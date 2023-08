© Des experts révèlent comment vous pouvez empêcher le stress de vous faire passer des nuits blanches

La première cause d’insomnie en Europe est le stress. Viennent ensuite les maladies qui affectent le repos ou les mauvaises habitudes qui nous empêchent de dormir.

De plus, il arrive souvent qu’au moment de se mettre au lit, on pense surtout à ce qui nous préoccupe. Entres autres, on a la quantité de travail que l’on a à faire le lendemain ou la contrariété que l’on a eue. Il est facile de se dire « n’y pense pas », mais c’est difficile à réaliser.

COMMENT IDENTIFIER QUE VOUS NE DORMEZ PAS BIEN

Nous vous suggérons de lire attentivement les questions suivantes. Si vous souffrez d’insomnie et que vous répondez par l’affirmative à l’une d’entre elles, il se peut que les nerfs soient à l’origine de vos mauvaises nuits :

Vous vous couchez en pensant à quelque chose qui vous préoccupe et, bien que vous ayez l'impression d'avoir dormi toute la nuit ? Vous vous réveillez fatigué et, curieusement, avec la même pensée et le même stress ?

Lorsque vous vous mettez au lit, vous n’arrêtez pas de penser à la liste des tâches que vous devez accomplir le lendemain ?

Si vous vivez une situation désagréable, ou si quelque chose vous pèse ou vous stresse, vous ne pouvez pas l’oublier au moment de vous endormir. Dans d’autres cas, vous vous réveillez au milieu de la nuit en y pensant ?

Avant même de te mettre au lit, penses-tu que tu vas avoir du mal à t’endormir et deviens-tu de plus en plus nerveux si tu ne parviens pas à dormir ?

Si vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous avez du mal à vous rendormir, regardez-vous constamment l’heure ? Voici presque tous les signes d’un niveau de stress trop élevé.

LE CERCLE VICIEUX DE L’INSOMNIE

Si vous êtes anxieux à l'idée d'aller au lit parce que vous pensez ne pas pouvoir vous endormir, vous aggravez peut-être le problème.

En effet, il existe un type d’insomnie, l’insomnie psychophysiologique, qui trouve son origine dans la peur de ne pas pouvoir s’endormir. Les idées préconçues sur le sommeil peuvent alors vous jouer des tours. Le stress élevé provoque également un cycle qui finit par générer une insomnie chronique.

VOICI À QUOI RESSEMBLE LA BOUCLE DE L’INSOMNIE

Lorsque vous vous mettez au lit, vous êtes assailli par des pensées telles que : « Je ne vais pas fermer l’œil ».

Ces croyances vous affectent : vous devenez nerveux à cause de votre stress. D’autre part, vous passez beaucoup de temps éveillé au lit…

La nervosité augmente la tension, le rythme cardiaque et l’activité cérébrale. Cela rend le sommeil difficile.

Pendant la journée, vous vous sentez fatigué et vous êtes anxieux à l’idée que, lorsque la nuit tombera, cela se reproduira.

Les personnes qui « redoutent » de s’endormir parce qu’elles pensent que ce sera difficile pour elles, se reposent mieux loin de chez elles en brisant cette dynamique négative.

CONSEILS POUR EMPÊCHER LE STRESS DE VOUS EMPÊCHER DE DORMIR

Imaginez que vous ayez deux cerveaux, l’un qui pense constamment à ce qui vous préoccupe, l’autre qui essaie de s’éteindre et de vous laisser dormir. Comment faire en sorte que le second l’emporte ? La psychologue Laura García Agustín vous explique comment lutter contre ce genre de stress :

Concentrez-vous sur votre respiration. Si vous vous retournez dans votre lit depuis 10 minutes, arrêtez-vous et observez comment l’air entre et sort de vos poumons. N’essayez pas de le contrôler, observez-le et respirez lentement.

Imaginez votre cerveau comme un ciel plein de nuages. Des nuages qui se déplacent d’un côté à l’autre. Peu importe qu’ils soient gros ou petits, remarquez simplement qu’ils se déplacent lentement. Votre attention se concentrera sur quelque chose de relaxant, au lieu du facteur de stress.

Donnez-vous l’ordre de rester éveillé, sans exigence. Répétez-vous : « Je vais rester comme ça, à regarder ce ciel de nuages ». N’essayez pas de dormir, concentrez-vous sur votre respiration et sur ce ciel. Il s’agit d’une technique de pleine conscience.

UNE MODE DE PENSÉE PLUS POSITIVE

Lancez-vous des messages positifs. Utilisez des phrases répétitives pour vous remplir la tête de pensées telles que : « tout va bien », « tout est paisible »…. Et faites-les résonner dans votre tête, comme un disque rayé.

Observez vos pensées sans les juger. Si une idée apparaît et vous dérange, laissez-la entrer dans votre ciel. Mettez-la sur un nuage, voyez comment elle y entre et en sort, tout comme votre stress.

Acceptez-les, mais laissez-les pour demain. Connaissez-vous le personnage de Scarlet O’Hara dans le film « Autant en emporte le vent » ? Elle n’a jamais lutté contre ses pensées, elle s’est dit « Je ne vais pas y penser maintenant, je le ferai demain ». C’est ça l’idée, ne pas résister à l’idée de penser à quelque chose. En effet, il faut le faire quand on décide de le faire et non pas quand on va dormir. De cette façon, votre esprit se détendra parce qu’il sait qu’il y aura un moment où vous vous occuperez de ce qui vous préoccupe.

Il vous suffit de vous répéter : « Pas maintenant, demain ».

L’astuce du comptage des moutons fonctionne. Une autre option consiste à penser à quelque chose de distrayant et d’ennuyeux. Vous pouvez soustraire par 5 en partant de 1 000 au maximum. L’autre exercice consiste à se souvenir de noms de personnes commençant par la même lettre…. Le but ? S’ennuyer… et dormir !