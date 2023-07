© Vous voyagez en été ? 12 conseils de santé à connaître pour ne pas gâcher vos vacances

Avant de voyager, vous devez vous renseigner sur les conditions sanitaires du pays de destination, sur les maladies endémiques et sur les mesures nécessaires pour prévenir les maladies.

En outre, si vous souffrez d’une pathologie, vous devez consulter votre médecin. Cela, afin de connaître les effets possibles sur votre lieu de destination et la manière d’y faire face.

1.VÉRIFIER SI LES VACCINS SONT NÉCESSAIRES POUR VOYAGER

Un voyage en zone urbaine n’est pas la même chose qu’un voyage en zone rurale. De la même manière, un voyage à la plage n’est pas la même chose qu’un voyage dans la jungle, ou qu’un voyage de coopération en immersion totale. Il existe des destinations où la vaccination contre certaines maladies est nécessaire pour éviter des risques inutiles.

Le docteur Julia Martín Villarín, de l’hôpital Ruber Internacional Paseo de la Habana, fait la distinction entre les différentes vaccinations. On recense les obligatoires, soumises à la réglementation internationale pour entrer dans certains pays. Il existe aussi les vaccinations recommandées, qui dépendent du pays et des maladies endémiques de chaque territoire. Pour finir, on a d’autres vaccinations essentielles dans des cas particuliers. À lire Sommeil réparateur : deux aliments à consommer le soir pour mieux dormir

Renseignez-vous auprès de vos centres de santé ou des unités de médecine tropicale et de santé internationale de votre Communauté.

2. ÉVITER LES PIQÛRES D’INSECTES

Les moustiques, les tiques, les puces et certaines mouches peuvent propager des maladies lorsque vous voyagez. On recense le paludisme, la fièvre jaune, Zika, la dengue, le chikungunya ou la maladie de Lyme. Elles peuvent avoir de graves conséquences sur la santé.

Selon l’Association des médecins pour la santé à l’étranger (AMSE), les principes actifs les plus connus utilisés comme répulsifs sont le DEET (N,N-Diéthyl-méta-toluamide), le picardin/icardin et, sur une base moins scientifique, ceux à base d’IR-3535, de pyréthrine, de citridiol et de citronnelle.

N’oubliez pas que les différentes espèces d’insectes réagissent différemment à un même répulsif. Il convient donc de se renseigner sur le répulsif le plus adapté au type d’insecte vivant dans la région visitée.

3.COMMENT ÉVITER LE DÉCALAGE HORAIRE

Si vous changez de fuseau horaire, vous risquez de souffrir de troubles du sommeil. Et ils peuvent affecter votre santé et provoquer de la fatigue, une perte d’appétit ou des sautes d’humeur. À lire Attention ! L’un des plus grands généticiens au monde vous explique comment prendre soin de vous cet été

Pour éviter cela, une semaine avant de voyager, essayez de modifier progressivement vos heures de coucher et de lever pour les rapprocher de celles de votre destination.

Pendant le vol, ne mangez qu’un repas léger, hydratez-vous bien et évitez l’alcool et la caféine.

Lorsque l’avion arrive à destination, essayez de passer un peu de temps à l’extérieur pour vous habituer au nouveau fuseau horaire.

4.TOUJOURS BOIRE DE L’EAU EN BOUTEILLE

L’eau est un important vecteur de maladies infectieuses et les micro-organismes diffèrent d’un pays à l’autre. Par conséquent, lorsque nous envisageons de voyager, nous devons boire de l’eau en bouteille, qui doit être ouverte en notre présence, ou de l’eau présentant des garanties suffisantes.

N’oubliez pas de ne pas consommer de glaçons, car ils peuvent être préparés avec de l’eau contaminée. Il existe des comprimés de purification de l’eau ou de l’eau de Javel adaptés à la désinfection de l’eau si vous n’avez pas la possibilité d’acheter de l’eau. Les boissons chaudes comme le thé ou le café sont plus sûres. Évitez même de vous brosser les dents avec l’eau du robinet.



5.COMMENT PRÉVENIR LA DIARRHÉE DU VOYAGEUR

La diarrhée du voyageur est causée par l’ingestion d’aliments ou de boissons avariés. Les premières mesures à prendre sont donc préventives. Il faut éviter les fruits et légumes non pelés (ou les légumes nettoyés à l’eau du robinet). D’autre part, il vaut mieux ne pas boire l’eau du robinet et éviter les glaçons et les buffets servis à température ambiante.

Le traitement de la diarrhée lorsque vous voyagez est l’hydratation. De plus, il existe plusieurs solutions commerciales en plus des sels de réhydratation recommandés par l’OMS.

6.ÉVITER LA CONSTIPATION EN VOYAGE

Le changement de rythme et de mode de vie lorsque vous voyagez, les horaires, l’alimentation provoquent de grands désagréments. Il en va de même pour la consommation de liquides ou les longues heures passées dans un avion ou tout autre type de transport. Ils peuvent provoquer des épisodes de constipation pendant les vacances.

Pour tenter d’éviter cela, le Dr Martín conseille en disant :

Essayez de respecter les horaires habituels des repas.

Privilégiez les légumes et les fruits frais, les céréales complètes et les noix.

Buvez pour rester bien hydraté, mais limitez votre consommation d’alcool et de caféine.

Essayez de respecter un horaire quotidien pour aller aux toilettes, même si vous n’en avez pas envie.

Essayez de ne pas retenir l’envie d’aller à la selle dans les endroits où vous n’êtes pas chez vous.

7.N’ACHETEZ PAS DE FRUITS ET LÉGUMES DANS LA RUE

Après l’eau, les aliments sont la source suivante de micro-organismes pouvant causer des problèmes quand vous voyagez. Il faut surtout être prudent avec les stands de nourriture de rue, car on ne connaît pas les contrôles sanitaires des produits.

Si vous allez manger des légumes frais, conservez-les pendant une demi-heure dans de l’eau traitée à l’hypochlorite de sodium (eau de Javel adaptée à la consommation humaine). Ajoutez une ou deux gouttes par litre d’eau.

Les fruits doivent être consommés pelés ou lavés avec de l’eau propre à la consommation humaine et quelques gouttes d’eau de Javel.

Si vous achetez des fruits sur un étalage de rue, prenez-les avec la peau et faites-les peler et couper devant vous.

8.ATTENTION À LA CHALEUR ET À LA NOURRITURE

En été, les intoxications alimentaires augmentent en raison d’une mauvaise manipulation des aliments et de l’augmentation des repas pris à l’extérieur. En effet, la chaleur entraîne une multiplication rapide des bactéries lorsque vous voyagez.

Les aliments qui nécessitent une réfrigération sont les plus susceptibles de provoquer une intoxication alimentaire. Essayez donc de transporter les aliments dans des sacs isothermes et couverts de glace jusqu’à ce qu’ils soient cuits.

Ne transportez pas d’aliments partiellement cuits, car les bactéries survivent et se multiplient.

Pour les pique-niques en plein air, évitez les sauces, les œufs et les produits sensibles aux températures élevées.

9.PORTER DES CHAUSSURES ADAPTÉES AU PAYS DE DESTINATION

En été ou dans les pays à températures élevées, il faut éviter de porter des chaussures respirantes. Cela permet d’éviter l’humidité à l’intérieur et la transpiration des pieds. Vous éviterez ainsi les irritations, les mycoses et les blessures lors de vos voyages.

Le type de chaussettes ou de bottes que vous portez est également important, car elles s’avèrent parfois peu utilisées ou mal adaptées à votre pied. Ne portez jamais de chaussures neuves pour un voyage. Essayez de les porter quelques semaines avant pour que vos pieds puissent s’adapter.

10.PRÉPAREZ UNE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS POUR LE VOYAGE

Le Dr. Martín recommande 5 choses qui ne devraient pas manquer dans votre trousse de premiers secours en cette période de vacances :

Des antiseptiques et des désinfectants tels que la povidone iodée. Il est également conseillé d’emporter un pain de savon pour le lavage des plaies.

Du matériel de soin des plaies facile à utiliser, comme de la gaze, des pansements, des bandages et du ruban adhésif.

Des répulsifs contre les insectes et des solutions pour traiter les piqûres.

Une solution de réhydratation orale.

Si vous prenez des médicaments, vous devez prendre vos propres médicaments (de préférence accompagnés d’une ordonnance du médecin).

Renseignez-vous sur les mesures de sécurité en vigueur dans votre pays de destination et assurez-vous d’en prendre suffisamment, car vous ne trouverez pas les mêmes médicaments partout (ni au même prix).

Découvrez si vous devez être en possession d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ou quel est le niveau de prise en charge par votre assureur privé dans certains pays.

11.LA CRÈME SOLAIRE EST INDISPENSABLE DANS TOUS LES PAYS

Il existe des crèmes solaires contenant des filtres physiques avec des ingrédients qui réfléchissent les rayons ultraviolets et d’autres avec des filtres chimiques qui absorbent les rayons UVA et les libèrent sous forme de rayons infrarouges, qui se dégradent plus facilement lorsqu’ils sont exposés au soleil.

Le Dr Martín recommande les filtres physiques, qui agissent comme un écran, sont plus résistants et offrent une plus grande protection contre le soleil, toujours avec un facteur SPF 30 minimum. En outre, il faut l’appliquer toutes les heures et à chaque fois que l’on sort de l’eau.

12.PRÉCAUTION SI VOUS PRATIQUEZ UN SPORT

En vacances, vous pouvez poursuivre vos activités sportives et c’est aussi le moment d’en essayer de nouvelles. Cependant, il y a quelques conseils à ne pas oublier :

Evitez le milieu de journée, entre 12 et 18 heures, qui sont les heures de températures maximales.

Ne pratiquez pas de sports aquatiques ou en salle de sport lorsque les températures sont très élevées.

Bien s’hydrater avant, pendant et après l’exercice.

Ne prenez pas de repas copieux avant l’exercice physique.

Protégez-vous du soleil avec un chapeau pour éviter les coups de chaleur.

Portez des vêtements clairs et respirants.

OÙ ALLER SI VOUS ÊTES À L’ÉTRANGER ET QUE VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE SANTÉ ?

Si vous avez l’intention de passer la frontière pendant vos voyages, il est bon de vous renseigner sur les soins de santé dans votre pays de destination. Comme le souligne le Dr Martín, « pour obtenir des informations à ce sujet, vous devez vous adresser aux directions provinciales de l’Institut national de la sécurité sociale (INSS), qui vous renseigneront sur les accords conclus par l’Espagne avec d’autres pays en matière de prestations de soins de santé ».

D’autre part, « il est toujours conseillé de souscrire une assurance privée dans les pays où il n’existe pas d’accords en matière de soins de santé et d’avoir sur soi la carte avec le numéro de téléphone à appeler 24 heures sur 24 en cas de besoin d’assistance médicale ».