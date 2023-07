© N'oubliez pas le cholestérol en été : il peut être tenu à l'écart grâce à ces conseils efficaces

Le cholestérol est une substance grasse présente dans toutes les cellules de l’organisme et nécessaire. Entre autres, à la production d’hormones. Il existe du bon cholestérol (HDL) et du mauvais cholestérol (LDL).

Il est essentiel en petite quantité pour le fonctionnement de l’organisme. Mais lorsqu’il y a beaucoup de cholestérol, on l’associé à de nombreuses maladies cardiovasculaires.

Ont-ils quelque chose à voir avec la chaleur et le cholestérol ?

Il faut savoir que les coups de chaleur, si fréquents à cette période de l’année, déséquilibrent tout notre système. Notamment notre système cardiovasculaire, et peuvent entraîner une augmentation excessive du cholestérol.

La conséquence est que si nous avons trop longtemps un taux élevé de « mauvais » cholestérol. Cela peut donc entraîner de nombreuses complications de santé.

Certains des plus dangereux, mais aussi les plus courants, sont :

l’infarctus du myocarde

Accident vasculaire cérébral (AVC)

Le moyen le plus efficace de contrôler le cholestérol est bien connu de tous. Changez votre mode de vie pour en adopter un plus sain et plus actif physiquement.

Le pharmacien Gonzalo Valdés Acitors, de Lanier Pharma, explique à ce journal que :

« Les gens devraient faire leur premier test de cholestérol entre 9 et 11 ans, puis tous les cinq ans.

« Il est recommandé aux hommes entre 45 et 65 ans et aux femmes entre 55 et 65 ans de faire contrôler leur taux de cholestérol tous les un à deux ans.

Les personnes de plus de 65 ans doivent aussi faire un test de cholestérol tous les un à deux ans.

Conseils pour réduire le mauvais cholestérol

Optez pour les options incluses dans le régime méditerranéen. Ainsi, il s’agit de manger des repas légers et frais avec des ingrédients locaux. Tels que des légumes, des grains entiers, des fibres, des noix, du poisson et des œufs. Tout cela pour avoir un bon taux de cholestérol.

Évitez les cigarettes. Fumer, même « de temps en temps », est un grand danger. Apparemment, la nicotine crée une forte dépendance (autant ou plus que la cocaïne) et comporte de grands risques pour la santé.

Consommation modérée d’alcool. L’alcool contient beaucoup de calories et de sucres. Par conséquent, une consommation excessive augmente la quantité de triglycérides dans le sang. Bien qu’il ne s’agisse pas strictement de cholestérol, ils ont également des effets néfastes sur le système circulatoire et le cœur lorsqu’ils sont consommés en excès.

Exercer. L’activité physique est toujours bénéfique pour le contrôle du poids et aide à réduire le taux de cholestérol LDL dans le sang. Même si vous êtes en vacances, vous pouvez en profiter pour faire des activités cardio, seul ou en famille. Par exemple, des balades à la campagne, course à pied sur la plage, sports nautiques, etc.

Il suffit donc de faire 45 à 60 minutes d’exercice environ 4 ou 5 fois par semaine.

Apparemment, le spécialiste recommande également d’opter pour des produits naturels à base de composants pouvant aider à contrôler efficacement le taux de cholestérol sanguin.

Aliments à éviter avec un taux de cholestérol élevé

« Les aliments suivants peuvent être contre-productifs pour la santé d’une personne sujette à l’hypercholestérolémie « . Fruits de mer, viande rouge, charcuterie, saucisses, lait entier, beurre,

fromage, les aliments frits.

Les aliments typiques de cette période de l’année, tels que les glaces, la paella ou les barbecues, doivent être évités autant que possible pour prévenir d’éventuels épisodes.