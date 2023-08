© Faites ce masque maison de seulement 3 ingrédients et oubliez les pointes fourchues des cheveux

Voir Ne plus voir le sommaire Ingrédients :

Les cheveux sont un organe du corps très sensible et sont souvent négligés en matière de protection solaire. Cependant, les experts expliquent que la photoprotection est très importante. Car le soleil peut affecter la structure du cheveu, provoquant oxydation, décoloration, casse et faiblesse. Ces affectations peuvent entraîner des cheveux ternes, avec des pointes fourchues et faibles.

Des études sur la perte de cheveux chez les femmes indiquent que l’un des soins généraux pour traiter l’alopécie est d’éviter l’exposition au soleil. En effet, la peau de la tête est plus exposée en cas de perte excessive de cheveux. L’exposition au soleil peut causer de graves brûlures qui rendent difficile la pousse de nouveaux cheveux.

Si vous souhaitez éliminer les pointes fourchues de vos cheveux, nous vous suggérons un masque fait maison. Il s’agit de l’utilisation cosmétique de la fécule de maïs, ce qui n’est pas nouveau. On le considère comme un traitement à domicile efficace pour les cheveux et la peau en raison de ses propriétés. Ce produit dérivé du maïs contient des herbes, des protéines aux propriétés hydratantes notoires qui contribuent à donner du corps, du volume et de la protection aux cheveux.

Ingrédients :

Pour faire le masque, vous avez besoin de 2 cuillères à soupe d’huile de noix de coco, 3 cuillères à soupe d’huile d’amande et 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. À lire Incroyable ! Rajeunissez de 10 ans avec ce masque au miel fait maison

Préparation :

Il faut mélanger ces ingrédients dans un bol jusqu’à obtention d’une crème homogène. Puis, l’appliquer sur l’ensemble de la chevelure et du cuir chevelu en laissant agir 15 minutes avant de rincer à l’eau tiède. Les experts recommandent donc d’utiliser ces masques à la fécule de maïs pour protéger les cheveux du soleil une à deux fois par semaine.

L’amidon de maïs contient des vitamines A, groupe B, C et E. Ces derniers renforceront chaque fibre capillaire de l’intérieur, laissant les cheveux brillants, soyeux et volumineux.

Lorsque nous le mélangeons avec d’autres composés aux effets similaires. Tels que l’huile d’amande ou l’huile d’olive extra vierge, ses propriétés hydratantes se renforcent.

Un masque de ce produit aux huiles naturelles peut hydrater les fibres capillaires. En plus, il peut aussi renforcer et les protéger des dommages causés par les rayons UV.