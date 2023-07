© L'astuce de l'ail que peu de gens connaissent pour soulager rapidement les piqûres de moustiques

Les piqûres de moustiques ne sont généralement pas un problème, sauf pour ceux qui peuvent souffrir d’une réaction allergique (syndrome de Skeeter). Toutefois, elles peuvent provoquer des démangeaisons intenses, des rougeurs et des gonflements. Et ils peuvent être très gênants. Les méthodes pour effrayer ces insectes sont très utiles pour prévenir leurs piqûres. Mais s’ils nous ont déjà piqués, il existe des remèdes maison efficaces pour soulager les symptômes.

POURQUOI LES MOUSTIQUES PIQUENT-ILS ?

Bien qu’il existe différents types de moustiques, la caractéristique commune à toutes les espèces est que seules les femelles piquent. Lorsqu’elles commencent à percer la peau, elles sécrètent de la salive chargée de 30 protéines différentes. Cela, afin d’engourdir la zone où elles vont aspirer le sang et l’empêcher de coaguler. Ce sont ces sécrétions que notre système immunitaire tente de détruire, provoquant une réaction allergique qui déclenche des démangeaisons et un gonflement. Pratiquement tout le monde, à un degré plus ou moins grand, est alors allergique à ces protéines.

Cette réaction provoque des gonflements de 2 à 10 mm dans la zone de la morsure. Ils deviennent alors rouges et peuvent provoquer des cloques. Le gonflement et la rougeur peuvent durer jusqu’à 36 heures. Bien que chez certaines personnes le système immunitaire s’avère assez faible, les symptômes durent plus longtemps.

CONSEILS POUR CALMER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES

Alcool. Cette pratique est à proscrire car, bien qu'elle apporte de la fraîcheur. En effet, elle laisse une tache au niveau de la piqûre venant des moustiques.

L’idéal, selon les médecins du groupe Medicana Health, est d’appliquer les conseils suivants :

Ail. Vous pouvez appliquer de l’ail écrasé dissous dans des huiles naturelles, telles que l’huile de noix de coco, sur la zone rouge qui démange. L’effet antiviral de l’ail aide alors à désinfecter la zone où les moustiques piquent et favorise la guérison.

Eau salée ou citronnée. Laver la zone de la morsure avec de l’eau et du savon, puis appliquer du peroxyde d’hydrogène, de l’eau salée ou de l’eau citronnée aide à soulager les démangeaisons plus rapidement et à prévenir l’enflure.

Sachets de thé. Conservez les sachets de thé usagés au réfrigérateur et appliquez-les sur la piqûre comme méthode de refroidissement pour réduire les démangeaisons et l’enflure.

Aloe vera. Si vous avez une plante d’aloe vera, prenez une feuille et appliquez le gel qu’elle contient sur la démangeaison.

Basilic. Frotter la zone enflée par les moustiques avec quelques feuilles de basilic rafraîchit et soulage les démangeaisons.

Gruau. Il a été scientifiquement prouvé que l’avoine possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. L’application d’un mélange de flocons d’avoine cuits sur la zone de la morsure réduit les démangeaisons et l’enflure.

Glace enveloppée dans un linge propre sur la morsure des moustiques. La salive injectée par le moustique fait gonfler les cellules et le froid est un allié de taille pour réduire l’inflammation. Appliquer de la glace enveloppée dans un linge sur la morsure pendant quelques minutes réduira l’enflure et donc les démangeaisons.