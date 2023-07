© Allergies en hausse ! 6 signes qui permettent de savoir si vous avez une allergie alimentaire

Plusieurs signes peuvent indiquer des allergies à un aliment que nous avons consommé. Il existe un large éventail d’aliments allergènes possibles. De n’importe quel fruit à un œuf, un poisson ou des fruits à coque.

Les symptômes d’une allergie alimentaire apparaissent généralement dans les minutes qui suivent la consommation de l’aliment. Mais il ne s’agit pas d’une règle fixe. Parfois, ils apparaissent après quelques heures.

Le docteur Anna Cisteró, chef du service d’allergologie de l’hôpital universitaire Dexeus, nous donne quelques indices. Ce, dans l’objectif de nous aider à identifier si cela nous arrive.

LES SYMPTÔMES DE L’ALLERGIE ALIMENTAIRE

1. Démangeaisons des lèvres et du visage

Parfois, elles sont si légères qu’elles ne provoquent que des démangeaisons des muqueuses de la bouche et de la langue, des rougeurs autour des lèvres ? À lire Alerte sanitaire : un anticerne très vendu est rappelé en raison de la présence d’une bactérie dangereuse

C’est ce qu’on appelle le syndrome d’allergie orale. Certaines personnes souffrent également de démangeaisons des yeux et des oreilles.

2. Démangeaisons des mains

Soyez particulièrement attentif à ce symptôme. Il indique qu’il peut s’agir d’une allergie alimentaire grave (c’est également un symptôme d’allergie médicamenteuse) et que la situation pourrait s’aggraver.

La raison exacte de ce phénomène n’est pas connue, mais on pense qu’il est dû au fait que les vaisseaux sanguins se contractent pour compenser les troubles circulatoires. En plus, ils se produisent lors d’une réaction allergique grave.

3. Malaise intestinal

Si les symptômes s’aggravent, des nausées, des vomissements, des crampes et des diarrhées apparaissent.

4. Palpitations

Le Dr Cisteró révèle que chez certains patients, des vertiges et des palpitations apparaissent comme signe des allergies et ils souffraient d’une crise d’angoisse. Alors qu’il s’agit en réalité d’une réponse de l’organisme à l’aliment qui provoque la réaction allergique. À lire Que se passe-t-il si vous mangez des olives tous les jours ? Réponse des experts

5. Congestion nasale

Il existe parfois des problèmes respiratoires dus à une sécrétion excessive de mucus et à une congestion nasale, une autre réaction du système immunitaire.

6. Gonflement de la langue

Soyez vigilant car le système immunitaire peut provoquer un gonflement de cette zone. S’il s’étend à la gorge, vous risquez de suffoquer, comme nous le verrons plus loin.

QUE FAIRE EN CAS D’ALLERGIE À UN ALIMENT ?

Normalement, si le trouble n’a pas été diagnostiqué et que vous continuez à consommer l’aliment, les symptômes s’aggravent et deviennent de plus en plus sévères. Celà, pouvant aller jusqu’à l’anaphylaxie (une réaction allergique grave qui peut être fatale si vous n’agissez pas à temps).

Mais comme l’explique le Dr Cisteró, il existe des méthodes pour aider les personnes allergiques. Une manière de réduire leurs symptômes, voire à y remédier.

La désensibilisation. Il s’agit d’une technique qui consiste à habituer l’organisme à un aliment. Si l’aliment est consommé en petites quantités, l’allergie peut être contrôlée.

C’est pourquoi il est important de se rendre chez le médecin au moindre soupçon (si l’allergie est très avancée, il sera plus difficile de l’enrayer). Et d’évaluer avec le spécialiste la possibilité d’effectuer un traitement de ce type.

La stratégie de désensibilisation fonctionne bien pour les allergies à des produits tels que les œufs, le lait et les fruits. Le Dr Cisteró précise que même si la désensibilisation totale n’est pas atteinte, le patient peut gagner beaucoup en termes de qualité de vie.

« Par exemple, si la personne est allergique à des fruits à coque tels que les amandes ou les noisettes et qu’elle parvient à tolérer des traces. Au moins elle ne devra pas être aussi vigilante sur les étiquettes et pourra éviter des réactions graves.

POURQUOI LES ALLERGIES ALIMENTAIRES SONT-ELLES PLUS NOMBREUSES AUJOURD’HUI ?

Alors qu’au début du siècle, 5 % des Européens souffraient d’une forme ou d’une autre d’allergie alimentaire, ils sont aujourd’hui près de 20 %. Les produits qui posent le plus de problèmes restent le lait, les œufs, les fruits de mer et le poisson.

Il y a plusieurs raisons à cela : la contamination, l’appauvrissement du microbiote intestinal et l’accès à une plus grande quantité d’aliments en raison de la mondialisation.

« Mais étonnamment, ce qui a le plus augmenté ces dernières années, c’est l’allergie aux légumes, en particulier chez les adultes. D’ailleurs, ces derniers n’avaient jamais eu de problèmes de ce type auparavant« , explique le Dr Cisteró.

Et ce n’est pas à cause des légumes eux-mêmes. La cause, poursuit le docteur Cisteró, est étroitement liée à l’augmentation de l’allergie au pollen. En effet, 75 % des personnes allergiques aux fruits et légumes sont également allergiques aux pollens. Les coupables sont une famille de protéines (les LTP) qu’ils partagent tous et qui, en raison de la contamination. Ils provoquent désormais des réactions plus agressives.

LES TESTS D’ALLERGIE SONT-ILS EFFICACES ?

Différents types de tests d’allergie (dont certains sont très génériques et ne reposent même pas sur un contrôle médical) sont très courants de nos jours. Mais il arrive que les résultats soient trop alarmants et que l’on découvre que l’on ne tolère pas un grand nombre d’aliments.

À tel point que, comme le prévient le Dr Cisteró, certaines personnes cessent de consommer la plupart d’entre eux sans avoir consulté un spécialiste. Cependant…

Le fait qu’ils soient positifs ne signifie pas que vous êtes allergique, ce n’est qu’un soupçon. Pour être réellement allergique, l’aliment doit provoquer des symptômes.

C’est une raison supplémentaire de consulter un allergologue qui effectuera les tests nécessaires pour déterminer si vous devez vraiment l’éliminer de votre alimentation. Comment le faire et si, à l’avenir, vous pouvez suivre certaines lignes directrices pour le réintégrer dans votre régime alimentaire.