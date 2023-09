© Vous êtes toujours fatigué ? Les 10 meilleures astuces pour augmenter rapidement votre énergie

Il est normal de se sentir fatigué et un peu découragé. Mais si vous avez du mal depuis longtemps, suivez ces astuces pour plus d'énergie.

Avec le beau temps vient l’envie de faire plus de choses et de profiter de journées de plus en plus longues. Mais l’énergie dont nous disposons ne nous accompagne pas toujours dans cette entreprise. L’asthénie printanière peut être à l’origine de la fatigue physique ou même émotionnelle, même si les causes peuvent être différentes.

Parfois, ce sont nos habitudes quotidiennes qui empêchent nos batteries de se recharger correctement ou récupérer de l’énergie. Sans tenir compte du processus d’adaptation que le passage du froid au chaud implique pour l’organisme.

Dans d’autres cas, il peut s’agir d’une cause physique. Telle que l’anémie, que vous pouvez soupçonner si votre fatigue s’estompe au repos, mais augmente votre énergie lorsque vous êtes actif. En revanche, si vous vous sentez plus énergique après une promenade, votre fatigue peut être « psychosociale« .

Face à cette réalité, et si vous n’avez pas de réel problème de santé. Il ne vous reste plus qu’à trouver un moyen de retrouver de la vitalité, sous peine de tomber gravement malade. Suivez ce plan et vous mettrez fin à tout ce qui peut vous priver d’énergie. À lire Harvard le confirme : courir n’est pas mauvais pour les genoux

1. S’ÉTIRER AU LEVER

Les sportifs le savent bien : avant de faire un exercice de force. Ils doivent s’étirer car cela leur permet d’avoir plus d’énergie pour le faire, plus de vigueur.

Transposons cela à la vie de tous les jours : lorsque nous nous levons le matin, nos tissus musculaires sont raides et nos articulations sont comprimées par le manque de mouvement. Dans ces conditions, il est un peu difficile de bien commencer la journée. Il faut faire du sport pour une bonne énergie.

Etirez-vous d’abord en douceur pour ne pas trop solliciter le système musculaire, puis augmentez progressivement l’intensité. Une simple séance de 5 à 10 minutes activera les muscles, mais aussi les systèmes circulatoire et lymphatique. Ce qui se traduira par une plus grande force physique et d’énergie.

2. PRENDRE UNE DOUCHE ACTIVANTE

En général, il est recommandé de prendre une douche à une température comprise entre 37º et 38,3º. C’est-à-dire quelques degrés de plus que la température corporelle normale pour votre bonne énergie.

La température ne doit en aucun cas dépasser 41º si vous souhaitez augmenter votre tonus vital. Une température trop élevée et trop longue aboutirait à l’effet inverse, à savoir vous éteindre, et endommagerait votre peau. Cela diminuera votre énergie. À lire Vous avez peur de l’eau ? Il s’agit de l’hydrophobie, dont voici les symptômes et le traitement

Terminez par de l’eau tiède, ou froide si vous le supportez. Quelques secondes avec le jet à moins de 37º suffisent à accélérer votre pouls et à augmenter votre respiration, deux indicateurs de l’activation de votre corps. Certaines études ont montré que cela contribuait même à améliorer les défenses de l’organisme. Mais n’oubliez pas de ne pas le faire pendant plus de 30 ou 45 secondes. Celà, pour une bonne énergie.

3. PRENDRE UN PETIT-DÉJEUNER COMPLET

Il faut des protéines, des glucides à absorption lente et de la vitamine C. Cette dernière est essentielle au bon fonctionnement du cerveau. Il ne faut donc pas en manquer pour plus d’énergie. Vous pouvez prendre un mini-sandwich complet avec une omelette ou du fromage et un jus d’orange.

Une autre option consiste à manger des fruits secs. Ils sont plus caloriques que les fruits frais, mais en échange, ils concentrent leurs nutriments et apportent du glucose naturel (énergie). Quatre abricots secs, ou autant de dattes, au petit-déjeuner vous donneront un coup de fouet.

4. S’EXPOSER AU SOLEIL AVEC MODÉRATION

Le simple fait de s’exposer au soleil augmente la sérotonine, l’hormone du bonheur et l’énergie. Celle dont nous avons le plus besoin en ce moment, car son manque entraîne une détérioration de l’humeur, de l’irritabilité, une somnolence constante ?

Mieux vaut la fenêtre ouverte ou la rue. Bien que s’asseoir au soleil derrière une vitre nous procure une chaude sensation de bien-être. Il est préférable de s’exposer directement aux rayons du soleil. C’est ainsi que vous recevrez la lumière dont vous avez besoin non seulement pour votre énergie, mais aussi pour que votre corps produise suffisamment de vitamine D.

5. ALIMENTS À FAIBLE INDICE GLYCÉMIQUE

Céréales complètes (vrai pain noir, non mélangé à de la farine blanche). Pâtes et légumes cuits al dente (c’est-à-dire en conservant leur croquant). Viandes blanches et poissons gras. Tous ces aliments vous aident à avoir plus d’énergie.

Si vous suivez ce schéma dans l’élaboration de votre menu quotidien. Vous serez bien mieux armé pour affronter l’après-midi avec une bonne énergie que si vous mangez des pâtes ou des légumes trop cuits, des viandes grasses, de la purée de pommes de terre. (la purée, par exemple, est moins rassasiante et moins énergétique que la pomme de terre cuite à l’eau)…

Terminez par une poignée de noix. Malgré leur petite taille, ils contiennent tous les principaux macronutriments : protéines, glucides et lipides. Et aussi du magnésium, un minéral indispensable au fonctionnement des cellules (en fait de leurs mitochondries, qui sont la partie génératrice d’énergie).

6. RÉDUISEZ LES SUCRES

Si vous avez pris un croissant ou d’autres viennoiseries au petit déjeuner, grignoté un en-cas industriel entre les repas et mangé des plats très gras au déjeuner. Il est fort possible que vos forces et énergie se soient envolées rapidement.

L’une des raisons est que vous avez donné à votre corps une dose excessive d’hydrates de carbone. Mais des hydrates de carbone à absorption rapide.

Un excès de sucre (une fois dans l’organisme, les glucides sont décomposés en sucres simples) donne d’abord une sensation d’euphorie et de vitalité, mais cette énergie n’est pas constante et ne permet pas de tenir toute la journée.

Vérifiez si vous avez également une mauvaise haleine, des maux de tête fréquents, des crampes musculaires et des diarrhées accompagnées de périodes de constipation inexpliquées. Dans ce cas, il se peut que votre organisme entre en état de cétose en raison d’un excès de protéines (avez-vous mangé beaucoup de viande et de saucisses ce jour-là ?) et d’une faible consommation d’hydrates de carbone.

Vérifiez ce que vous mangez et privilégiez les graisses saines (huile d’olive vierge, avocat, noix) et les glucides à absorption lente (céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes frais).

7. MOINS DE CAFÉINE ET PLUS DE TISANES

Au lieu d’abuser du café, buvez quotidiennement l’une de ces tisanes :

Le romarin. C’est une plante stimulante qui fournit également de nombreux antioxydants et possède des propriétés digestives. Si vous utilisez l’herbe séchée, il suffit d’ajouter une cuillère à café par tasse.

Rhodiola. Aide à augmenter l’énergie, la résistance, l’endurance, la force et la capacité mentale. Boire une infusion par jour, de préférence le matin.

Du ginkgo biloba. Il rend non seulement le corps plus actif, mais aussi l’esprit plus alerte. Il n’y a généralement pas de contre-indications à une infusion, mais soyez prudent si vous souffrez de constipation ou de maux de tête, et demandez à votre médecin au préalable si vous prenez des médicaments.

8. MARCHER PENDANT 15 MINUTES APRÈS LE REPAS

Marchez d’un bon pas mais sans effort, en contrôlant votre respiration et en évitant de vous essouffler à tout moment car, en plus de vous fatiguer plus vite, l’activité physique serait beaucoup moins efficace.

Bougez les bras d’avant en arrière de manière énergique, afin d’augmenter considérablement l’énergie de votre corps. Cette façon de marcher permet non seulement d’augmenter le flux d’oxygène dans tout le corps, mais aussi de maintenir un bon niveau de l’hormone cortisol, ce qui nous évite de nous sentir plus fatigués au fil de la soirée, ce qui est très fréquent.

Elles améliorent la glycémie au moment où elle augmente le plus, c’est-à-dire après le repas. Veillez toutefois à ce que le repas ne soit pas trop copieux ou trop lourd (avec des plats très denses) pour éviter les maux d’estomac.

Terminez par une bonne collation. Prenez un yaourt avec des baies variées (ou une poignée de noix si vous n’en avez pas encore mangé) en guise de collation ou pour un moment après votre promenade. Vous terminerez la journée avec suffisamment d’énergie pour accomplir les tâches qu’il vous reste à faire.

9. RÉSERVEZ DU TEMPS DANS L’APRÈS-MIDI POUR FAIRE QUELQUE CHOSE D’AGRÉABLE

Faire une pause en milieu d’après-midi et consacrer ne serait-ce que 10 minutes à une activité qui vous intéresse et surtout qui vous plaît vous aidera à vous revitaliser, à vous déconnecter des soucis (et de la fatigue mentale qu’ils ont tendance à engendrer) et à affronter le reste de la journée avec une énergie renouvelée.

Le rire n’est pas seulement une source de joie, il est également prouvé qu’il augmente l’énergie. Lorsque nous rions, notre corps est mieux oxygéné et nos muscles sont activés.

10. DÎNER, LÉGER ET PAS TROP TARD

Le dernier repas de la journée peut faire la différence entre une bonne nuit de sommeil (se réveiller reposé et plein d’énergie) et une mauvaise nuit de sommeil.

Il doit être à la fois rassasiant et léger. Si vous vous couchez avec l’appétit, vous risquez d’avoir du mal à dormir ou d’être réveillé au petit matin par la faim. Mais il ne faut pas non plus trop manger, car une digestion lourde rend difficile une bonne nuit de sommeil. Pour éviter les risques, dînez au moins 2 heures avant d’aller vous coucher.