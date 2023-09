© Dites adieu à la mauvaise odeur des aisselles avec ce remède maison

Les odeurs d’aisselles peuvent être une source de gêne et d’embarras pour de nombreuses personnes. Il existe sur le marché de nombreux produits qui promettent de résoudre ce problème. Toutefois, il est également possible de recourir à des remèdes maison efficaces et naturels. Voici alors une recette simple qui vous aidera à vous débarrasser définitivement des odeurs des aisselles.

Jus de chou :

Ingrédients :

Ce remède contre l’odeur des aisselles possède très peu de composantes. Il faut :

Carotte. À lire Numérologie: comment activer le code sacré pour devenir riche et millionnaire ? Voici la réponse

Pomme.

1 feuille de chou.

1 poignée de persil.

Préparation :

Laver et hacher les ingrédients comme il se doit. À lire Apprenez l’astuce maison pour cacher les cheveux gris après 55 ans

Mixer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

Si le jus est trop épais, vous pouvez alors ajouter un demi-verre ou un verre d’eau.

Il est recommandé de boire ce jus contre l’odeur des aisselles deux fois par jour pour de meilleurs résultats.

De plus, il est important de noter que l’alimentation quotidienne peut influencer la transpiration corporelle. Il vaut donc mieux maintenir une alimentation équilibrée et d’éviter la consommation excessive d’aliments riches en protéines. Parmi ces dernières, on recense notamment la viande rouge, le fromage et les œufs. D’autre part, les aliments fortement aromatisés tels que l’ail ou les oignons figurent aussi dans la liste.

Un autre remède maison efficace est le bicarbonate de soude avec du citron :

Ingrédients :

1/2 citron.

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude.

Préparation :

Coupez le citron en deux et placez la cuillère à café de bicarbonate de soude dessus, en appuyant légèrement pour mélanger le jus au bicarbonate de soude.

Pendant le bain, appliquez ce mélange contre l’odeur des aisselles sur les aisselles et laissez agir pendant 5 minutes.

Après cette période, rincez abondamment à l’eau.

Évitez également d’exposer les aisselles au soleil après l’application de ce mélange, car il peut provoquer des taches sombres sur la peau.

Ces remèdes maison peuvent aider à réduire les odeurs d’aisselles de manière naturelle, mais il est important de garder à l’esprit que chaque personne est différente et que les résultats peuvent varier. Si la transpiration est intense ou si l’odeur persiste malgré ces remèdes, il est alors conseillé de consulter un dermatologue pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié.

N’oubliez pas de compléter ces remèdes maison par de bonnes habitudes d’hygiène, telles que l’utilisation de savons antiseptiques ou antibactériens, le séchage complet de la peau après le bain, l’utilisation quotidienne d’un déodorant antitranspirant, le port de vêtements en coton et leur changement quotidien, ainsi que le rasage des aisselles ou l’utilisation de cheveux courts. Avec de la patience et de la constance, vous pouvez vous débarrasser définitivement des odeurs d’aisselles. D’autre part, vous pouvez aussi jouir d’une plus grande confiance et d’un plus grand confort dans votre vie quotidienne.