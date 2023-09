© C'est l'aliment secret que les Chinois et les Japonais consomment tous les jours pour avoir une bonne digestion

Il facilite la digestion, améliore le microbiote et prévient les gaz et la constipation. C'est un aliment courant dans la cuisine asiatique.

La Chine et le Japon sont les berceaux des germes. Dans ces pays, ils sont un ingrédient de base de la cuisine et sont consommés quotidiennement de multiples façons. Dans les soupes, les crèmes, les smoothies, les boissons froides. Ou encore comme garniture, pour décorer ou rehausser les plats. Les germes ont une valeur nutritionnelle élevée, mais s’il y a une chose pour laquelle ils sont bons, c’est pour la digestion. Une mauvaise digestion est l’un des problèmes de santé les plus courants et les plus ennuyeux.

Apparemment, la mauvaise digestion peut entraîner des douleurs abdominales, des brûlures d’estomac, des sensations de brûlure et des ballonnements. Elle provoque aussi des gaz, des nausées, une sensation de satiété, de la somnolence, des problèmes de sommeil, des nausées, de la constipation ou de la diarrhée.

Les personnes qui souffrent d’une mauvaise digestion finissent souvent par éliminer des aliments de leur alimentation. Parce que « tout est mauvais pour elles« . Même des aliments très sains comme la laitue parce qu’elle les fait gonfler, les poivrons ou les pêches parce qu’elles ne les digèrent pas bien….. Mais s’il n’y a pas d’intolérance à ces aliments, il ne faut probablement pas les éliminer mais en inclure d’autres qui vous aident à améliorer votre digestion, comme les germes.

Une bonne digestion est essentielle pour la santé. Elle nous permet donc de mieux utiliser l’énergie contenue dans les aliments et de nous sentir moins fatigués. En plus, elle facilite l’élimination des déchets, réduit le risque de maladies chroniques et facilite l’acheminement des nutriments vers tous les organes. Ce qui améliore en effet les tissus tels que la peau, les muscles et les os. À lire Découvrez quelle plante est indispensable à votre maison, selon la NASA

QU’EST-CE QU’UN GERME ?

Les germes sont des graines transformées par le pouvoir du soleil, de l’eau et des enzymes. Elles germent avec l’humidité. Et, lorsqu’elles sont hydratées, elles augmentent la quantité de nutriments tels que la vitamine C ou B1. Cet aliment nous aide beaucoup dans notre digestion.

Elles sont mieux digérées car les enzymes transforment certains de leurs composants. Comme l’amidon, en sucres plus simples, facilement assimilables par l’organisme. Et tout ce qui est facile à assimiler allège les régimes car il diminue la demande de flux sanguin vers l’estomac.

Les germes sont également « riches en chlorophylle, une molécule similaire à l’hémoglobine qui favorise l’oxygénation cellulaire en maintenant les niveaux d’énergie et le taux métabolique« , explique Saharai Gálvez. Une experte en nutrition chez Germinados San Francisco.

De plus, « comme il s’agit d’aliments vivants de nature prébiotique, ils apportent des fibres insolubles que les bonnes bactéries du tube digestif utilisent pour se développer, formant une barrière sur les parois gastro-intestinales qui empêche le passage de substances nocives dans la circulation sanguine. Ils contiennent également des fibres solubles qui facilitent le transit intestinal« , ajoute-t-il.

LES BIENFAITS DES GERMES

Les germes et les pousses présentent les avantages suivants pour la santé :

Améliorent la digestion.

Équilibrent le microbiote.

Préviennent la constipation.

Éliminent les toxines du sang.

Favorisent l’oxygénation cellulaire.

Régulent le pH de l’organisme.

Améliorent la réponse immunitaire.

Ont une action antioxydante et réduisent l’inflammation cellulaire.

Aident à réguler les niveaux de glucose et de triglycérides. À lire Attention si vous avez des frissons : Pirola et Eris, les nouvelles variantes du covid qui inquiètent l’OMS

COMMENT PRÉPARER DES GERMES DE SOJA À LA MAISON

S’il est facile de les acheter dans les supermarchés et les magasins d’alimentation, il est également possible de les préparer à la maison. Ils peuvent être préparés à partir de luzerne, de cresson, de brocoli, d’oignon, de chou frisé, de lentilles….

Placez 3 cuillères à soupe de graines dans un grand bol en verre et couvrez d’eau. Couvrir d’un linge léger, laisser reposer pendant 12 heures à l’abri de la lumière, puis laver les graines à l’eau tiède.

Remettez les graines dans le récipient, couvrez-le avec le tissu et stockez-le incliné. Le tissu vers le bas, dans un endroit sec et sombre, à une température d’environ 20°C. Rincez les graines 2 ou 3 fois par jour les premiers jours, puis une seule fois.

Lorsque les germes mesurent environ 3 cm de long, laissez-les continuer à germer à la lumière du soleil (cela augmente la teneur en vitamine C et améliore leur valeur nutritionnelle).

Pour le stockage, conservez-les au réfrigérateur dans un récipient en verre sec et consommez-les au plus tard dans la semaine qui suit.