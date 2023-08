© Connaissez-vous votre âge réel ? Des experts révèlent les habitudes qui vieillissent votre ADN

Il est possible que votre âge sur la pièce d'identité montre que vous avez 42 ans et que vos cellules en ont déjà environ 50.

L’âge chronologique ne correspond pas nécessairement à l’âge biologique. Selon le Dr Celia Gonzalo del grupo, spécialiste de l’anti-âge chez Neolife, l’âge biologique, celui qui marque votre état organique, serait le vrai et, dans une large mesure, il dépend de vous.

De nombreuses personnes ont un organisme plus âgé que ne le voudrait leur âge. De plus, les habitudes de vie jouent un rôle fondamental à cet égard. On recense notamment l’alimentation, l’exercice physique, le sommeil réparateur, ou la lutte contre le stress ? En fait, 70 % du vieillissement dépend des habitudes et seulement 30 % des gènes.

PEUT-ON MESURER L’ÂGE RÉEL ?

Oui, c’est possible. Les scientifiques ont mis au point des moyens de mesurer l’âge biologique (le degré de vieillissement de l’organisme) en analysant les modifications chimiques (méthylations) qui se produisent naturellement dans l’ADN au fur et à mesure que nous vieillissons. Ces modifications se produisent à des moments différents selon les personnes. Il a été démontré que ces « horloges épigénétiques » sont de meilleurs indicateurs de l’espérance de vie et de la santé que l’âge chronologique.

En effet, ce sont ces modifications chimiques de l’ADN qui entraînent le vieillissement des artères, du cerveau, du pancréas et d’autres organes. Il existe des habitudes qui accélèrent ces changements et d’autres qui les ralentissent. À lire Une cuillerée de cette épice et vous oublierez à jamais les mycoses des pieds

LES FACTEURS QUI MARQUENT VOTRE ÂGE RÉEL

Le docteur Celia Gonzalo explique qu’il existe une série de marqueurs biologiques qui déterminent l’âge du corps. Il s’agit des éléments suivants :

L’état des artères.

La fonction pulmonaire.

Le métabolisme, c’est-à-dire le taux de lipides tels que le cholestérol et les triglycérides, le glucose et la fonction hépatique.

La graisse viscérale en raison de l’inflammation qu’elle provoque.

Le sommeil

Le microbiote.

LES HABITUDES QUI VIEILLISSENT LE PLUS VOTRE ADN

Les habitudes de vie peuvent accélérer votre horloge biologique et vous faire dépasser votre âge chronologique.

Il s’agit des habitudes suivantes :

NE PAS FAIRE D’EXERCICE

Une étude de l’Université de Californie (USA) montre que les cellules des femmes qui bougent peu ont jusqu’à 8 ans de plus que celles qui font du sport. À lire Qu’est-ce que l’eris, la nouvelle variante du covid qui fait couler beaucoup d’encre ? Les experts répondent

Si vous avez un mode de vie sédentaire et que vous commencez à consacrer 30 minutes par jour à l’exercice, comme la marche rapide, votre espérance de vie peut alors augmenter de 6 ans. Bien évidemment, cela influence grandement votre âge réel.

STRESS

Une étude de l’université de Yale suggère que le stress accélère les changements chimiques qui se produisent dans l’ADN au cours de la vie. Ces modifications provoquent notamment le vieillissement des artères, du cerveau, du pancréas et d’autres organes.

Les chercheurs établissent un constat très clair concernant l’âge réel. Ils tiennent en compte des facteurs tels que le tabagisme et l’indice de masse corporelle. Ainsi, les personnes présentant des niveaux de stress plus élevés présentaient des marqueurs de vieillissement accéléré. Des changements physiologiques tels qu’une résistance accrue à l’insuline s’ajoutent à cela.

La résistance à l’insuline est l’un des marqueurs du vieillissement. Avec l’âge, le pancréas réduit sa capacité à produire de l’insuline. Par ailleurs, différents tissus perdent également leur sensibilité à cette hormone qui transporte le glucose dans les cellules.

LES KILOS EN TROP

L’obésité contribue à accélérer le vieillissement de nos organes. Par exemple, selon une étude américaine, le foie d’une femme de 90 kg a 3 ans de plus que celui d’une femme de 60 kg de même taille.

Si votre indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 25, vous commencez peut-être à avoir des problèmes de santé. Pour le calculer, divisez alors votre poids en kilos par votre taille en mètres carrés. Ce paramètre entre en jeu dans le calcul de l’âge réel.

REGARDER LA TÉLÉVISION PLUS DE 5 HEURES PAR JOUR

Rester assis devant la télévision pendant 5 à 6 heures par jour raccourcit l’espérance de vie de 6 ans. C’est ce que révèle une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine.

Échappez au canapé et investissez votre temps libre dans des activités plus actives (visite d’un musée, promenade…). Voilà une des meilleures manières de préserver votre âge.

PESSIMISME

Des scientifiques néerlandais et américains ont constaté que les personnes ayant souffert de dépression ont des télomères (partie terminale des cellules) plus courts, ce qui accélère l’âge et, bien évidemment, la mort cellulaire et le vieillissement de l’ADN. Ce trouble peut alors vous faire vieillir de 7 à 10 ans.

Il existe des outils qui peuvent vous aider à surmonter les moments difficiles, ou du moins à en réduire l’impact sur votre âge. N’hésitez pas et, si vous en avez besoin, demandez l’aide d’un expert, d’un psychologue ou d’un thérapeute.

MANGEZ JUSQU’À CE QUE VOUS VOUS SENTIEZ RASSASIÉ

Si cela vous arrive, essayez de le changer et vous aiderez votre corps à rester jeune. Pourquoi ? La restriction calorique ralentit le vieillissement prématuré.

Il ne s’agit pas de réduire drastiquement les calories, car vous ne seriez pas bien nourri, mais de les réduire de 20 à 30 %. On estime que cela augmente l’espérance de vie.

LE TABAGISME OU LE TABAGISME PASSIF

Pour dix ans de tabagisme, la peau vieillit de deux ans et demi de plus, selon la Société espagnole de médecine esthétique. Mais ce n’est pas tout : des chercheurs de l’université d’Édimbourg ont montré que la nicotine réduit l’épaisseur du cortex cérébral à un rythme accéléré, en plein dans la zone qui affecte la mémoire, l’attention, le langage et la conscience.

Arrêter de fumer rend nos neurones plus efficaces et réduit le risque de démence.

UNE FORTE EXPOSITION À DES PRODUITS TOXIQUES

Ces substances sont présentes dans l’air pollué, dans les plastiques contenant du bisphénol A, dans les poêles à frire contenant du PFOA, dans les produits d’hygiène, dans les cosmétiques contenant des parabènes ? Elles favorisent le stress oxydatif, principal responsable de l’accélération du processus de vieillissement. De grandes quantités de radicaux libres sont générées, qui causent des dommages cellulaires et favorisent des maladies. On recense notamment le cancer, le diabète, la maladie d’Alzheimer ou l’arthrite, et en aggravent d’autres comme l’asthme.

Essayez, dans la mesure du possible, de ne pas vous y exposer. Utilisez des récipients en verre plutôt qu’en plastique, optez pour des produits respectueux de l’environnement lorsque vous le pouvez, si vous vivez dans une grande ville, essayez de faire de longues promenades à la campagne le week-end, …

POUVEZ-VOUS GONFLER UN BALLON EN UNE SEULE INSPIRATION ?

Si vous ne le pouvez pas, votre capacité pulmonaire n’est pas suffisante. Et comme il n’y a pas de bonne oxygénation, il y a un risque plus élevé de dépression, d’obésité, de peau « triste » et vieillissante…

Vous respirez bien si vous inspirez par le nez et si vous sentez votre abdomen, et non votre poitrine, se gonfler. Vos poumons se remplissent ainsi complètement d’air pour fournir suffisamment d’oxygène à chaque partie de votre corps. Chaque fois que vous vous en souvenez, pratiquez consciemment pour vous familiariser avec cette technique.