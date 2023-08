© L'OMS met en garde contre la prise d'édulcorants tels que la stévia ou la saccharine pour perdre du poids

L’Organisation mondiale de la santé a été franche avec la nouvelle directive qu’elle vient de publier sur les édulcorants sans sucre comme la stévia ou la saccharine. Elle les déconseille totalement pour le contrôle du poids.

Cette dernière recommandation est basée sur les résultats d’une revue de toutes les études sur le sujet.

L’essentiel est que l’utilisation d’édulcorants sans sucre ne confère aucun avantage à long terme dans la réduction de la graisse corporelle chez les adultes ou les enfants. Ainsi, ils ne vous aident pas à perdre du poids. Les édulcorants augmentent aussi le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité.

« La substitution des sucres libres par des édulcorants n’aide pas au contrôle du poids à long terme. Les gens devraient envisager d’autres moyens de réduire leur consommation de sucres libres, comme manger des aliments contenant des sucres naturels, comme des fruits, ou des aliments et boissons non sucrés », déclare Francesco Branca, directeur de la nutrition et de la sécurité alimentaire de l’OMS. À lire Vous voyagez loin ? Cette recette pour atténuer les effets du décalage horaire est parfaite pour vous

« Les édulcorants sans sucre ne sont pas des facteurs diététiques essentiels et manquent de valeur nutritionnelle. Les gens devraient totalement réduire la douceur de l’alimentation, dès le plus jeune âge, pour améliorer leur santé », ajoute-t-il.

L’avertissement fait référence aux édulcorants les plus courants tels que l’acésulfame-K, l’aspartame, ou l’advantame. On recense aussi les cyclamates, le néotame, la saccharine, le sucralose, la stévia et les dérivés de la stévia.

Et le danger ne réside pas seulement dans la saccharine ou la stévia que vous ajoutez à votre café, mais aussi dans les aliments et les boissons qui contiennent déjà ces types d’édulcorants. Cette recommandation est pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont déjà le diabète.

POURQUOI LES ÉDULCORANTS NE VOUS AIDENT PAS À PERDRE DU POIDS

Des études menées auprès de la population consommant des édulcorants ont montré que leur consommation n’avait pas d’impact sur l’indice de masse corporelle (IMC) et donc sur la perte de poids.

Les raisons invoquées par les experts sont multiples :

Ils modifient le goût et augmentent l’appétit pour les aliments sucrés. À lire N’oubliez pas le cholestérol en été : il peut être tenu à l’écart grâce à ces conseils efficaces

Bien qu’ils n’apportent pas de calories, ces produits sucrent beaucoup plus que le sucre.

L’aspartame est entre 150 et 200 fois plus sucré que le sucre et la stevia est 300 fois plus sucrée. Ainsi, sa consommation peut favoriser la dent sucrée.

Ils n’encouragent pas les bonnes habitudes alimentaires.

Les personnes qui consomment des édulcorants artificiels et des aliments qui en contiennent, comme les boissons sucrées, ont tendance à ne pas manger aussi sainement et ont de moins bonnes habitudes alimentaires.

Ils endommagent la flore intestinale.

Des études ont montré que les édulcorants artificiels peuvent modifier les bactéries de l’intestin. Ils affectent également le métabolisme du corps, ce qui peut favoriser la prise de poids.

POURQUOI LES ÉDULCORANTS PEUVENT ÊTRE MAUVAIS POUR VOTRE SANTÉ

Les édulcorants artificiels comme la saccharine ou l’aspartame sont apparus il y a dix ans comme une alternative pour aider à perdre du poids. Toutefois, des études scientifiques ont montré depuis qu’ils ne vous aident pas à perdre du poids. De plus, ils augmentent également le risque de diabète, d’hypertension artérielle et de maladies cardiaques.