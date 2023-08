© Vous voyagez ? Découvrez les 7 mauvaises habitudes qui pourraient nuire à votre estomac, selon les experts

Voyager est l’une des activités les plus réparatrices et récréatives qui soient. Ce, car on apprend à connaître des endroits différents et parfois d’autres cultures. Et, si on en a la possibilité, on apprend les coutumes et les traditions des endroits où l’on se rend. Mais l’une des choses dont les voyageurs souffrent presque toujours, ce sont les problèmes d’alimentation, plus précisément l’estomac. Soit parce qu’ils prennent du poids, soit parce qu’ils en perdent, mais cela en vaut la peine, parce qu’on apprend à connaître la gastronomie du monde.

La vérité est que le fait d’être constamment en mouvement perturbe nos habitudes alimentaires, qui n’ont peut-être pas toujours été les meilleures. Mais qui, au moins, nous permettent de rester en bonne santé. Et si vous partez pour un long voyage d’une semaine ou plus, peut-être devriez-vous connaître ces comportements inappropriés. Des habitudes que vous devriez éviter pour que votre estomac n’en souffre pas.

Quelle que soit votre origine, la vérité est que, surtout lorsque vous vous rendez dans un autre pays, vous êtes presque toujours confronté à des problèmes d’estomac. Que ce soit constipation, diarrhée ou brûlures d’estomac. De nombreux facteurs jouent un rôle, comme votre régime alimentaire, ce que vous avez ou non l’habitude de manger ou encore votre niveau d’activité physique.

1. Manger trop

L’une des erreurs les plus courantes que nous pouvons tous commettre, selon Houston Methodist Hospital’s Wellness News, est de modifier notre régime alimentaire. Ou de trop manger, en particulier lorsque nous voyageons dans des hôtels tout compris. C’est-à-dire de nous gaver de plats délicieux, car il faut bien l’admettre : dans ces endroits, la nourriture est rarement mauvaise. Mais il faut savoir que la consommation de grandes quantités peut exercer une pression sur l’estomac et provoquer des malaises, des ballonnements et des brûlures d’estomac. À lire 5 aliments à ne jamais congeler et que nous continuons pourtant à congeler

2. Manger trop vite et stresser

Lors de ce tour d’Europe que nous avons finalement payé, il est fréquent que tout le monde nous bouscule pour que nous ayons le temps de couvrir ces 5 ou 6 pays en 10 jours. Ce qui nous oblige à manger vite. De plus, il peut rendre la digestion difficile et provoquer des soucis dans l’estomac, car nous avalons souvent les aliments sans les mâcher. De plus, selon le Dr Quigley, « le stress a une influence directe sur le fonctionnement de l’intestin, qui peut aller dans les deux sens : Constipation ou diarrhée ».

3. Manger trop d’aliments gras et frits

Les aliments riches en matières grasses sont plus longs à digérer. Ce qui peut donc entraîner des maux et brûlures d’estomac. Réduire la consommation d’aliments frits et opter pour des options plus saines peut contribuer à améliorer la digestion.

4. Manger trop d’aliments épicés et piquants

Les aliments chauds et épicés peuvent irriter la paroi de l’estomac et provoquer des brûlures. Une consommation modérée de ces aliments peut être bénéfique pour éviter les problèmes digestifs.

5. Boire trop d’alcool

Une consommation excessive d’alcool peut irriter la paroi de l’estomac et provoquer une gastrite ou des ulcères. Limiter la consommation d’alcool peut contribuer à protéger la santé de l’estomac.

6. Le tabagisme

Fumer du tabac peut affaiblir la valve entre l’œsophage et l’estomac. Ce qui peut permettre à l’acide gastrique de remonter dans l’œsophage et provoquer des brûlures d’estomac et des reflux acides. À lire Un coup de pouce pour votre santé : 10 avantages surprenants de la consommation de pêches

7. Manque de sommeil

Le manque de sommeil peut affecter la fonction digestive et aggraver les symptômes des problèmes d’estomac. Tels que le syndrome du côlon irritable (SCI) et les brûlures d’estomac.