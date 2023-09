© Les experts répondent ! Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas dormir après avoir bu du café le soir ?

Découvrez pourquoi le café peut donner l'impression d'être éveillé et quels sont ses effets sur l'organisme.

Le café est une boisson très populaire, que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir. Vous pouvez alors constamment profiter de cette infusion. La meilleure chose est qu’il peut être préparé de centaines de façons différentes, ce qui le rend parfait pour les climats froids et chauds ? D’autre part, il peut même apporter plusieurs avantages pour la santé. Mais saviez-vous qu’il y a des gens qui ont des difficultés à dormir après l’avoir bu ? Nous expliquons ici pourquoi cela se produit.

Les avantages du café

Le café n’ajoutera pas seulement un goût exceptionnel à votre petit-déjeuner. En effet, il peut aussi apporter d’autres grands bienfaits à votre santé, par exemple, c’est une boisson pleine d’antioxydants. Elle peut aussi améliorer la concentration et la rétention, elle peut aider à lutter contre certains types de cancer. On recense également d’autres maladies comme l’Alzheimer et surtout, elle peut vous aider à vous sentir éveillé.

Le coupable est la caféine

Le composé responsable de ce phénomène est la caféine. Cette molécule, lorsqu’elle atteint le cerveau, occupe les récepteurs de l’adénosine, une autre molécule du corps qui nous donne l’impression de fatigue. En bloquant la réception de cette dernière molécule, la caféine du café l’empêche de s’accumuler et nous donne ainsi l’impression d’être plus éveillés et alertes.

La caféine est également responsable de la stimulation de la production d’adrénaline et de la modification des niveaux de dopamine. Cela entraîne une augmentation du rythme cardiaque, de la tension dans notre corps et, bien sûr, nous donne une sensation de bonheur. Tous ces facteurs réunis font que votre corps aura du mal à s’endormir si vous buvez du café. À lire Trois façons d’utiliser le café pour tuer les fourmis à la maison

Pourquoi ne peut-on pas dormir après avoir bu du café ?

C’est la raison pour laquelle le café empêche certaines personnes de dormir. Et ce, surtout si elles en boivent le soir, même si l’on tient compte du fait que l’effet de la caféine n’est pas immédiat. En effet,il faut environ 20 minutes pour se réveiller. C’est pourquoi il est préférable d’éviter la caféine le soir, de boire du café décaféiné. Il vaut mieux remplacer cette boisson par des tisanes qui favorisent l’endormissement.