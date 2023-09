© Les 6 produits qui ne devraient plus se trouver dans votre armoire à pharmacie à la maison

Ils peuvent sembler être des "classiques" éternels, mais il y a certaines choses qui ne devraient plus être dans votre armoire à pharmacie.

La liste des produits qui peuplent la mémoire d’enfance de plusieurs générations les Européens avoir disparu. On recense le mercurochrome, les comprimés de réglisse, l’acide acétylsalicylique pour enfants, ou le talc. La pommade à l’eucalyptus contre la congestion, le thermomètre à mercure… figurent aussi dans l’ancienne boite à pharmacie.

Ils étaient omniprésents dans toutes les armoires à pharmacie. Pourquoi ne le sont-ils plus ?

« Ce n’est pas qu’ils aient disparu, presque tous sont encore vendus, même s’il est vrai que dans de nombreux cas, ils sont moins utilisés en raison de l’apparition de produits plus efficaces ou moins toxiques ». C’est ainsi que le pharmacien spécialisé Vicente Merino, de l’hôpital Virgen Macarena de Séville, résume la situation.

POURQUOI LE MERCUROCHROME N’EST-IL PLUS DANS L’ARMOIRE À PHARMACIE ?

Le mercurochrome, dont la commercialisation a débuté dans les années 1930, était le désinfectant par excellence. Si son nom commercial est mercurochrome, son nom technique est merbromine, qui fait référence à ses principaux composés, le bromure et le mercure. À lire Les experts répondent ! Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas dormir après avoir bu du café le soir ?

Son déclin en pharmacie découle de l’apparition de la povidone iodée, l’antiseptique qui se généralise dans les hôpitaux. « Il est plus efficace, plus sûr et protège contre un plus grand nombre de microbes », explique M. Merino.

Des antiseptiques plus efficaces et plus transparents dans la pharmacie ont rendu le mercurochrome obsolète.

Ses variantes sont également plus nombreuses :

Aujourd’hui, la povidone iodée en pharmacie s’utilise pour les plaies, les bains de bouche, l’hygiène intime, la préparation avant les opérations, etc.

En outre, un autre désinfectant apparaît, la cristalmine, qui remplit également la même fonction. Et dans ce cas, elle s’avère transparente, ce qui réduit le risque de rougeur autour de la plaie. Il s’agit d’un cas similaire au mercurochrome, où on peut mieux suivre l’évolution du tissu endommagé. En effet, la couleur du tissu apparaît aux yeux de tous.

On l’utilise encore dans certains cas, comme le traitement des pieds diabétiques, mais ses jours semblent comptés.

Enfin, il convient de noter que les composants du mercurochrome, le bromure et le mercure, présentent un degré de toxicité qui, en cas de consommation accidentelle, est dangereux et peut provoquer des réactions allergiques ou d’hypersensibilité de la peau.

LE THERMOMÈTRE, NUMÉRIQUE OU À MERCURE ?

Le mercure est également à l’origine de la disparition progressive d’un autre classique, le thermomètre traditionnel. Les pharmacies n’en vendent plus. « Dans certains centres de santé, on peut le voir sous une forme résiduelle, car depuis 2014 sa vente est interdite par la réglementation européenne, en raison du risque qu’il comporte pour la santé humaine et l’environnement », reconnaît M. Merino.

Les thermomètres numériques, beaucoup plus pratiques et rapides, se sont imposés dans les pharmacies. De plus, il n’y a pas de risque de libération de mercure, un composant hautement neurotoxique qui affecte les neurones de l’organisme, lorsqu’ils se cassent. À lire Incroyable ! Découvrez pourquoi tout le monde met du quartz rose sous son oreiller

Les thermomètres infrarouges, qui détectent instantanément la température à l’aide d’un faisceau lumineux, ont balayé la lenteur du thermomètre traditionnel, qui prenait deux ou trois minutes et dont on n’était jamais sûr qu’il était monté à son maximum. Mais les experts affirment que rien n’est plus précis que la température du mercure.

DES MÉDICAMENTS QU’ON NE CONSEILLE PAS AUX ENFANTS

Le cas le plus évident d’un médicament populaire qui a complètement disparu est l’aspirine pour enfants. En effet, ce médicament était lié au développement du syndrome de Reye, un grave problème cérébral et hépatique. Depuis lors, chaque pharmacie ne la recommande plus pour les enfants de moins de 16 ans.

Un autre problème, que le médicament présente toujours, est qu’il peut endommager l’estomac. C’est pourquoi, au fil des ans, les concepteurs en pharmacie améliorent la formule avec un film autour du comprimé. Celui-ci protège l’estomac de son action nocive. Le problème est que certaines mères, par ignorance, laissent leurs enfants mâcher le comprimé au lieu de l’avaler. La protection de l’estomac a donc été complètement perdue.

La pommade à l’eucalyptus que l’on étale pour mieux respirer en cas de rhume a beaucoup perdu de sa popularité.

En effet, il s’est avéré qu’elle provoquait plus de mucus que de bien chez les jeunes enfants, et qu’elle était même associée à des spasmes. C’est pourquoi on ne peut plus l’administrer avant l’âge de trois ans.

Par ailleurs, d’autres produits efficaces ont vu le jour, certains aussi anodins que l’eau salée, commercialisée sous le nom de Rhinomer, qui remplissent la même fonction de dégagement des voies respiratoires.

LES COMPRIMÉS DE RÉGLISSE DATENT DU SIÈCLE DERNIER

Les comprimés de réglisse (plus connus sous leur nom de marque) sont apparus au début du 20e siècle et constituaient une aide précieuse en cas de rhume.

Principalement pour deux raisons :

1. La réglisse a des propriétés apaisantes et anticongestionnantes reconnues.

2. Les sucer augmente la production de salive. Or, la salive contient un composant, le lysozyme, qui est bactéricide. Elle contribue donc à la désinfection de la bouche. C’est pourquoi on voit aussi des animaux lécher leurs blessures.

Le tournant du siècle a également entraîné le déclin des comprimés de réglisse, même si leurs effets ne se sont pas éteints. Toutefois, des études ont mis en garde les personnes souffrant d’hypertension contre une consommation excessive de réglisse, qui pourrait leur être préjudiciable.

Et des comprimés plus complets sont apparus en pharmacie, à commencer par la marque elle-même, qui s’est beaucoup diversifiée, ou d’autres qui ont ajouté d’autres ingrédients chimiques apaisants et anti-inflammatoires.

LE DÉBAT SUR LE TALC

Un autre produit aux mille usages. Le talc a été utilisé comme déodorant naturel, pour éviter l’irritation de l’entrejambe du bébé, pour éliminer les odeurs de chaussures…. En réalité, il n’a jamais cessé d’être commercialisé et continue de jouir d’un certain prestige.

Cependant, lorsque des soupçons sont apparus selon lesquels son utilisation excessive dans la zone vaginale pourrait être liée au cancer de l’ovaire, son utilisation a été remise en question. L’apparition de déodorants et de crèmes pour bébés plus efficaces a également réduit son champ d’application. Toutefois, il n’est pas interdit et continue d’être utilisé ou vendu en pharmacie.