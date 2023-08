© Le miel cristallisé est-il devenu inutile ? Nous clarifions ici les mythes et les vérités concernant ce produit sucré

Voir Ne plus voir le sommaire Mythes

Le miel est une substance naturelle très appréciée dans la gastronomie et la médecine alternative en raison de tous les avantages qu’il offre. Il est produit par les abeilles Apis Mellifera à partir du nectar des fleurs et des sécrétions de certaines plantes. Ce produit est utilisé depuis des années pour soigner certaines affections cutanées, pour guérir les brûlures et certaines maladies comme la toux.

Le miel est une source riche en nutriments, par exemple en sucres, en acides organiques, en vitamines telles que C, B1, B2, B3, en acide folique, en minéraux et en acides aminés essentiels, selon la Fondation espagnole du cœur. 100 grammes de miel apportent environ 300 calories. Les personnes qui ont besoin d’une dose supplémentaire d’énergie peuvent alors la consommer. Entre autres, on recense les athlètes de haut niveau et les enfants et bien d’autres.

Plusieurs doutes, mythes et vérités voient alors le jour à propos de cet aliment, dont voici les plus populaires.

Mythes

Lorsqu'il cristallise, il n'est plus bon ou est déjà gâché.

Faux. Le miel ne s’abîme jamais. Sa cristallisation est un phénomène naturel qui se manifeste par la présence de glucose, de fructose et d’eau. On peut alors, dans une certaine mesure, la contrôler en mélangeant du miel liquide et du miel cristallisé.

La qualité dépend de la clarté ou de la noirceur du miel.

Faux. Ces caractéristiques découlent principalement de son origine botanique et ne constituent en aucun cas un critère de qualité. Au Mexique, il existe cinq types de miel représentatifs du pays. Leur couleur varie de très claire à très foncée et certains renferment notamment plus de sucre que d’autres.

Il est idéal pour sucrer les boissons des bébés.

Faux. Les enfants de moins d'un an méritent une attention particulière. En effet, il vaut mieux qu'ils ne consomment pas de miel, car la présence de spores peut notamment affecter leur système digestif.

Vérités

Les diabétiques ne doivent pas consommer de miel

C’est vrai. Chaque cuillère à soupe de miel contient 9 à 12 grammes de glucides simples ou à absorption rapide, alors que les diabétiques ne peuvent consommer que des glucides complexes ou à absorption lente.

Le miel peut être allergisant pour certaines personnes

C’est vrai. Le miel peut contenir du pollen, qui peut notamment provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.

Sa consommation fournit de l’énergie

Vrai. Le miel renferme des sucres simples qui n’ont pas besoin d’un temps de digestion, car ils passent directement dans le sang. Ensuite, nos cellules les utilisent, ce qui en fait alors une source d’énergie rapide.