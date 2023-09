© L'avocat ne fait pas grossir ! Des experts révèlent les mythes et les vérités sur ce fruit

Voir Ne plus voir le sommaire MYTHES

L’avocat est un fruit extrêmement important dans la gastronomie mondiale. Selon les données du gouvernement fédéral, le Mexique est le premier producteur mondial, avec un volume de plus de 2 millions de tonnes par an.

En raison de son importance dans la gastronomie, l’agriculture et l’économie mondiales, voici alors quelques-uns des mythes et des vérités qui entourent ce fruit.

Les avocats tombent de l’arbre lorsqu’ils sont mûrs.

C'est faux. Ils ne mûrissent qu'une fois récoltés et mettent jusqu'à deux semaines à température ambiante avant d'être prêts à être consommés. C'est pourquoi de nombreuses personnes les enveloppent dans du papier journal, afin que l'éthylène qu'ils contiennent se concentre et qu'ils mûrissent plus rapidement.

Les avocats font grossir

C’est faux. Bien qu’il soit l’un des fruits les plus riches en lipides, les graisses qu’il contient sont bénéfiques pour l’organisme. Aliment rassasiant et à digestion lente, l’avocat permet notamment d’avoir une alimentation plus saine et de contrôler son appétit. Les avocats sont aussi exempts de sodium, de sucre et de cholestérol.

Il n’est pas bon de manger un avocat après avoir fait un coraje.

C’est faux. Les maux d’estomac provoqués par la colère sont liés à une augmentation de la sécrétion d’acide, qui fait que n’importe quel aliment nous fait nous sentir mal.

Elle contient plus de potassium que la banane.

C’est vrai. Elle contient 485 mg de potassium pour 100 g, soit beaucoup plus que les bananes. L’avocat est également riche en acide oléique, tout comme l’huile d’olive, et contient aussi beaucoup de fibres, ce qui est très utile pour une bonne digestion.

C’est l’une des premières plantes cultivées en Méso-Amérique.

L’avocat est l’une des premières plantes à avoir été cultivées en Méso-Amérique. Des documents historiques et archéologiques attestent alors de la culture de l’or vert mexicain il y a plus de 7 000 ans. Les premières traces ont notamment été trouvées à Tehuacan, Puebla.

Prendre soin de nos os

C’est vrai. La vitamine K présente dans l’avocat est essentielle dans le traitement de l’ostéoporose, car cette vitamine est fondamentale pour maintenir les os en bonne santé, car elle augmente l’absorption du calcium.