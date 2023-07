© Alerte : ce sont les allergies les plus courantes en été

En été, on mange davantage au restaurant, on déménage, on va à la plage, à la piscine ou à la campagne. Et les enfants partent souvent en colonie de vacances pour quelques jours. D’autres se retrouvent chez la famille et les amis, qui n’ont pas le même contrôle que leurs parents sur leurs éventuels problèmes de santé. Toutes ces situations augmentent le risque de souffrir de certains types d’allergies pendant cette période de l’année.

La Société espagnole d’allergologie et d’immunologie clinique (SEAIC) avertit que, outre les risques d’exposition à certains allergènes, les changements de routine et d’horaire peuvent conduire à une plus grande négligence des traitements. De sorte que « les personnes allergiques doivent prendre des précautions extrêmes en été, car un épisode incontrôlé peut se produire ».

LES ALIMENTS TYPIQUES DE L’ÉTÉ QUI PEUVENT DÉCLENCHER DES ALLERGIES

On estime que 7 réactions allergiques alimentaires sur 10 se produisent lors de repas pris à l’extérieur de la maison. Et l’été est la période où l’on fréquente le plus les terrasses, les restaurants…

Le Dr Joan Bartra, président du Comité des allergies alimentaires de la SEAIC, souligne un fait surprenant. Selon lui : « il est très important de s'informer sur les menus et de surveiller tous les produits que l'on consomme, en lisant attentivement les ingrédients qu'ils contiennent ».

En outre, si vous souffrez d’une allergie, il faut informer le gérant du restaurant. Veillez également à vérifier s’il prend les précautions nécessaires pour éviter la contamination croisée.

Par exemple, si une personne est allergique au poisson, même si elle commande un plat qui n’en contient pas, elle risque de faire une réaction si la préparation se fait par la même huile ou les mêmes ustensiles.

Le Dr Bartra indique également qu’il est important de faire attention aux ingrédients qui sont souvent plus ou moins cachés, comme :

Le lait, les œufs ou les noix dans les crèmes glacées.

Les fruits tels que le melon, le kiwi et la pêche dans les desserts et les milk-shakes.

Les fruits de mer dans les pâtes et les salades.

Sa collègue de la SEAIC, le Dr Teresa Alfaya, ajoute que « les fruits à coque sont le principal allergène caché et peuvent également provoquer des réactions allergiques généralisées. Il convient donc d’être extrêmement prudent lors des repas pris à l’extérieur de la maison, car ils peuvent apparaître dans les sauces, les salades, les desserts, les crèmes glacées… ».

LES FRUITS D’ÉTÉ LES PLUS ALLERGISANTS

Le Dr Alfaya souligne que « les fruits d’été, comme la pêche ou la pêche plate, peuvent également provoquer de graves réactions allergiques généralisées en raison de protéines qui se trouvent principalement dans la peau ».

D’autres fruits comme la pastèque ou le melon provoquent souvent le syndrome d’allergie orale. Ce dernier « consiste en des démangeaisons dans la zone oropharyngée et un œdème des lèvres, en particulier chez les patients allergiques au pollen de graminées. Mais ils ne provoquent généralement pas de réactions graves.

Les réactions allergiques généralisées ou anaphylaxie présentent généralement une combinaison de ces symptômes :

Peau : démangeaisons et urticaire.

Respiratoire : étouffement, respiration sifflante, toux.

Cardiovasculaire : vertiges, hypotension, syncope.

Digestifs : douleurs abdominales, nausées ou diarrhées.

Si elles surviennent, « elles nécessitent un traitement immédiat par l’adrénaline.

Pour prévenir ces réactions, les patients doivent avoir un diagnostic allergologique correct, être bien informés de leurs allergies et toujours avoir sur eux de l’adrénaline auto-injectable si elle est prescrite par leur allergologue« , prévient le Dr Alfaya. En voyage, il vaut mieux emporter au moins deux auto-injecteurs d’adrénaline.

RÉACTIONS ALLERGIQUES INDUITES PAR LE SOLEIL

L’exposition au rayonnement solaire, combinée à d’autres facteurs, est l’une des causes les plus fréquentes d’allergies pendant l’été.

L’utilisation de certains médicaments, tels que les anti-inflammatoires et les antibiotiques, peut déclencher une réaction à l’exposition au soleil. Et ce, qu’on les applique sur la peau par voie topique ou ingérés.

Il faut également éviter les parfums et les produits contenant de l’alcool lors des bains de soleil.

Pour éviter le développement d’éruptions allergiques sur la peau, il faut que l’exposition au soleil soit progressive. Cela vaut surtout pendant les heures où le rayonnement solaire est moins intense et avec un indice de protection élevé.

LES CRÈMES SOLAIRES PEUVENT PROVOQUER DES ALLERGIES

Les filtres contenus dans certaines crèmes solaires peuvent également provoquer une réaction allergique. « Les cosmétiques sont composés de nombreuses substances, dont beaucoup peuvent provoquer une allergie de contact (eczéma ou dermatite), comme les parfums, les conservateurs ou les filtres solaires eux-mêmes », explique notamment le Dr Teresa Alfaya.

Et que faire si c’est le photoprotecteur lui-même qui est à l’origine de l’allergie ?

Le spécialiste nous explique qu’il faut établir un diagnostic au moyen de tests cutanés ou de patchs. Cela, avec une batterie standard de substances et avec les composants suspectés. « Une fois le diagnostic posé, il est possible de trouver des crèmes qui ne contiennent pas ces composants.

ALLERGIE AU CHLORE DE LA PISCINE

Les personnes souffrant de dermatite atopique peuvent voir leurs symptômes aggravés par une baignade prolongée en piscine. « Le chlore est un irritant qui aggrave la maladie. Surtout chez les enfants, qui sont immergés dans l’eau de façon répétée », prévient le Dr Alfaya.

Dans ces cas, il est préférable de se baigner dans la mer, qui améliore la peau atopique. Mais si la piscine est la seule option, les recommandations suivantes aideront à réduire les réactions :

Rincer soigneusement la peau sous la douche d’eau douce après chaque baignade en piscine.

Séchez soigneusement votre peau.

Hydrater la peau avec des crèmes spéciales pour les peaux atopiques.

ALLERGIE AUX ACARIENS DANS LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

Les allergies à la poussière domestique ont tendance à être plus fréquentes au printemps et en automne. En effet, les acariens « préfèrent » les températures chaudes et les environnements à forte humidité relative. Cependant, certaines situations estivales peuvent également les accentuer :

Dans les régions côtières, les acariens sont beaucoup plus abondants. Ils s’accumulent également dans les maisons de village ou les résidences secondaires fermées depuis plusieurs mois, que ce soit à l’intérieur des terres ou sur la côte.

Selon le Dr Alfaya, il est très important, s’il y a une personne allergique aux acariens dans la famille, de nettoyer à fond la maison et de la ventiler correctement pour éliminer l’humidité quelques jours avant l’arrivée. Une bonne solution consiste à confier ces tâches à l’avance à une personne de la maison de vacances.

ALLERGIE AUX ABEILLES OU AUX GUÊPES

Pendant les colonies de vacances, les excursions étant fréquentes, les personnes allergiques aux piqûres d’abeilles ou de guêpes peuvent être plus exposées. « Nous recommandons de prendre des précautions extrêmes à l’extérieur et dans les piscines. Ne marchez pas pieds nus et évitez de manger à la campagne, car les insectes s’attaquent à la nourriture », rappelle le Dr Alfaya.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le livre « Combattre les allergies » du Dr Anna Cisteró de la RBA.

ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LES ENFANTS

En Espagne, un enfant sur quatre souffre d’une forme d’allergie. En été, il est fréquent que les enfants soient confiés aux grands-parents, aux oncles et tantes, aux amis… Si l’enfant souffre d’une allergie, il est essentiel de bien l’informer des précautions à prendre.

En outre, les médicaments que l’enfant doit prendre en cas de réaction doivent être très bien expliqués, de même que l’utilisation correcte de l’auto-injection d’adrénaline si elle est recommandée par l’allergologue.

Si l’enfant doit passer quelques jours en colonie de vacances, il est également essentiel d’informer les moniteurs du type d’allergie dont souffre l’enfant et du traitement à suivre. Il y a quelques jours, des experts en allergologie pédiatrique ont averti que la plupart des colonies de vacances en Espagne ne disposaient d’aucun protocole pour traiter les allergies des enfants.