissons la journée épuisés et tendus, nous nous reposons peu et mal…

Et cela diminue nos défenses en été. Voyez l’influence de l’état que nous venons de décrire. Une étude américaine – analysant le sommeil de paires de jumeaux – a montré que ceux qui dormaient quatre heures « éteignaient » les processus qui nous protègent des infections.

MOINS DE RHUMES EN ÉTÉ, MAIS PLUS GÊNANTS

Vous avez eu la malchance d’attraper un de ces rhumes d’été, qui sont souvent très ennuyeux ? Les conseils que nous vous avons donnés peuvent vous être utiles.

Beaucoup de gens pensent que les symptômes des rhumes d’été sont plus graves que ceux des rhumes d’hiver. Et il s’agit en partie d’une perception « psychologique », due au sentiment d’être malade pendant la période des vacances », explique le professeur Ronald Eccles.

Mais il est également vrai que l’entérovirus (le micro-organisme qui les provoque généralement) génère des symptômes très désagréables. « En plus de la congestion nasale, de la fièvre, des maux d’estomac et des douleurs musculaires, des maux de tête… », explique l’expert.