© Les œufs augmentent-ils le taux de cholestérol ? Les experts révèlent les mythes qui entourent cet aliment

Voir Ne plus voir le sommaire Mythes

VÉRITÉ

Les œufs sont un aliment d’origine animale très populaire dans différentes cuisines du monde. Ce produit provient du poulet et l’une de ses qualités est que le jaune et le blanc contiennent des protéines de très bonne qualité et une grande valeur nutritionnelle. Selon la Fondation espagnole du cœur, les œufs contiennent également des vitamines A et B et des minéraux tels que le fer, entre autres.

« Le blanc d’œuf est composé principalement d’albumine, la protéine de la plus haute qualité biologique. Pour que le blanc d’œuf en profite pleinement, il doit être cuit, car il contient certains antinutriments (avidine et ovomucoïde) qui sont inactivés par la chaleur », explique également le dirigeant.

Cet aliment fait alors l’objet de nombreux mythes et réalités. Cette fois, nous avons démystifié certains mythes sur les œufs et renforcé d’autres vérités.

Mythes

C’est faux. Bien que les œufs contiennent du cholestérol, dont la fonction est spécifique et nécessaire au corps humain, ils présentent une combinaison et un équilibre très adéquats d’acides gras saturés et insaturés, qui ont un effet protecteur. Ce faisant, leur consommation n’augmente pas de manière significative le cholestérol sanguin. .

Les œufs rouges sont plus nutritifs

C’est faux. La seule différence est la couleur de la coquille, qui dépend de la race de la poule qui a pondu les œufs. Les poulets bruns pondent des œufs « rouges », les poulets blancs pondent des œufs « blancs », mais leur composition et leur contenu nutritionnel sont les mêmes.

Les œufs crus procurent quelques vertus sanitaires.

Faux. On ne peut digérer le blanc d'œuf qu'après une bonne période de cuisson. Donc, si vous voulez profiter des bienfaits de l'œuf, vous devez le manger cuit. En outre, il existe un risque d'infection à la salmonelle lorsqu'on opte pour un aliment cru de ce genre.

VÉRITÉ

Ne séparez pas le blanc et le jaune avec la coquille.

C’est vrai. Vous ne devez pas séparer le jaune du blanc à l’aide de la coquille des oeufs. Cette dernière contient des agents pathogènes qui se répandent rapidement vers la partie comestible de l’œuf.

Après avoir manipulé l’œuf, vous devez vous laver les mains.

C’est vrai. Avant et après sa manipulation, vous devez vous laver les mains, ainsi que tous les ustensiles utilisés lors de la cuisson, y compris les torchons de cuisine. En outre, il vaut mieux opter pour des œufs avec des coquilles intactes et propres.

Les bébés peuvent manger du jaune d’œuf.

C’est vrai. Le jaune d’œuf cuit peut être donné à partir de 6 mois, le blanc peut être donné entièrement cuit en quantités progressives de 10 à 12 mois.