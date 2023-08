© 5 choses qu'on ne vous dit pas avant d'utiliser de l'huile d'amande sur les cils

Lorsqu’il s’agit d’avoir un regard ouvert et de grands yeux, les cils sont un élément clé. Mais il n’est pas toujours facile d’avoir une bonne croissance des cils et c’est là que l’huile d’amande entre en jeu.

Comme son nom l’indique, cet ingrédient est extraite de la graine d’amande. De plus, elle est très appréciée pour la croissance des cils, car ses bienfaits les font paraître plus longs et plus forts.

Cependant, il y a certaines choses que peu de gens savent sur l’huile d’amande. Et aussi sur son application pour la croissance des cils. Voici donc 5 choses que personne ne nous dit sur cet ingrédient puissant.

Quels sont les avantages de l’huile d’amande ?

Favorise la croissance

De nombreux experts affirment que les propriétés de l'huile d'amande favorisent la croissance. Non seulement des cils, mais aussi des cheveux en général.

Réparer les cheveux

L’huile d’amande est une aide précieuse pour réparer les cheveux secs et abîmés, les renforcer et réduire les pointes fourchues. Ce, en leur donnant plus de volume.

Antioxydant naturel

Un autre avantage de cet ingrédient est que, grâce aux quantités élevées de vitamine E qu’il contient, l’huile d’amande agit comme un antioxydant. Il aide les cils et les cheveux à lutter contre le stress environnemental.

Donne de la force

En plus d’accélérer la croissance, il maintient les cils en bonne santé, brillants et forts grâce à la vitamine B7 ou biotine qu’il contient.

Pas pour tout le monde

Les cils se trouvent dans une zone délicate et peuvent provoquer des irritations. Voire obstruer les pores et entraîner des infections, selon le type de peau que nous avons.

Comment utiliser l’huile d’amande ?

L'une des façons les plus sûres d'utiliser l'huile d'amande pour la pousse des cils ou pour éliminer les résidus de mascara est de prendre quelques gouttes avec un coton-tige. Ce qui permet donc de contrôler la quantité et d'éviter qu'elle ne glisse dans l'œil.

Utilisez ce produit tous les soirs pour profiter de ses bienfaits et nettoyez soigneusement le matin pour qu’il ne reste aucun résidu.