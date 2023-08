© 3 herbes et épices à mettre dans votre shampooing pour accélérer la pousse des cheveux

Voir Ne plus voir le sommaire La prêle

De nombreuses personnes souhaitent avoir des cheveux longs, forts et sains. Si vous cherchez des moyens naturels de favoriser la croissance et de mieux soigner vos cheveux, vous êtes au bon endroit ! Voici les épices et les herbes à utiliser.

Bien que la croissance des cheveux varie d’une personne à l’autre, il existe des astuces pour les faire pousser plus rapidement, naturellement et sainement. Pour cela, les herbes et les épices peuvent être vos parfaits alliés.

Voici trois herbes et épices que vous pouvez ajouter à votre shampooing pour accélérer la pousse des cheveux. Et aussi les maintenir dans un état optimal.

Les herbes et les épices qui accélèrent la croissance des cheveux.

Ces ingrédients naturels, en plus de fournir un meilleur soin aux cheveux, contiennent également des propriétés bénéfiques pour les cheveux. En plus, ils aideront à les renforcer de la racine à la pointe – découvrons-les !

La prêle

Nous connaissons la prêle pour ses incroyables bienfaits sur les cheveux. Elle contient de la silice, un minéral qui aide à renforcer les fibres capillaires et favorise la croissance des cheveux. Elle est également riche en antioxydants qui protègent contre les dommages causés par les radicaux libres et d’autres facteurs externes.

Pour utiliser la prêle dans votre shampooing, suivez les étapes suivantes :

Préparez une infusion de prêle : faites bouillir de l’eau et ajoutez-y une poignée de prêle séchée.

Laissez infuser pendant environ 15 minutes.

Filtrez l’infusion pour enlever les feuilles de prêle et laissez-la refroidir complètement.

Mélangez l’infusion à votre shampooing habituel dans une bouteille vide.

Lavez vos cheveux avec le shampooing à la prêle et massez doucement votre cuir chevelu pour stimuler la pousse.

Romarin

Le romarin est une épice aromatique qui est également connue pour ses propriétés stimulant la croissance des cheveux. En effet, il contient des antioxydants qui améliorent la circulation sanguine dans le cuir chevelu. Ce qui favorise donc le soin des cheveux et prévient leur chute. Il est également efficace pour lutter contre les pellicules et réduire les démangeaisons.

Pour incorporer le romarin dans votre shampooing, suivez les étapes suivantes :

Préparez une infusion de romarin : faites bouillir de l’eau et ajoutez-y quelques branches de romarin frais. Ainsi, laissez infuser pendant environ 15 minutes.

Filtrez l’infusion pour éliminer les brins de romarin et laissez-la refroidir complètement.

Mélangez l’infusion à votre shampooing habituel dans une bouteille vide.

Lavez vos cheveux avec le shampooing au romarin et massez doucement votre cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine.

La camomille

La camomille est une plante connue pour ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Appliquée sur le cuir chevelu, elle aide à apaiser les irritations et à réduire l’inflammation. Ce qui peut donc favoriser le soin et la croissance des cheveux en créant un environnement plus propice à la pousse.

Pour utiliser la camomille dans votre shampooing, procédez comme suit :

Préparez une infusion de camomille : faites bouillir de l’eau et ajoutez-y quelques fleurs de camomille séchées.

Laissez infuser pendant environ 15 minutes.

Filtrez l’infusion pour éliminer les fleurs de camomille et laissez-la refroidir complètement.

Mélangez l’infusion à votre shampooing habituel dans une bouteille vide.

Ensuite, lavez vos cheveux avec le shampooing à la camomille et massez doucement votre cuir chevelu pour l’apaiser.

En bref, n’oubliez pas qu’il est important de maintenir une routine de soins capillaires appropriée et d’être cohérent dans l’utilisation de ces ingrédients naturels pour obtenir les meilleurs résultats.